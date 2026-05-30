«В это время такого ни разу не было»: Как заморозки в начале июня могут сказаться на урожае в Ростовской области

В Ростовской области на стыке весны и лета синоптики прогнозируют серьезное похолодание. Местами по региону, особенно в северных районах, ночные температуры могут опуститься ниже нуля, что вызывает тревогу у аграриев. О том, какие культуры находятся в зоне риска и есть ли шанс на спасение, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал Владимир Косов, агроном, главный специалист инспекционного отдела Донского филиала «ЦОК АПК».

«Такого не было»: исторический контекст

Синоптическая ситуация осложняется аномально поздним сроком вероятного похолодания. По словам Владимира Косова, подобных катаклизмов в это время года еще не фиксировалось.

— За всю мою практику я помню, как 23 мая было понижение до минус трех градусов. Это было примерно в 1994 или 1995 году. А такого, чтобы заморозки ударили практически в начале июня, еще не было, — подчеркнул агроном.

Какие культуры могут погибнуть

По словам специалиста, потенциальный урон может быть катастрофическим. Под угрозой находятся практически все основные сельскохозяйственные культуры региона.

— Пострадать может все. И зерновые, и плодовые культуры, — оценил обстановку Владимир Косов.

В зоне особого риска — виноградники, поскольку сейчас лоза вступила в фазу цветения. Помимо этого, серьезный удар стихия способна нанести яблоневым садам. Однако самую низкую сопротивляемость демонстрируют косточковые породы.

— Сами плоды яблони, может быть, частично и выдержат, а вот косточковые погибнут сразу, — пояснил агроном, имея в виду, что без урожая слив и абрикосов регион рискует остаться в первую очередь.

Также мороз губителен для кукурузы, пшеницы и других зерновых. Некоторые шансы на выживание есть только у подсолнечника, но лишь при условии, что температура не опустится критически низко. По оценке эксперта, эта культура способна выдержать похолодание примерно до минус трех градусов.

Значение имеет холод у земли

Принципиальное значение, по словам Владимира Косова, имеют показатели температуры именно на поверхности почвы. Когда речь идет о заморозках, охлаждение воздуха и заморозки на земле одинаково опасны для растений. Усугубляет ситуацию то, что защитить огромные территории полей от подобного явления практически невозможно. Фермеры могут использовать специальные препараты, работающие по принципу антифриза, однако в промышленных масштабах это становится невероятно затратным мероприятием.

Может ли поле спасти себя само

Несмотря на мрачные прогнозы, исключать частичное спасение урожая не стоит. Агроном отметил, что в густой массе растений срабатывает естественный защитный механизм. Более высокие стебли могут прикрыть собой низкие.

— Допустим, на поле зерновых один колос прикроет другой, где-то спасет полегшая часть растения. Масса большая, и будем надеяться, что не все погибнет. Одно растение защитит другое, — выразил надежду Владимир Косов.

Неожиданный союзник аграриев: прошедшие дожди

Главным фактором, который вселяет сдержанный оптимизм, стали прошедшие накануне обильные осадки. После них из земли идет пар. По наблюдениям, это испарение способно поднять температуру в приземном слое в ночные часы и значительно смягчить удар стихии.

К тому же при высокой влажности и заморозки проходят иначе.

— При повышенной влажности воздуха и заморозках на растениях образуется ледяная корочка, которая может служить своеобразным термосом, спасающим от пагубного воздействия.

Однако, несмотря на всю серьезность положения, специалисты призывают не поддаваться панике. Многое будет зависеть от того, насколько локальными окажутся заморозки. Если похолодание затронет лишь отдельные очаги, а не весь регион целиком, катастрофических последствий для валового сбора удастся избежать.

— Я думаю, что большой беды не должно быть. Почва защитит растения, — резюмировал Владимир Косов. — Будем верить, что все будет хорошо.

