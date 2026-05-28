Падающие деревья и двойная радуга: Что происходит в Ростове после ливня 28 мая 2026

Мощный ливень накрыл Ростов вечером 28 мая.

На этой неделе в Ростове что ни день — ливень. Так и сегодня: утром 28 мая небо над Ростовом было ясным. И синоптики расходились во мнениях: на одних сайтах обещали кратковременный дождь, другие советовали оставить зонты дома. Но к вечеру победил Ростовский гидрометцентр со своим прогнозом. На город обрушился ливень и поднялся ветер. Рассказываем, что происходит в Ростове после ливня 28 мая 2026.

Непогода дождалась конца рабочего дня

В четверг, 28 мая, жители всех районов Ростова сообщают в соцсетях о сильных осадках и штормовом ветре. По закону подлости непогода застала горожан на пути с работы. Люди мокли на автобусных остановках, машины встали в пробках.

Осадки в конце мая перекроют нашу месячную норму.

- Цены на такси временно подскочили, но не до полутора тысяч рублей из центра в сторону Левенцовки, - делится наблюдениями читательница «КП — Ростов-на-Дону». А к восьми вечера поездки «подешевели» до 700 рублей.

Продолжает бушевать в городе ветер. Его штормовые порывы уже натворили бед вчера, «уронив» десятки деревьев. Вот и сейчас очевидцы в соцсетях рассказали, как большое дерево рухнуло сразу на три иномарки во дворе многоквартирного дома на Таганрогской улице. К счастью, о новых пострадавших не сообщалось.

После ливня в разных районах Ростова жители сняли яркую радугу. В Суворовском микрорайоне наблюдали даже двойную. Казалось бы, природа дала нам передышку. Но нет, тучи снова сгущаются, ветер крепнет. Горожане шутят: готовимся ко второму акту ливневой пьесы.

Ливень пошел на второй заход после девяти вечера.

И вот после девяти вечера ливень стеной пошел в Северном жилом массиве, а позже накрыл и центр города.

- Перекресток проспекта Ворошиловского и улицы Горького не пройти - только проплыть. Полные туфли воды набрала там, а потом еще на пересечении с Красноармейской, - рассказала читательница, которая оказалась в это время на улице.

Перейти через дорогу, не набрав полные туфли воды, невозможно. Нужны резиновые сапоги.

Изредка небо прочерчивают молнии, и раздается гром.

А тем временем жители Левенцовки не едут, а плывут по Еременко и Гарнизонному, окуная свои машины по двери.

После короткого ливня над городом увидели радугу.

Что говорят власти и коммунальные службы

Напомним, новая буря не мешает устранять последствия старой. Глава города Александр Скрябин сообщил, что на ликвидации завалов после разгула стихии 27 мая работают спасатели Поисково-спасательной службы и аварийные бригады от администраций районов.

- Устранены последствия падения 43 из 65 деревьев. Были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях. К вечеру 28 мая, по информации департамента ЖКХ и энергетики, все они восстановлены. В работах участвовали 11 аварийных бригад и десять единиц спецтехники.

Напомним, в связи с продолжающейся непогодой в городе до 12 часов 29 мая введен режим повышенной готовности.

- Прошу вас быть внимательными и острожными. Не паркуйте машины под деревьями и конструкциями. Берегите себя и своих близких. В экстренных ситуациях обращайтесь в службу «112», - напомнил мэр жителям и гостям Донской столицы.

Экстренные службы убрали упавшие на дороги, тротуары и машины деревья.

Прогноз: когда это закончится

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, непогода продолжится и ночью.

- Завтра в Ростове ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-западный, позже сменится на северо-западный, его скорость составит 8 – 13 метров в секунду, а при грозе порывы усилятся до 15 – 18 метров. Температура воздуха этой ночью будет держаться на уровне +9 – +11 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +18 – +20, - рассказали в Ростовском гидрометцентре.

По Ростовской области также прогнозируют облачность с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость до 8 – 13 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18 метров. Ночью температура составит +8 – +13 градусов, при прояснениях может опуститься до +5, а в крайних северных районах – до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +16 – +21 градуса.

Десятки деревьев упали в Ростове вчера, а сейчас ветер продолжает бушевать и ломать ветви.

А если смотреть дальше? Когда можно будет спокойно оставить зонтик дома? Ранее климатолог Александр Иошпа в беседе с «КП – Ростов-на-Дону» объяснил природу нынешних осадков.

– Что действительно стало чаще, так это количество ливневых осадков, – отметил он. – Практически как в субтропиках. Раньше таких больших по объему не было. Сейчас больше случаев, когда за 30 минут выпадает 10 – 15 миллиметров после длительной засухи.

На главный вопрос горожан – когда это закончится? – ученый ответил:

– Программа показывает, что до конца мая будет дождливо, а потом выйдет антициклон. Именно он даст возможность сгладить температурный фон и уменьшить количество дождей. Первая неделя июня будет более-менее спокойной. Отдельные осадки возможны, но они будут очагового характера, не фронтальные.

