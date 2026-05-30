Писали письма бойцам, мастерили скворечники и играли в классики: Как школьники в Ростове встречают лето

Накануне 1 июня сотни ребят со всей страны съехались на фестиваль «Движения Первых» в Москву. Среди тысячи участников – 23 донских активиста, прошедших строгий отбор. Не менее ярким оказался и региональный фестиваль в Ростове. Именно отсюда стартовала череда летних праздников, которые пройдут в каждом районе Дона.

Сами придумали интерактивы и конкурсы

Девизом этого дня стала фраза «Летом все становятся детьми», и участники, сколько бы им ни было лет, снова смогли окунуться в атмосферу долгих каникул, вспомнив любимые игры.

– Идею и воплощение полностью доверили юным активистам. Члены советов сами разрабатывали интерактивы, придумывали конкурсы и управляли пространством. Взрослые лишь поддерживали и верили в них, – рассказали организаторы.

При этом на фестиваль пригласили не просто всех желающих. За плечами каждого – целый год добрых дел. Ребята участвовали в акциях, побеждали в конкурсах, выдвигали инициативы. Главное, что отметили организаторы: они объединили вокруг себя тех, кто нуждался в помощи.

– Школьники собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО, заботятся о пожилых людях, помогают в приютах для животных. Самому младшему участнику из Ростовской области – пять лет, самому старшему – 72, что подтверждает – доброта не знает возраста.

Квизы, научные опыты и тесты

Пространство фестиваля разбили на тематические миры. В одном работали крупные компании и общественные организации – там проводили квизы, научные опыты и профориентационные тесты. В другом участники рукодельничали: плели фенечки, мастерили скворечники, подставки, кокошники и даже ловцы снов. На площадке «Служи Отечеству!» писали письма солдатам и своими руками сделали светоотражающие ленты для жителей Белгорода.

Не обошлось и без активных игр. Одни проверяли силу и ловкость на полосе препятствий, сразились в лазертаг, другие прыгали в классики, играли в резиночки и крестики-нолики – в те самые дворовые игры, которые помнят и бабушки, и внуки. Тем временем юные медийщики снимали все на фото и видео, чтобы сохранить каждый яркий момент.

Успехи ребят заметили представители региональных властей – замгубернатора Андрей Фатеев, министр образования Виктория Чернышова и глава комитета по молодежной политике Олег Отроков.

– Вы заботитесь о младших, помогаете пожилым, собираете гуманитарку для бойцов, – похвалил участников Андрей Фатеев. – Каждый день вы совершаете добрые дела.

Особо трогательным моментом стало прощание с выпускниками. Некоторые не смогли сдержать слез, когда на сцену пригласили тех, кто в этом году заканчивает школу. Им вручили памятные ленты и пожелали еще больших достижений на новом уровне.

Стоит отметить, что с фестиваля в Ростове началась череда праздников по всему региону. И в каждом районе Дона ребята встретят лето ярко и с пользой.

