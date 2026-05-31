Общество
31 мая 2026 11:53

Полнела и стыдилась себя: Ростовчанка поправилась до 150 кило, ухаживая за онкобольной матерью

ЗЕМЛЯНСКАЯ Анастасия
Девушка заедала стресс, пока у нее не начался диабет.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в России отмечается день психотерапевта. Еще Гиппократ писал, что сначала заболевает душа, а потом тело находит симптом. Психотерапевт как раз и занимается лечением души, поэтому к нему часто направляют своих пациентов кардиологи, дерматологи, эндокринологи, терапевты, психиатры и многие другие доктора.

Ростовский психотерапевт Наталья Дубинина рассказала, почему затяжные депрессии и тревога – это не просто «плохое настроение», и как вовремя протянутая рука специалиста возвращает людям радость жизни, здоровье и даже спасает от смертельных диагнозов.

«От язвы желудка до онкологии»

Одна из самых распространенных проблем, особенно у женщин - лишний вес. Его тоже, как ни странно, лечит психотерапевт. Он помогает выяснить причины набора веса и избавиться от них. Год нада к психотерапевту на прием пришла миниатюрная женщина 35 лет с весом около 130 килограммов. Ей было тяжело передвигаться, не складывалась личная жизнь, а каждый выход на улицу сопровождался мучительным чувством стыда за свой внешний вид.

- Когда мы начали общаться, выяснилась страшная предыстория. Эта женщина долгое время в одиночку ухаживала за тяжелобольной мамой, у которой была онкология. Жизнь в постоянном страхе за близкого человека – это колоссальное тревожное расстройство. Каждый вечер, уложив маму спать, женщина садилась за стол и ела все, что видела. Она буквально «тушила внутренний пожар» едой. Пища стала ее единственным доступным антидепрессантом.

Дочери было морально тяжело ухаживать за умирающей матерью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Боялась, что сочтут сумасшедшей...»

Когда мамы не стало, вес женщины увеличился еще больше. Организм не выдержал: «полетела» эндокринная система, развился тяжелый сахарный диабет второго типа. Женщину лечили три специалиста: психиатр, эндокринолог и психотерапевт.

- Мы прорабатывали чувство вины, скрытые желания, возвращали самоценность. Как только у нее поднялся уровень дофамина, появились силы жить. Женщина начала худеть, похорошела, стала увереннее в себе. У нее возникла мотивация, она начала заниматься с тренером и стала в два раза меньше, чем была. Сделала у пластического хирурга абдоминопластику, чтобы убрать излишки кожи. Наладилась личная жизнь. Произошло чудо, которое на самом деле – наука: диабет ослабил хватку, отпала необходимость в горстях таблеток.

Психотерапия помогла женщине избавиться от чувства вины и стыда. На одной из встреч она призналась, что не пришла к специалисту раньше, опасаясь что ее сочтут сумасшедшей, а маму заберут...

Психологические проблемы приводят к серьезным заболеваниям.

Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Привык быть «хорошим и удобным»

Другой случай: молодой мужчина страдал от тремора рук, сильной потливости, нервного тика и полной зажатости.

- Из-за этого у него не складывались интимные отношения с женщинами, он считал себя неудачником и занимался самобичеванием. В процессе терапии выяснилось: мальчик рос без отца, под прессом гиперопекающей, властной и строгой матери. Он привык быть «хорошим и удобным», подавляя свою мужественность. Постоянный невроз привел к сбоям в вегетативной системе.

Благодаря психотерапии мужчина научился ценить себя, избавился от детских страхов и тревоги. Сегодня это уверенный в себе человек. Он женился, у него родился ребенок, а от тика и дрожащих рук не осталось и следа.

- Психотерапевт занимается восстановлением всех сфер жизни личности. Он настраивает человека, словно музыкальный инструмент, чтобы «звучание» было гармоничным.

Мужчина долгое время считал себя неудачником и сторонился женщин.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Личный стимул

Наталья признается: ее работа сложная, но невероятно интересная и важная. И у нее есть личный стимул помогать другим.

- У меня - инвалидность, но я живу, работаю и чувствую себя хорошо. Почему? Потому что приняла свое состояние. И помогаю своему организму справляться с недомоганиями через позитивное мышление, заботу о себе и понимание своих ограничений. Нельзя загонять себя в угол.

Психотерапевт советует: не надо бояться просить о помощи! Если вы больше месяца находитесь в состоянии уныния, бессонницы, постоянной усталости, страха или гнева – не ждите, пока тело ответит вам тяжелой болезнью - обратитесь к целителю души.

Если человек обратится за помощью - жизнь наладится.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

