Чудом не потеряла ребенка и обещала отомстить: Как в Ростове осудили садистов, пытавших беременную женщину

Женщина чудом не потеряла ребенка.

Суд по этому резонансному делу прошел в апреле 2010 года. Бывший замначальника районного отдела тогда еще милиции получил шесть лет колонии, его подчиненный — пять. Они были признаны виновными в превышении полномочий и мошенничестве. За этими строками приговора – пытки людей, в том числе беременной женщины.

Ловля на живца

Все началось с обычного заявления. В отдел пришел молодой человек и рассказал: некий знакомый обвиняет его в краже плеера и требует три тысячи рублей. Замначальника Алексей Коротков приказал парню назначить встречу в кинотеатре — якобы передать выкуп. Рядом дежурили оперативники с оружием.

Деньги перешли из рук в руки — и тут милиционеры бросились на задержание. Но двум парням и девушке удалось уйти. В отдел доставили только одного. Его пытали электрошокером, пока он не согласился позвонить друзьям и назначить новую встречу. Согласился.

«Я тебе покажу!»

Через несколько часов семь человек в форме во главе с замначальника уже ехали в ночной клуб. Там они выследили сбежавших. Участковый вытащил девушку из машины за волосы, бросил так, что она ударилась о багажник лицом, и стал бить.

— Я тебе покажу! — орал он, не стесняясь в выражениях.

Затем достал пистолет, приставил к виску жертвы, а после — ударил им. Все это спокойно наблюдал замначальника. Ни слова, ни жеста, чтобы остановить.

Изощренные пытки в отделе

В отделе пытки продолжились. Двух задержанных по рукам и ногам обездвижили наручниками, продели лом и подвесили между столами. Висеть приходилось до тех пор, пока не согласились отдать деньги.

За свободу один заплатил — продал свою «девяносто девятую» за 60 тысяч, которые милиционеры забрали себе. С родственников другого получили еще 40 и 30 тысяч.

Уголовное дело так и не возбудили. Зато «оборотни» почувствовали вкус безнаказанности.

Били током

Когда началась проверка, всплыл еще один эпизод. В тот же отдел привезли 25-летнюю ростовчанку по подозрению в краже десяти тысяч рублей и документов у родного отца. Обвинил ее сам родитель, и женщина вину отрицала, но милиционеры не поверили.

Они несколько раз пустили в дело электрошокер. Потом — то же самое, что и с мужчинами: наручники, лом за спину, подвешенное состояние. И снова — удары током.

Оказалось, женщина была беременна, на четвертом месяце, и чудом не потеряла ребенка.

После того как ее выпустили, она поклялась: добьется справедливости. Женщина родила и с малышкой на руках приходила на все следственные эксперименты, детально восстанавливая картину пыток.

Суд признал замначальника виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Он получил шесть лет колонии общего режима. Его подчиненный, тот самый участковый, который пытал задержанных — пять лет.

