Миллиард на интеллект: Ростовский вуз стал центром ИИ-образования на юге страны

В школах Ростова отгремели последние звонки. Впереди экзамены и волнительное ожидание результатов ЕГЭ. Особенно непросто тем, кто сдает профильную математику и информатику. Куда им подать документы с 80+ баллами? В 2026 году штурмовать столичные вузы ради качественного ИИ-образования совсем не обязательно. Ведь на юге страны появилась площадка, где готовят настоящих профессионалов в сфере искусственного интеллекта — Южный федеральный университет. Это учебное заведение получило на развитие своих программ более миллиарда рублей. Рассказываем, почему это событие меняет правила игры для абитуриентов.

Донской вуз — в тройке лидеров по числу грантов

Как рассказали в вузе, еще в апреле прошлого года Аналитический центр при Правительстве РФ подвел итоги отбора высших учебных заведений, которым предстоит готовить кадры для сферы искусственного интеллекта в период до 2030 года. Соревнование организовали в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Победителей разделили на две категории. Первая – «ТОП ДС» (Top Data Science) – нацелена на подготовку исследователей мирового уровня. Эти специалисты смогут проводить фундаментальные изыскания и создавать новые архитектуры нейросетей. Вторая категория – «ДС» (Data Science) – готовит прикладных специалистов по внедрению нейросетевых решений в реальный бизнес и промышленность.

Среди сильнейших оказались признанные флагманы отечественного образования. Высшая школа экономики заняла первое место по программам «ТОП ДС». Санкт-Петербургский государственный университет также получил высшую категорию подготовки. А вот Южный федеральный университет добился уникального результата: он стал одним из трех вузов России, победивших сразу в двух треках – и в «ДС», и в «ТОП ДС». Общий объем финансирования, выделенный ЮФУ, превысил 1 миллиард рублей.

Что эти изменения дают абитуриенту

Теперь качественное ИИ-образование стало доступно на юге. В Ростове и Таганроге, на базе механико-математического факультета и Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ), уже в прошлом году стартовали сильные профильные программы. И двойная победа на конкурсе – официальное признание экспертизы университета. Здесь готовят кадры высочайшего уровня: от разработчиков, способных внедрять нейросети в производство, до ученых, которые будут создавать новые алгоритмы и определять облик будущего искусственного интеллекта.

Победа в конкурсе Минцифры – не просто престижный титул. Это реальные перемены, которые напрямую касаются каждого, кто сюда поступит. Государство выделяет миллионы рублей на оснащение лабораторий, закупку суперкомпьютеров и привлечение преподавателей мирового уровня. Кроме того, учебные программы формируются при активном участии индустриальных партнеров. Они читают лекции, дают студентам реальные кейсы, помогают с прохождением практики. Для самых талантливых предусмотрены повышенные стипендии, стажировки в компаниях-партнерах и поездки на международные конференции за счет университета. Чем выше ваши баллы, тем шире открываются горизонты.

Какие направления подготовки ждут будущих студентов

Если вы набрали 80+ баллов по профильной математике или информатике, перед вами открываются три приоритетных трека. Первый – «Топ-ДС со звездой»: здесь куют исследователей международного уровня. Набор — всего 16 человек. Они будут двигать фундаментальную науку, разбираться в сложнейших алгоритмах и создавать нейросети нового поколения. Это направление для самых сильных и амбициозных.

Второй трек – «ТОП ДС»: программа для разработчиков новых моделей и технологий ИИ. Вы научитесь самостоятельно проектировать нейросетевые архитектуры, работать с большими объемами данных и писать высокоэффективный код.

Третий трек – «ДС»: подготовка специалистов по внедрению искусственного интеллекта. Здесь не только пишут программы, но и учатся общаться с заказчиками, интегрировать ИИ-решения в промышленность, бизнес и социальную сферу – от Калининграда до Владивостока.

В ЮФУ в этом году стартует уже второй набор на ИИ-направления. На бюджетных местах – более 360 позиций. Конкурс серьезный, но шанс есть у каждого, кто хорошо сдал профильные предметы.

Где студенты проходят практику

Учебное заведение сотрудничает с крупнейшими игроками рынка: Сбером, банком «Центр-инвест», МТС, «Магнитом», а также с ведущими региональными ИТ-компаниями. Лучших студентов, особенно победителей олимпиад, ждут стажировки в компаниях-партнерах и научных центрах Академии наук. Для них предусмотрено персональное научное руководство ведущих профессоров и приглашенных топ-специалистов в области ИИ. Традиционно студенты участвуют в интеллектуальных соревнованиях. Так, во время хакатона «Осень 2025» в рамках Южного ИТ-форума команда ЮФУ «FREETATO IT» стала победителем кейса «Интерактивный графический конструктор инфраструктуры».

– Уже со второго курса студенты будут работать над задачами индустриальных партнеров на их инфраструктуре. Это настоящие промышленные суперкомпьютеры, на которых обучают сложные модели ИИ, – подчеркнул проректор ЮФУ по цифровой трансформации Александр Трофимчук. – Вклад партнеров в программу составляет 30% всех средств – это подтверждает высокий уровень подготовки и говорит о том, что бизнес заинтересован в наших будущих выпускниках.

Как выбрать вуз осознанно

1 июня наши выпускники начнут сдавать ЕГЭ и уже скоро узнают свои баллы. У каждого есть уникальный шанс попасть в число лучших, учиться у тех, кто создает технологии будущего, и самим стать их создателями. – В 2025 году из 570 абитуриентов конкурсный отбор прошли 395 студентов, зачисленных на программы бакалавриата ИИ. В 2026 году ЮФУ планирует сохранить эту численность, – озвучили статистику в университете. – Главное – помните: качественное образование в сфере искусственного интеллекта сегодня доступно и в нашем регионе. В Ростове и Таганроге вас уже ждут сильные преподаватели, современные лаборатории и реальные задачи. Удачи вам, выпускники!

