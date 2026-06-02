Установил камеру в спальне втайне от нее: Мужчина снял интимное видео с бизнесвумен и разослал его коллегам

Когда глубоко личное распространяется в соцсетях, человек испытывает ужас и стыд.

В Ростове мужчина решил отомстить возлюбленной — молодой владелице бизнеса. Он установил в спальне скрытую камеру, которая записала их интимные отношения. Это видео позже попало на почту всем коллегам женщины.

Такую историю в 2025 году рассказали «КП-Ростов-на-Дону» в «Ростовском центре судебных экспертиз». Его специалисты проводили исследование по этому случаю.

Скрытая камера

Известно, что мужчина поссорился со своей пассией, затаил обиду и решил ей отомстить. Втайне от женщины он установили в спальне скрытую камеру и снял их интимную близость. Логично было бы предположить, что сам «мститель» постарался запечатлеть себя так, чтобы остаться неузнанным, но нет — он даже не попытался спрятать лицо

Это видео он разослал по электронной почте всем сослуживцам бизнесвумен. Нетрудно представить, каким сокрушительным ударом для нее это стало. Тем не менее пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Требовалось провести искусствоведческую экспертизу. Она должна была установить, содержит ли видеозапись элементы порнографии.

По итогам экспертизы мужчину привлекли к уголовной ответственности именно за распространение порнографических материалов. Правда какое же наказание в итоге понес горемститель, остается неизвестным

Знакомились по скайпу

В другой раз экспертам по поручению суда пришлось изучать еще один видеоматериал деликатного характера. В ходе онлайн-общения по скайпу девушки знакомились с различными мужчинами. Некоторые из ухажеров уговорили их на спор устроить откровенный стриптиз прямо во время видеосвязи. Поклонники записали эту пикантную трансляцию, а позже выложили ее в интернет, после чего запись быстро разлетелась по сети.

Пострадавшие, как и в предыдущем случае, написали заявление в полицию. Насколько неловко они себя чувствовали перед родными и знакомыми, история умалчивает.

Мужчины и женщины

К сожалению, попытки отомстить с помощью пикантных снимков встречаются довольно часто. Например, однажды 38-летний житель небольшого города в Ростовской области разместил в интернете откровенные фотографии приятельницы. Позже пояснил, что приревновал подругу и решил таким образом ее наказать. Увидев публикацию, женщина не стала стыдиться и прятаться, а сразу пошла в полицию.

Кстати, не только мужчины выставляют своих бывших и нынешних возлюбленных в неприглядном свете. Некоторое время назад в Ростове завели дело на 32-летнюю женщину, которая без согласия партнера опубликовала в социальных сетях его откровенные фото. Мотивы поступка остались неизвестны, но ростовчанка также понесла за него ответственность.