Во вторник с опозданием идут железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и обратно. Все они проходят через Ростовскую область, в том числе — Донскую столицу. Как объяснили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», причиной задержек стало закрытие станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Рассказываем, что известно о задержке поездов, идущих через Ростов 2 июня 2026.

Задержка поездов, идущих через Ростовскую область, 2 июня 2026: список составов

По информации на 12:00, с опозданием следуют поезда «Таврия»:

Из Крыма

- Поезд № 174 Евпатория - Москва, который отправился в дорогу 1 июня следовал с опозданием 6 часов.

- Поезд № 194 сообщения Севастополь — Челябинск, который выехал 2 июня, задерживался на 2 часа.

Отмена поездов, идущих через Ростовскую область, 2 июня 2026

По техническим причинам поезд №078 Симферополь — Санкт-Петербург, который должен был стартовать 1 июня, был отменен на участке от Джанкоя до Санкт-Петербурга.

- Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения. Также была предоставлена возможность пересесть на поезд № 174 Евпатория - Москва в Керчи, Владиславовке, Семи Колодезях, если у них была запланирована посадка на поезд № 078 именно на этих станциях, - объяснил перевозчик. - Пассажирам поездов №174 Евпатория - Москва и №194 Севастополь - Челябинск предоставлено питание.

Уточняется, что время задержки в пути может измениться.

- Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Если нужна информация по ситуации, можно позвонить по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.

