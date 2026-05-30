Дожди с нами надолго - до середины июня точно. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый месяц лета на Дону стартует с нехарактерных холодов, но в считанные дни столбики термометров совершат скачок в жару выше +30 градусов, а ближе к июлю – к пеклу в +37. Все это будет разворачиваться на фоне не только штиля, но и дождей и сильных ливней, гроз и шквалистого ветра. Прогноз погоды в Ростовской области на июнь 2026 «КП - Ростов-на-Дону» сообщила руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

Погода на июнь 2026: первая декада

По словам синоптика, по температурному режиму и количеству осадков июнь ожидается в пределах нормы.

- Первая декада будет дождливой. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь, возможен град и шквалистое усиление ветра при грозах, - рассказала Елена Николаевна. – Ветер будет преобладать юго-западного направления – от слабого до умеренного.

Синоптики прогнозируют дожди и грозы вплоть до середины второй декады июня. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Температура воздуха в ночные часы составит от +10 до +15 градусов, местами будет холодать до +4, а в начале декады в крайних северных районах – до +2. Днем столбики термометров будут подниматься до +13 – +18 градусов, местами – до +24.

Погода во вторую и третью декаду июня: температура и осадки

В середине месяца зонтик ростовчанам и жителям области тоже пригодится.

– Во второй декаде июня сохранится циклонический характер погоды, – дожди ожидаются в основном во второй половине дня и вечером, – добавила синоптик.

Полмесяца ростовчанам лучше каждый день носить с собой зонты и дождевики. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветер южной четверти разовьет скорость до 5 – 10 метров в секунду, при грозах его порывы будут усиливаться.

В первой половине второй декады температурный фон существенно не изменится, лишь только к ее середине поднимется до +28 – +30 градусов, а в крайних южных районах будет припекать до +34.

– В третьей декаде ожидается чередование барических образований – циклонов и антициклонов. Это значит, что в отдельные дни вероятны дожди с грозами, – объясняет Елена Назарова.

Во второй половине июня придет жара выше +30 градусов, а в конце месяца - до +37.

Воздух будет постепенно прогреваться все сильнее, и к концу месяца дневные температуры повысятся до +28 – +33 градусов, а по югу и востоку региона – до +37.

Видео: ГУ МЧС по Ростовской области Пожар на складах 29 мая

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Не успели соскучиться: На Ростовскую область надвигаются ливни и ветер, рассказал климатолог