Дожди в мае превысили норму на 70%: Когда в Ростовскую область окончательно придет лето, рассказал климатолог Иошпа

Дожди полностью они не прекратились, но стали слабее. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Лето началось, но привычного тепла пока так и не принесло. Ростовчане признаются, что уже устали от дождей, не прогретой земли и серого неба. О том, каких сюрпризов стоит ждать от погоды в ближайшее время, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

Циклон со Средиземноморья

По словам специалиста, дожди полностью не прекратились, но стали слабее. И, начиная с первой декады июня, они будут только очагового характера. Климатолог объяснил почему:

— Когда идет прогрев, начинается конвекция — восходящие потоки, которые приводят к образованию кучево-дождевой облачности и ливневых осадков. Но теперь эти дожди — не фронтальные, как на прошлой неделе. Просто пришла туча, пролилась — и ушла. Вдобавок, не будет сильного ветра.

А по мере того как вода будет испаряться, осадки станут прекращаться.

— И будет южный циклон со Средиземноморья, который пойдет не через Черное море, а по суше. Для нас это хорошая новость. Если бы он шел через водоем, то снова дал бы обильные осадки. Кстати, в мае они превысили норму практически на 70%.

Бывает, что данные меняются каждые три часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему прогнозы все время врут?

Ростовчане давно заметили: посмотришь погоду утром — одно, а вечером уже совсем другое. Бывает, что данные меняются каждые три часа. По словам собеседника издания, что многие агрегаторы берут прогнозы из открытого доступа: Росгидромет где-то дает бесплатные прогнозы, а где-то платные. Многие не хотят платить и используют то, что есть. Отсюда и ошибки.

— Меняются синоптические условия — начинают менять и формат прогноза, — говорит климатолог. — Я считаю, должно быть единое поле, где Росгидромет дает прогнозы для всех бесплатно.

В пример приводит Китай. Там единая служба дает точный прогноз на 10 дней по всей стране. И никаких денег за это ни с кого не берут.

Повлияет ли холодная весна на лето?

Самый главный вопрос: если май был холодным и дождливым, то значит ли это, что лето будет прохладным?

Если май был холодным и дождливым, значит ли это, что лето будет прохладным? Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Нет программы, которая бы показала, что на основе аналога такого-то года в этом году будет холодное лето, — признается Александр Иошпа. — Если средняя температура июня будет в пределах +22 градусов, это считается уже норма. Но, скорее всего, мы выйдем на июньскую температуру хотя бы +28-30 градусов.

Так что настоящего лета с 30-градусной жарой нам еще придется подождать — но оно, уверяет специалист, обязательно придет.

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