«Вначале думала, что подрался»: Мама нашла на теле сына гематомы, а потом узнала о страшном диагнозе

Подросток перенес пересадку костного мозга. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В небольшом поселке Жуковский Песчанокопского района Ростовской области живет обычная семья. 35-летняя Надежда Кожевникова занимается домом, ее супруг работает в сфере животноводства, у них подрастают двое детей. Однако за этой размеренной сельской жизнью -годы изнурительной борьбы за спасение старшего ребенка, 15-летнего Алексея.

Вместо выпускного – реанимация

До болезни Леша рос удивительно подвижным парнем: обожал гонять с ребятами в футбол и был душой компании. Все изменилось, когда обычные мальчишеские будни прервал страшный диагноз — лейкоз.

Болезнь ворвалась в их дом стремительно, искусно замаскировавшись под обычные синяки. Тогда мальчику было всего 10 лет, он как раз готовился к первому в жизни школьному выпускному и переходу в пятый класс. Внезапно на теле ребенка стали появляться крупные расплывчатые гематомы. Надежда сначала подумала, что сын, хотя для него это совсем несвойственно, ввязался в потасовку.

— Я даже звонила учительнице, чтобы выяснить, так ли это, — рассказала мать «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону».— Однако Леша не то что не дрался, но даже не падал и ни обо что не ударялся.

Из райцентра в Ростов мальчика доставили на скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вслед за синяками кожу мальчика усыпали мелкие бордовые точки, а сам он начал слабеть на глазах и жаловаться на сильные головные боли. Все эти симптомы развились резко, буквально за одну неделю. Близкая подруга семьи, заметив неладное, вовремя подсказала сдать общий анализ крови.

Результаты оказались шокирующими: тромбоциты упали почти до нуля. В тот же вечер пациента на скорой помощи увезли в Областную детскую клиническую больницу в Ростов. Врачи экстренно провели компьютерную томографию, взяли пункцию костного мозга и подтвердили худшие опасения.

«Обязана быть сильной ради сына»

— Первое время я жила как во сне. Мне казалось, что все это происходит не с нами, а в каком-то кошмаре, — вспоминает мама мальчика. — Но как бы тяжело и больно ни было, пришлось взять себя в руки. Я понимала, что обязана быть сильной ради сына.

Для Леши начался долгий и изнурительный путь. Первый курс химиотерапии быстро дал хорошие результаты, но радоваться временной победе было рано. Мама объясняет: коварство рака крови заключается в том, что его клетки умеют «засыпать» и прятаться в организме. Чтобы уничтожить их полностью, потребовалось два с половиной года жесткой терапии.

Подросток прошел долгий и изнурительный путь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все это время семья провела в строжайшей изоляции. Младшего ребенка пришлось забрать из детского сада из-за страха, что он принесет из группы опасный вирус. Сам Леша полностью перешел на домашнее обучение, а о прогулках, велосипеде и долгожданных поездках на море пришлось забыть.

Рецидив случился перед днем рождения

И вот, казалось, коварный недуг, наконец, отступил. Алексей впервые за долгое время готовился к обычной школьной линейке и в сентябре счастливый пошел в восьмой класс. Но полноценная жизнь продлилась всего месяц. Осенью, незадолго до 14-летия, случился рецидив. Очередной плановый анализ крови показал, что показатели снова критические — лейкоз вернулся.

Свой четырнадцатый день рождения подростку пришлось встретить в больничной палате. Здесь же, в клинике, под писк медицинских приборов ему вручили первый в жизни паспорт.

Лешу экстренно направили в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина, где они с мамой провели долгие девять месяцев.

За это время парень мужественно выдержал новые высокодозные курсы химии и сложнейшую трансплантацию костного мозга от полностью совместимого донора. Буквально недавно мама с сыном наконец-то вернулись домой. Но главная битва за здоровье еще продолжается, ведь после пересадки иммунитет подростка фактически равен нулю.

Одна мечта на всех

— Сейчас сын принимает специальные противогрибковые препараты, чтобы защитить организм от инфекций. Недельный курс стоит около 30 тысяч рублей. В прошлый раз купить это дорогостоящее лекарство нам помог ростовский благотворительный фонд «Дарина», за что мы безмерно благодарны, а сейчас препарат выдают в больнице бесплатно, — делится Надежда.

До болезни парень обожал играть в футбол. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня у этой дружной и стойкой семьи одна большая мечта на всех — чтобы Леша быстрее окреп и восстановился. Родные верят, что совсем скоро парень снова сможет прокатиться на любимом велосипеде, а после этого они обязательно всей семьей осуществят то, что откладывали пять лет, — поедут отдыхать на море.

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