В Ростове наградили победителей конкурса рисунков «Мы рисуем Победу»

На минувшей неделе исторический парк «Россия — Моя история» наполнился детскими улыбками. «КП - Ростов-на-Дону» собрала здесь финалистов традиционного конкурса детского рисунка «Мы рисуем Победу!». На суд посетителей сайта KP.RU ребята представили карандашные наброски и настоящие сюжетные картины. И никто не остался без подарка. Праздник получился по-настоящему семейным и очень теплым.

МОСТИК ПАМЯТИ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Проведение конкурса «Мы рисуем Победу!» стало уже доброй традицией для медиагруппы «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. Чтобы все было честно и справедливо, от каждого художника в возрасте от 4 до 12 лет принималась лишь одна работа. Больше месяца мы принимали работы, и всего на конкурс было подано 220 заявок.

Церемонию открыла директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева. Она поблагодарила сотрудников музея за гостеприимство и обратилась к ребятам.

- Война коснулась каждой семьи, в каждом доме есть свои герои, — отметила Елена Соболева. — Нам очень важно проложить мостик памяти между поколениями. Мы хотели, чтобы эта память через рисунки навсегда осталась в ваших сердцах. Спасибо каждому ребенку и родителям за искренность и участие!

ГОЛОСОВАЛИ ВСЕМ ДЕТСКИМ САДОМ

Абсолютными лидерами народного голосования в этом году стали братья Эмир и Эльмир Пиралиевы. Работы парней набрали больше семисот голосов. Награду ребята получали вместе со своей 34-летней мамой Саидой Фаталиевой.

- О конкурсе нам рассказали воспитатели в детском саду, — улыбается Саида. — Мы решили поучаствовать впервые. Старший сын Эмир занимается в патриотическом клубе, поэтому тема для нас очень важная. Младший нарисовал церковь и весеннюю зелень. Честно скажу, мы подключили всех родственников и знакомых, чтобы за нас голосовали. Я очень переживала, мечтала, чтобы хотя бы один сын попал в тройку лидеров. А победили сразу двое!

Сам Эмир скромно, но крепко сжимает в руках заслуженную награду.

- Я просто очень рад, — признается мальчик. — Рисовать немного помогала мама, но победить было приятно. Обязательно буду участвовать еще.

Третье место в списке лидеров заняла шестилетняя Мария Шищенко. Девочка покорила зрителей своим талантом и тоже получила заслуженные овации.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Многие ребята подошли к исторической теме совсем не по-детски и представили настоящие сюжетные композиции. Девятилетний Ваня приехал на финал из Аксая. На его листе одинокий советский солдат сходится в бою сразу против семи немецких танков.

- Я прочитал эту историю в интернете и вдохновился, — рассказывает школьник. — А поучаствовать посоветовала мама. Мама ведь плохого не посоветует!

Ученицы местной художественной студии решили связать на бумаге сразу несколько эпох. 12-летняя Вера Картунова объединила бойцов Великой Отечественной войны и дружину Александра Невского. Девочка рассказала, что задумкой ей помогал школьный учитель, который тоже пришел поддержать воспитанницу. А ее ровесница Мария Радченко нарисовала, как солдаты из далекого прошлого идут на помощь воинам из 1942 года.

Еще один 11-летний мальчик изобразил Зал Воинской славы на Мамаевом кургане.

- Я видел это место только на картинках и в старых фильмах, — поделился автор работы. — Но теперь мы с родителями решили, что обязательно поедем туда этим летом.

ПОДДЕРЖКА МАЛЕНЬКИХ ТАЛАНТОВ

Каждый ребенок хочет, чтобы его старания заметили. Поэтому церемония награждения прошла с особым размахом. Абсолютно все участники получили памятные дипломы, а выход каждого маленького художника сопровождался долгими аплодисментами зрительного зала.

Конечно, такой масштабный и важный праздник не мог состояться без участия социально ответственного донского бизнеса. Представители ГК «Сокол» подготовили для финалистов полезные подарки.

- Группа компаний от всей души поздравляет победителей конкурса детского рисунка «Мы рисуем Победу!» и говорит спасибо каждому участнику, который взял в руки кисти и карандаши, чтобы рассказать свою историю Победы. Все рисунки стали живым напоминанием о том, что память о героях Великой Отечественной войны живет в сердцах семей и подрастающего поколения. Благодарим «Комсомольскую правду» за ежегодную возможность говорить о главном через искусство. Мы всегда поддерживаем такие инициативы, потому что настоящие ценности не имеют срока давности, - директор отдела маркетинга группы компаний «Сокол» Нина Чумакова.

Стоит отметить, что ни один юный творец не ушел в этот день с пустыми руками. Дети радовались подаркам, а родители благодарили организаторов за возможность прикоснуться к истории своей семьи.

