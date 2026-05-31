Полнела и стыдилась себя: Ростовчанка поправилась до 150 кило, ухаживая за онкобольной матерью

31 мая в России отмечается день психотерапевта. Еще Гиппократ писал, что сначала заболевает душа, а потом тело находит симптом. Психотерапевт как раз и занимается лечением души, поэтому к нему часто направляют своих пациентов кардиологи, дерматологи, эндокринологи, терапевты, психиатры и многие другие доктора.

Ростовский психотерапевт Наталья Дубинина рассказала, почему затяжные депрессии и тревога – это не просто «плохое настроение», и как вовремя протянутая рука специалиста возвращает людям радость жизни, здоровье и даже спасает от смертельных диагнозов.

«От язвы желудка до онкологии»

Одна из самых распространенных проблем, особенно у женщин - лишний вес. Его тоже, как ни странно, лечит психотерапевт. Он помогает выяснить причины набора веса и избавиться от них. Год нада к психотерапевту на прием пришла миниатюрная женщина 35 лет с весом около 130 килограммов. Ей было тяжело передвигаться, не складывалась личная жизнь, а каждый выход на улицу сопровождался мучительным чувством стыда за свой внешний вид.

- Когда мы начали общаться, выяснилась страшная предыстория. Эта женщина долгое время в одиночку ухаживала за тяжелобольной мамой, у которой была онкология. Жизнь в постоянном страхе за близкого человека – это колоссальное тревожное расстройство. Каждый вечер, уложив маму спать, женщина садилась за стол и ела все, что видела. Она буквально «тушила внутренний пожар» едой. Пища стала ее единственным доступным антидепрессантом.

«Боялась, что сочтут сумасшедшей...»

Когда мамы не стало, вес женщины увеличился еще больше. Организм не выдержал: «полетела» эндокринная система, развился тяжелый сахарный диабет второго типа. Женщину лечили три специалиста: психиатр, эндокринолог и психотерапевт.

- Мы прорабатывали чувство вины, скрытые желания, возвращали самоценность. Как только у нее поднялся уровень дофамина, появились силы жить. Женщина начала худеть, похорошела, стала увереннее в себе. У нее возникла мотивация, она начала заниматься с тренером и стала в два раза меньше, чем была. Сделала у пластического хирурга абдоминопластику, чтобы убрать излишки кожи. Наладилась личная жизнь. Произошло чудо, которое на самом деле – наука: диабет ослабил хватку, отпала необходимость в горстях таблеток.

Психотерапия помогла женщине избавиться от чувства вины и стыда. На одной из встреч она призналась, что не пришла к специалисту раньше, опасаясь что ее сочтут сумасшедшей, а маму заберут...

Привык быть «хорошим и удобным»

Другой случай: молодой мужчина страдал от тремора рук, сильной потливости, нервного тика и полной зажатости.

- Из-за этого у него не складывались интимные отношения с женщинами, он считал себя неудачником и занимался самобичеванием. В процессе терапии выяснилось: мальчик рос без отца, под прессом гиперопекающей, властной и строгой матери. Он привык быть «хорошим и удобным», подавляя свою мужественность. Постоянный невроз привел к сбоям в вегетативной системе.

Благодаря психотерапии мужчина научился ценить себя, избавился от детских страхов и тревоги. Сегодня это уверенный в себе человек. Он женился, у него родился ребенок, а от тика и дрожащих рук не осталось и следа.

- Психотерапевт занимается восстановлением всех сфер жизни личности. Он настраивает человека, словно музыкальный инструмент, чтобы «звучание» было гармоничным.

Личный стимул

Наталья признается: ее работа сложная, но невероятно интересная и важная. И у нее есть личный стимул помогать другим.

- У меня - инвалидность, но я живу, работаю и чувствую себя хорошо. Почему? Потому что приняла свое состояние. И помогаю своему организму справляться с недомоганиями через позитивное мышление, заботу о себе и понимание своих ограничений. Нельзя загонять себя в угол.

Психотерапевт советует: не надо бояться просить о помощи! Если вы больше месяца находитесь в состоянии уныния, бессонницы, постоянной усталости, страха или гнева – не ждите, пока тело ответит вам тяжелой болезнью - обратитесь к целителю души.

