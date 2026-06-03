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3 июня 2026 9:10

Дожди в мае превысили норму на 70%: Когда в Ростовскую область окончательно придет лето, рассказал климатолог Иошпа

Почему прогноз погоды меняется каждые три часа, объяснил ростовский климатолог
Валерия СОШНИКОВА
Дожди полностью они не прекратились, но стали слабее.

Дожди полностью они не прекратились, но стали слабее.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Лето началось, но привычного тепла пока так и не принесло. Ростовчане признаются, что уже устали от дождей, не прогретой земли и серого неба. О том, каких сюрпризов стоит ждать от погоды в ближайшее время, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

Циклон со Средиземноморья

По словам специалиста, дожди полностью не прекратились, но стали слабее. И, начиная с первой декады июня, они будут только очагового характера. Климатолог объяснил почему:

— Когда идет прогрев, начинается конвекция — восходящие потоки, которые приводят к образованию кучево-дождевой облачности и ливневых осадков. Но теперь эти дожди — не фронтальные, как на прошлой неделе. Просто пришла туча, пролилась — и ушла. Вдобавок, не будет сильного ветра.

А по мере того как вода будет испаряться, осадки станут прекращаться.

— И будет южный циклон со Средиземноморья, который пойдет не через Черное море, а по суше. Для нас это хорошая новость. Если бы он шел через водоем, то снова дал бы обильные осадки. Кстати, в мае они превысили норму практически на 70%.

Бывает, что данные меняются каждые три часа.

Бывает, что данные меняются каждые три часа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему прогнозы все время врут?

Ростовчане давно заметили: посмотришь погоду утром — одно, а вечером уже совсем другое. Бывает, что данные меняются каждые три часа. По словам собеседника издания, что многие агрегаторы берут прогнозы из открытого доступа: Росгидромет где-то дает бесплатные прогнозы, а где-то платные. Многие не хотят платить и используют то, что есть. Отсюда и ошибки.

— Меняются синоптические условия — начинают менять и формат прогноза, — говорит климатолог. — Я считаю, должно быть единое поле, где Росгидромет дает прогнозы для всех бесплатно.

В пример приводит Китай. Там единая служба дает точный прогноз на 10 дней по всей стране. И никаких денег за это ни с кого не берут.

Повлияет ли холодная весна на лето?

Самый главный вопрос: если май был холодным и дождливым, то значит ли это, что лето будет прохладным?

Если май был холодным и дождливым, значит ли это, что лето будет прохладным?

Если май был холодным и дождливым, значит ли это, что лето будет прохладным?

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Нет программы, которая бы показала, что на основе аналога такого-то года в этом году будет холодное лето, — признается Александр Иошпа. — Если средняя температура июня будет в пределах +22 градусов, это считается уже норма. Но, скорее всего, мы выйдем на июньскую температуру хотя бы +28-30 градусов.

Так что настоящего лета с 30-градусной жарой нам еще придется подождать — но оно, уверяет специалист, обязательно придет.

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