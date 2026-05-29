От +9 ночью до +16 днем, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 30 — 31 мая

Последние выходные этой весны совсем не похожи на конец мая на Дону: вместо жары за +30 градусов столбики термометров не доползут и до +20, а ночью возможно похолодание до +3. Так что не стоит убирать в шкафы легкие куртки. Выходя из дома, не забывайте зонтики, ведь синоптики обещают дожди и грозы. Подробнее о том, какой будет погода в Ростовской области в выходные 30 – 31 мая, узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9 — +11 градусов, днем – от +14 до +16.

В Ростовской области синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В субботу местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах на землю осядет туман. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 7 – 12 метров в секунду, днем. При грозе местами порывы усилятся до 15 – 18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +7 — +12 градусов, при прояснениях похолодает до +3, днем прогреется до +14 — +19 градусов.

В воскресенье, 31 мая, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром и днем в отдельных районах прольется сильный дождь. Ночью и утром видимость на дорогах может ухудшиться из-за тумана. Скорость западного и юго-западного ветра будет достигать 7 – 12 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 – 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, при прояснениях они опустятся до +3, а днем поднимутся до +13 — +18 градусов.

