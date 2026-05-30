Металась и кричала «Не лезьте, там смерть!»: Под Ростовом семья из четырех человек задохнулась в выгребной яме, спасая теленка

Пытаясь спасти теленка, целая семья погибла.

Эта трагедия произошла в Ростовской области весной 2010 года. Отец, мать, 17-летняя дочь и соседский парень один за другим полезли в зловонную яму — и не вернулись. Спасали бычка, который провалился в нечистоты. Спаслась только старшая дочь — она в тот вечер была в институте.

«Не в первый раз»

В крохотном селе под Азовом все привыкли к труду: держали свои огороды, скотину, хозяйство – так и выживали. Семья Ковалевых (все имена и фамилии изменены – прим. ред.) — 40-летний Семен, его жена Тамара и две дочери — 20-летняя Ксения и 17-летняя Нина — не были исключением. Держали двор, а во дворе — трехметровую выгребную яму. Прикрыта она была старой ванной.

Вечером 19 апреля случилась беда. Молодой бычок каким-то чудом отодвинул ванну и рухнул в яму. Животное истошно орало, барахталось в жиже, потом затихло.

Хозяин бросился спасать теленка, потому что до этого уже доставал животное, провалившееся в яму.

Семен не растерялся — созвонился с другом-трактористом, попросил помочь вытащить скотину. Но пока техника ехала, глава семьи решил не ждать. Тем более, что совсем недавно он уже вытаскивал из этой же ямы другого провалившегося теленка — тогда все обошлось.

Он полез вниз. Наверху осталась жена Тамара.

«Металась по двору и кричала: не лезьте!»

Сначала Семен начал терять сознание. Пары аммиака ударили в голову. Тамара закричала, потом махнула рукой и сама полезла в яму — вытаскивать мужа. Но через мгновение тоже захрипела, начала задыхаться.

На крики прибежала их 17-летняя дочь Нина. Рядом оказался и 20-летний соседский парень Виталий, который жил через дом.

Спасатели успели достать живыми из ямы двух соседей.

Пожилая бабушка девушки металась по двору, размахивала руками, умоляла: «Не лезьте, там смерть!». Но разве молодые послушают?

Нина и Виталий один за другим скрылись в черной дыре. И тоже затихли.

«Я спустился и потерял ориентиры»

К этому моменту уже сбежались соседи. Кто-то звонил в МЧС, кто-то пытался помочь сам. Двое мужчин — Максим и Александр — тоже решили спуститься.

— Когда я заглянул внутрь, в сумерках увидел Нину. Она лежала с закрытыми глазами. Стал спускаться, но сразу потерял ориентацию, — вспоминал Максим. — Очнулся уже от того, что меня откачивали спасатели. Рядом лежал Саня — его тоже едва отбили.

К сожалению, Семена, Тамару, Нину и Виталия спасти не удалось. Все четверо задохнулись парами аммиака в трех метрах от спасительного воздуха.

На похороны собралось все село.

«Внучка с 70-летней бабушкой остались одни»

Похороны прошли на следующий день. Проститься с погибшими пришло все село. Люди плакали, не скрывая слез.

— Они всегда жили дружно, держали хозяйство, все было в порядке, — рассказывала родственница. — Старшая дочка Ксюша учится в институте. Она в тот вечер была не дома. Теперь она с 70-летней бабушкой осталась совсем одна. Какое горе!

Четыре человека погибли в считанные минуты, двоих удалось спасти в последний момент. Спасатели и медики и тогда, и сейчас напоминают: аммиак, метан, сероводород — они невидимы, не имеют запаха на критических концентрациях и убивают за секунды.

