Заказала мужа ради квартиры и страховки: Ростовчанка наняла киллера для военнослужащего, но им оказался оперативник

Квартирный вопрос довел ростовчанку до идеи убить мужа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2010 году в Ростовской области участники судебного процесса искренне поражались цинизму 35-летней Карины (все имена измены — прим. ред.), жительницы одного из сел. Она оказалась на скамье подсудимых за попытку организовать убийство собственного мужа. Повод банальный — трехкомнатная квартира и страховка в 100 тысяч рублей. Вот только киллер, к которому она обратилась, оказался переодетым оперативником.

Строили планы, копили на будущее

История началась вполне красиво. За восемь лет до суда мужчина и женщина познакомились. Цветы, ухаживания, а спустя три года – свадьба. Военнослужащий Сергей принял двоих сыновей супруги как родных, строил планы, копил на будущее.

Семья жила втроем в трехкомнатной квартире, которую получили по военному сертификату. Документ выдали из расчета на четырех человек: Сергей, Карина, двое детей. У каждого была своя доля.

Муж потребовал разойтись и поделить имущество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А потом грянула командировка в Чечню.

«Ты мне изменяла»

Когда Сергей вернулся, его ждал не уютный ужин, а горькая правда: жена ему изменяла. Мужчина не стал терпеть — стукнул кулаком по столу и предложил разойтись. Оставалось одно: поделить трехкомнатную квартиру, которая на тот момент стоила около двух миллионов рублей.

Сразу продать не вышло — грянул финансовый кризис. Вопрос повис в воздухе. Сергей ушел из дома, а бывшая супруга сдала жилье квартирантам.

И тут началось самое страшное.

Жена сдала жилье квартирантам, а одного стала одолевать "заказом". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Просила «убрать» мужа

Один из квартирантов, молодой парень, вскоре понял, что его хозяйка — не просто нервная женщина. Она приходила к нему снова и снова и просила об одном: «Убей моего мужа».

— Я строитель, а не киллер! — отбивался он.

Но Карина не отступала. По ее словам, убийство решило бы две проблемы сразу: во-первых, вся квартира досталась бы ей, во-вторых, за гибель военнослужащего полагалась страховка — около ста тысяч рублей.

Она предложила такие условия: 100 тысяч рублей на организацию, а исполнителю пообещала еще 200 тысяч «деревянными».

Парень сначала отказывался, но потом понял: женщина не успокоится. Она будет искать других. И он пошел… в милицию.

Суд назначил наказание - пять лет и два месяца в колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Доказать, что мертв

Оперативники разработали операцию. Один из сотрудников, переодевшись, выступил в роли наемного убийцы. Пришлось подключить и самого Сергея — женщина требовала доказательства: фотографию «трупа» и личные вещи мужа.

Все прошло по сценарию. «Киллер» отчитался о выполненном заказе, передал заказчице снимки инсценированного убийства, кольцо, документы. Женщина поверила.

— После передачи денег и «доказательств смерти» супруга подозреваемая была задержана, — рассказали в донском следкоме.

Грозило до 20 лет

Было возбуждено уголовное дело по факту организации покушения на убийство из корыстных побуждений. Женщине грозило до 20 лет лишения свободы. Сергей, который все это время был в курсе и помогал оперативникам, давал показания в суде. В июле был оглашен приговор: Карину осудили на пять лет и два месяца в колонии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.