В ночь на субботу, 30 мая, Ростовская область подверглась атаке вражеских беспилотников. По информации губернатора Донского региона Юрия Слюсаря, к сожалению, не обошлось без пострадавших и повреждений на земле и в порту Таганрога. Рассказываем о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026.

- Сегодня ночью в результате воздушной атаки по Таганрогу вновь пострадали мирные жители. По предварительной информации от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека, - уведомил Юрий Слюсарь жителей региона в своем официальном канале в МАХ.

Параллельно силы ПВО сбивали вражеские дроны в разных районах области. Целями для наших военных стали беспилотники в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Однако даже падение обломков причинило урон.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района фрагменты сбитого летательного аппарата угодили в дом. Вспыхнула газовая труба, огонь повредил крышу и выбил стекла. Жильцов пришлось эвакуировать. К счастью, никто из них не пострадал. Сейчас на месте дежурят спасатели.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, взрывной волной или осколками выбило окна в двух домовладениях. Там обошлось без человеческих жертв.

Также известно, что в Таганрогском порту при атаке на нефтяную инфраструктуру загорелся танкер. Пламя перекинулось на резервуар с топливом и административное здание. По счастливой случайности, там никто не пострадал.

По данным главы Таганрога Светланы Камбуловой, пожар потушили, утечки топлива не допущено.

- На месте работают аварийные службы. Утром специальная комиссия начнет осмотр и оценит размер причиненного ущерба.

Погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026

Также появилась информация о возможных погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026. По официальным данным, в результате ночной атаки погибших, к счастью, нет. Однако два человека получили ранения. Они находятся в больнице. Состояние пострадавших не уточняется.

Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026

Последствия атаки БПЛА на Ростовскую область 30 мая 2026 серьезные. В порту огонь тушат пожарные. Повреждены жилые дома, в двух населенных пунктах выбиты стекла, разрушена крыша. Но власти обещают поддержку пострадавшим. Экстренные службы продолжают работать на местах происшествий.

Губернатор предупредил: угроза новых ударов пока не миновала. Опасность БПЛА в регионе сохраняется. Жителей просят соблюдать бдительность и доверять только официальной информации.

