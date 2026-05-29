В Ростовской области стартовал «Агродиктант»

Фото: Екатерина Попова.

В Ростовской области 26 мая стартовала Всероссийская просветительская акция «Агродиктант», нацеленная на популяризацию аграрной сферы, сельских профессий и образа жизни на селе. В течение пяти дней дончане смогут проверить свои знания об агропромышленном комплексе и глубже осознать его значение для экономики и жизни всей страны.

– Люди всех возрастов ежедневно сталкиваются с агропромышленным комплексом — во время завтрака, обеда и ужина. И важно, чтобы это понимали и дети, и взрослые. Россельхозбанк создан для развития АПК, и для него поддержка сельского хозяйства остается одним из важнейших проектов, в рамках которого создаются инициативы для сельхозпроизводителей, – отметила заместитель директора ростовского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Логвинская.

«ЧТОБЫ ГОРОЖАНЕ ЗНАЛИ, КАК ДОБЫВАЕТСЯ ХЛЕБ»

Главной офлайн-площадкой «Агродиктанта» в Ростове-на-Дону стал головной офис Россельхозбанка. Здесь тесты написали фермеры, студенты, представители АККОР и Центра аграрного лидерства «Молодежная станица Дон».

- Донской край по праву считается одним из ведущих сельскохозяйственных регионов страны. В сельской местности проживает 1,4 миллиона человек. На сельских территориях активно формируются агроклассы в образовательных учреждениях области, которые создаются для подготовки специалистов внутри региона. Важно, что такие проекты помогают молодежи ближе знакомиться с аграрными профессиями и видеть в них перспективу для самореализации, - обратился к участникам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Алексей Васильев.

Также на торжественном открытии присутствовал и координатор проекта «Российское село» от «Единой России» в регионе Виктор Чигвинцев. Он отметил, что агродиктант проводится для популяризации знаний о российском селе, чтобы городские жители знали, как добывается хлеб, как происходит цикличность в сельском хозяйстве и как проводятся работы во всех отраслях агропромышленного комплекса.

30 ВОПРОСОВ ЗА 45 МИНУТ

Присоединиться к проекту может любой желающий. Участвовать можно как очно, так и онлайн.

Тесты разделены на четыре категории сложности: для детей до 12 лет, для подростков 12–18 лет, для взрослых без профильного образования и опыта в АПК, а также для специалистов с аграрным образованием и стажем.

На выполнение заданий отводится 45 минут, за которые предстоит ответить на 30 вопросов. Среди них могут попасться такие, как: какой инструмент господдержки напрямую увеличивает экспортный потенциал сельского хозяйства за счет стабилизации внутренних цен и создания товарных излишков; откуда на Русь была завезена гречиха; как назывались специализированные станции в Советском Союзе, на балансе которых находились тракторы и комбайны и которые обслуживали колхозы при механизированной обработке зерна; а также кто открыл ДНК.

Одна из участниц агродиктанта приехала из Тацинского района. Бывшая городская жительница Анастасия Жукова волей судьбы стала заниматься фермерством.

– Интересно проверить свои знания, так как я занимаюсь животноводством уже четыре года, – добавила она.

Отметим, Россельхозбанк организовал 27 площадок в своих отделениях по всей области. На них зарегистрировались около 400 человек. Всего в регионе работает порядка 400 очных площадок: в аграрных вузах, колледжах, агрошколах, органах власти и на крупных предприятиях.

Все участники получат электронные сертификаты, а победителей ждут дипломы.