Первый месяц лета на Дону стартует с нехарактерных холодов, но в считанные дни столбики термометров совершат скачок в жару выше +30 градусов, а ближе к июлю – к пеклу в +37. Все это будет разворачиваться на фоне не только штиля, но и дождей и сильных ливней, гроз и шквалистого ветра. Прогноз погоды в Ростовской области на июнь 2026 «КП - Ростов-на-Дону» сообщила руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.
По словам синоптика, по температурному режиму и количеству осадков июнь ожидается в пределах нормы.
- Первая декада будет дождливой. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен град и шквалистое усиление ветра при грозах, - рассказала Елена Николаевна. – Ветер будет преобладать юго-западного направления – от слабого до умеренного.
Температура воздуха в ночные часы составит от +10 до +15 градусов, местами будет холодать до +4, а в начале декады в крайних северных районах – до +2. Днем столбики термометров будут подниматься до +13 – +18 градусов, местами – до +24.
В середине месяца зонтик ростовчанам и жителям области тоже пригодится.
– Во второй декаде июня сохранится циклонический характер погоды, – дожди ожидаются в основном во второй половине дня и вечером, – добавила синоптик.
Ветер южной четверти разовьет скорость до 5 – 10 метров в секунду, при грозах его порывы будут усиливаться.
В первой половине второй декады температурный фон существенно не изменится, лишь только к ее середине поднимется до +28 – +30 градусов, а в крайних южных районах будет припекать до +34.
– В третьей декаде ожидается чередование барических образований – циклонов и антициклонов. Это значит, что в отдельные дни вероятны дожди с грозами, – объясняет Елена Назарова.
Воздух будет постепенно прогреваться все сильнее, и к концу месяца дневные температуры повысятся до +28 – +33 градусов, а по югу и востоку региона – до +37.
