В Ростовской области обсудили изменения в регулировании оборота БАДов

В конце мая в Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялся круглый стол, посвященный изменениям в регулировании оборота биологически активных добавок. В разговоре приняли участие эксперты различного уровня, включая специалистов Роспотребнадзора, руководителей организаций медицинской системы, юристов и представителей бизнес сообщества.

По словам участников, обсуждение этой актуальной темы назрело давно. А с 1 марта вступили в силу новые требования к реализации биологически активных добавок без государственной регистрации.

Как отметил советник президента ТПП Ростовской области - эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш, оборот БАДов в российском бизнесе сейчас составляет 280 млрд рублей. Из них 85% - это продукция отечественных производителей.

- В нашей стране БАДы регистрируются с 1997 года. С недавнего времени их продажа была ограничена на маркетплейсах, так как от продавцов и производителей требуют регистрацию. Однако со своей стороны ТПП будет помогать добропорядочному бизнесу, так как наша организация призвана защищать его интересы, — заявил Юрий Корнюш.

Начальник отдела по надзору за питанием населения Управления Роспотребнадзора по РО Маргарита Родионова также отметила, что около 40% БАДов, находящихся в свободной продаже на данный момент, не соответствуют заявленным характеристикам. По ее словам, не смотря на то, что все производители такой продукции давно приняли обязательство о получении свидетельства государственной регистрации, они по-прежнему прибегают к разного рода уловкам – называют свои препараты пищевой добавкой, веществами и т.п. Все, чтобы не проходить регистрацию. Поэтому было принято решение о блокировке сайтов, которые специализируются на реализации БАДов. Под блокировку попадают БАДы без свидетельства о госрегистрации, при производстве которых используются опасные вещества, в случае маркировки товара как пищевой добавки, а также если количество активного вещества больше, чем заявлено в официальных документах.

С презентацией перед собравшимися выступила медицинский юрист РОКА «Советник» Асият Аллаева. В своем выступлении она отразила правовые аспекты реализации БАДов и рассказала, как они влияют на бизнес.

Особое внимание производству и реализации БАДов уделяет и деловое сообщество. По мнению руководителя подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО "Деловая Россия" Нины Даниловой фармацевты, которые занимаются изготовлением этой продукции, должны проводить своевременные исследования у себя на производстве.

- «Деловая Россия» с группой специалистов и бизнесменов фарм-отрасли осуществляет работу по контролю и регулированию этой сферы, - отметила Нина Данилова.

Главный вывод, который сделали участники мероприятия, в том, что к БАДам необходимо относиться серьезно. А ростовчанам порекомендовали покупать БАДы только в аптечных сетях.