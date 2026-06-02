Воспитывают десять детей и сами построили дом: Президент вручил орден «Родительская слава» многодетной семье из Ростовской области

Президент наградил супругов Соловьевых из Волгодонска. Елена и Николай воспитывают десять детей. Фото: из архива семьи

В День защиты детей, 1 июня, Николай и Елена Соловьевы из Волгодонска и все их десять детей встретились с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Из рук главы государства супруги, которые вместе уже 15 лет, получили почетную награду – орден «Родительская слава». Отец семейства, настоятель храма Донской иконы Божией Матери, поделился впечатлениями о встрече.

«Были потрясены»

– Эмоции самые положительные, – говорит отец Иоанн на ходу, ведь семья еще находится в Москве. – Мы были удивлены и даже потрясены тем, что нашу семью взяли за образец. Пожать руку Владимиру Владимировичу, взять ответное слово было волнительно. Наверное, мы переживали даже больше детей.

Соловьевы взяли в Москву всех своих ребятишек. Даже самые маленькие не шалили во время приема.

– Они у нас послушные. А старшие, узнав, что нас ждут в Кремле, каждый день спрашивали: «Когда же мы поедем к президенту?»

Оба супруга из многодетных семей. Фото: из архива семьи

Врачи предупреждали, что детей не выносить

Николаю сейчас 35 лет, Елене — 33. Глава семейства активно занимается общественной работой. Награжден орденом «Александр Невский» III степени. Супруга воспитывает детей, помогает мужу в приходе и участвует в благотворительной жизни храма. Познакомились они в Ростовской духовной семинарии. Поженились рано: ему было 20, ей — 18. Примером им послужили собственные родители, ведь оба выросли в больших семьях священнослужителей. У Николая — четверо братьев и сестер, у Елены — 17, она — дочь известного на Дону протоиерея Иоанна Осяка и его супруги Надежды, которую наградили званием «Мать-героиня».

Родительский труд Соловьевых отмечен на самом высоком уровне. Фото: из архива семьи

Старшему ребенку Соловьевых сейчас 14 лет, младшему — два. Это при том, что врачи предупреждали: резус-конфликт, и матушке Елене больше двух-трех детей не выносить.

— У всех наших ребят резус положительный, у мамы — отрицательный. Но она родила всех сама, без кесарева сечения, — делится супруг. — Это, правда, чудо, за которое мы безмерно благодарны.

Будущие инженеры и мамины помощники

У всех детей есть свои увлечения. Сыновья занимаются спортом: Иоанн и Михаил – боксом, Лазарь и Николай – дзюдо. Михаил и младший Александр в будущем могут стать инженерами: один увлекается инженерным моделированием, другой с удовольствием собирает конструкторы. Лазарь также увлекается фотографией и даже участвует в конкурсах. Тимофей, Василий и Надежда – мамины помощники, присматривают за младшими, с удовольствием помогают на кухне. Ксения любит петь и танцевать. Елисавета учится в музыкальной школе и поет.

— Приятно, что ребята хотят расти, развиваться. Участвуют в соревнованиях, побеждают. Бывает, ошибаются, но исправляются и идут дальше, – признается папа.

Дети увлекаются спортом, музыкой и помогают родителям. Фото: из архива семьи

Дом построили сами

Дом в Волгодонске для огромной семьи отец Николай с женой построили практически самостоятельно.

— Начали рано, пока семья была еще не такой большой. Делали все своими руками: бетон месили, лестницы заливали. Каркасы собирал, шпаклевать стены научился, – вспоминает он.

Пройдя путь многодетных родителей, супруги подают пример другим.

В семье растут семь сыновей. Фото: из архива семьи

— Рожайте, не бойтесь. Жизнь давать – это главное, – говорит отец Николай.

Для него и его семьи каждый ребенок – не тяжелый груз, а величайший дар и большая ответственность.

Врачи говорили, что в семье родится не больше трех детей, а их уже десять. Фото: из архива семьи

