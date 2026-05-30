Заказала мужа ради квартиры и страховки: Ростовчанка наняла киллера для военнослужащего, но им оказался оперативник

В 2010 году в Ростовской области участники судебного процесса искренне поражались цинизму 35-летней Карины (все имена измены — прим. ред.), жительницы одного из сел. Она оказалась на скамье подсудимых за попытку организовать убийство собственного мужа. Повод банальный — трехкомнатная квартира и страховка в 100 тысяч рублей. Вот только киллер, к которому она обратилась, оказался переодетым оперативником.
История началась вполне красиво. За восемь лет до суда мужчина и женщина познакомились. Цветы, ухаживания, а спустя три года – свадьба. Военнослужащий Сергей принял двоих сыновей супруги как родных, строил планы, копил на будущее.
Семья жила втроем в трехкомнатной квартире, которую получили по военному сертификату. Документ выдали из расчета на четырех человек: Сергей, Карина, двое детей. У каждого была своя доля.
А потом грянула командировка в Чечню.
Когда Сергей вернулся, его ждал не уютный ужин, а горькая правда: жена ему изменяла. Мужчина не стал терпеть — стукнул кулаком по столу и предложил разойтись. Оставалось одно: поделить трехкомнатную квартиру, которая на тот момент стоила около двух миллионов рублей.
Сразу продать не вышло — грянул финансовый кризис. Вопрос повис в воздухе. Сергей ушел из дома, а бывшая супруга сдала жилье квартирантам.
И тут началось самое страшное.
Один из квартирантов, молодой парень, вскоре понял, что его хозяйка — не просто нервная женщина. Она приходила к нему снова и снова и просила об одном: «Убей моего мужа».
— Я строитель, а не киллер! — отбивался он.
Но Карина не отступала. По ее словам, убийство решило бы две проблемы сразу: во-первых, вся квартира досталась бы ей, во-вторых, за гибель военнослужащего полагалась страховка — около ста тысяч рублей.
Она предложила такие условия: 100 тысяч рублей на организацию, а исполнителю пообещала еще 200 тысяч «деревянными».
Парень сначала отказывался, но потом понял: женщина не успокоится. Она будет искать других. И он пошел… в милицию.
Оперативники разработали операцию. Один из сотрудников, переодевшись, выступил в роли наемного убийцы. Пришлось подключить и самого Сергея — женщина требовала доказательства: фотографию «трупа» и личные вещи мужа.
Все прошло по сценарию. «Киллер» отчитался о выполненном заказе, передал заказчице снимки инсценированного убийства, кольцо, документы. Женщина поверила.
— После передачи денег и «доказательств смерти» супруга подозреваемая была задержана, — рассказали в донском следкоме.
Было возбуждено уголовное дело по факту организации покушения на убийство из корыстных побуждений. Женщине грозило до 20 лет лишения свободы. Сергей, который все это время был в курсе и помогал оперативникам, давал показания в суде. В июле был оглашен приговор: Карину осудили на пять лет и два месяца в колонии.