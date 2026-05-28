Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 мая 2026 17:00

Падающие деревья и двойная радуга: Что происходит в Ростове после ливня 28 мая 2026

Вечером 28 мая Ростов снова накрыл ливень со штормовым ветром
Татьяна ТИХОНОВА
Мощный ливень накрыл Ростов вечером 28 мая.

Мощный ливень накрыл Ростов вечером 28 мая.

Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Ростове что ни день — ливень. Так и сегодня: утром 28 мая небо над Ростовом было ясным. И синоптики расходились во мнениях: на одних сайтах обещали кратковременный дождь, другие советовали оставить зонты дома. Но к вечеру победил Ростовский гидрометцентр со своим прогнозом. На город обрушился ливень и поднялся ветер. Рассказываем, что происходит в Ростове после ливня 28 мая 2026.

Непогода дождалась конца рабочего дня

В четверг, 28 мая, жители всех районов Ростова сообщают в соцсетях о сильных осадках и штормовом ветре. По закону подлости непогода застала горожан на пути с работы. Люди мокли на автобусных остановках, машины встали в пробках.

Осадки в конце мая перекроют нашу месячную норму.

Осадки в конце мая перекроют нашу месячную норму.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Цены на такси временно подскочили, но не до полутора тысяч рублей из центра в сторону Левенцовки, - делится наблюдениями читательница «КП — Ростов-на-Дону». А к восьми вечера поездки «подешевели» до 700 рублей.

Продолжает бушевать в городе ветер. Его штормовые порывы уже натворили бед вчера, «уронив» десятки деревьев. Вот и сейчас очевидцы в соцсетях рассказали, как большое дерево рухнуло сразу на три иномарки во дворе многоквартирного дома на Таганрогской улице. К счастью, о новых пострадавших не сообщалось.

После ливня в разных районах Ростова жители сняли яркую радугу. В Суворовском микрорайоне наблюдали даже двойную. Казалось бы, природа дала нам передышку. Но нет, тучи снова сгущаются, ветер крепнет. Горожане шутят: готовимся ко второму акту ливневой пьесы.

Ливень пошел на второй заход после девяти вечера.

Ливень пошел на второй заход после девяти вечера.

Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

И вот после девяти вечера ливень стеной пошел в Северном жилом массиве, а позже накрыл и центр города.

- Перекресток проспекта Ворошиловского и улицы Горького не пройти - только проплыть. Полные туфли воды набрала там, а потом еще на пересечении с Красноармейской, - рассказала читательница, которая оказалась в это время на улице.

Перейти через дорогу, не набрав полные туфли воды, невозможно. Нужны резиновые сапоги.

Перейти через дорогу, не набрав полные туфли воды, невозможно. Нужны резиновые сапоги.

Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Изредка небо прочерчивают молнии, и раздается гром.

А тем временем жители Левенцовки не едут, а плывут по Еременко и Гарнизонному, окуная свои машины по двери.

После короткого ливня над городом увидели радугу.

После короткого ливня над городом увидели радугу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что говорят власти и коммунальные службы

Напомним, новая буря не мешает устранять последствия старой. Глава города Александр Скрябин сообщил, что на ликвидации завалов после разгула стихии 27 мая работают спасатели Поисково-спасательной службы и аварийные бригады от администраций районов.

- Устранены последствия падения 43 из 65 деревьев. Были зафиксированы повреждения на 13 высоковольтных линиях. К вечеру 28 мая, по информации департамента ЖКХ и энергетики, все они восстановлены. В работах участвовали 11 аварийных бригад и десять единиц спецтехники.

Напомним, в связи с продолжающейся непогодой в городе до 12 часов 29 мая введен режим повышенной готовности.

- Прошу вас быть внимательными и острожными. Не паркуйте машины под деревьями и конструкциями. Берегите себя и своих близких. В экстренных ситуациях обращайтесь в службу «112», - напомнил мэр жителям и гостям Донской столицы.

Экстренные службы убрали упавшие на дороги, тротуары и машины деревья. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

Экстренные службы убрали упавшие на дороги, тротуары и машины деревья. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

Прогноз: когда это закончится

Согласно данным Ростовского гидрометцентра, непогода продолжится и ночью.

- Завтра в Ростове ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер юго-западный, позже сменится на северо-западный, его скорость составит 8 – 13 метров в секунду, а при грозе порывы усилятся до 15 – 18 метров. Температура воздуха этой ночью будет держаться на уровне +9 – +11 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +18 – +20, - рассказали в Ростовском гидрометцентре.

По Ростовской области также прогнозируют облачность с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный разовьет скорость до 8 – 13 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18 метров. Ночью температура составит +8 – +13 градусов, при прояснениях может опуститься до +5, а в крайних северных районах – до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +16 – +21 градуса.

Десятки деревьев упали в Ростове вчера, а сейчас ветер продолжает бушевать и ломать ветви. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

Десятки деревьев упали в Ростове вчера, а сейчас ветер продолжает бушевать и ломать ветви. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

А если смотреть дальше? Когда можно будет спокойно оставить зонтик дома? Ранее климатолог Александр Иошпа в беседе с «КП – Ростов-на-Дону» объяснил природу нынешних осадков.

– Что действительно стало чаще, так это количество ливневых осадков, – отметил он. – Практически как в субтропиках. Раньше таких больших по объему не было. Сейчас больше случаев, когда за 30 минут выпадает 10 – 15 миллиметров после длительной засухи.

На главный вопрос горожан – когда это закончится? – ученый ответил:

– Программа показывает, что до конца мая будет дождливо, а потом выйдет антициклон. Именно он даст возможность сгладить температурный фон и уменьшить количество дождей. Первая неделя июня будет более-менее спокойной. Отдельные осадки возможны, но они будут очагового характера, не фронтальные.

Читайте также

Затопит как в субтропиках: Как меняется климат в Ростовской области, рассказал эксперт