Золотой петушок и Жар-птица: Художник с бензопилой украшает улицу Пушкина в Ростове сказочными персонажами из засохших деревьев

Главная пешеходная улица Ростова — Пушкинская — продолжает обретать уникальный сказочный облик. К уже полюбившимся горожанам Коту Баюну и Золотой рыбке, вырезанным из засохших деревьев, в ближайшее время добавятся еще два персонажа по мотивам произведений Александра Сергеевича. Новые скульптуры вновь создает азовский самобытный мастер Олег Якубович, подаривший вторую жизнь сухому дереву.

Царские палаты и Золотой петушок

Работа над новыми арт-объектами уже кипит. Прохожие останавливаются, видя мастера с бензопилами, которыми он создает свои шедевры. Кто-то фотографирует, кто-то благодарит за работу или даже хочет узнать секреты мастерства.

На этот раз в руках скульптора два разных дерева: ясень и сосна. Первое из них, ясень, превращается в иллюстрацию к «Сказке о золотом петушке». В отличие от прежних работ, здесь мастер решил не перегружать композицию обилием деталей, а сосредоточиться на главном.

— Стараюсь не перегружать скульптуру, иначе глаз «замыливается». Мне нужно выделить основной сюжет: царя и петушка, — рассказал Олег Якубович.

Рядом с венценосной фигурой появится архитектурное дополнение. Как пояснил мастер, раз царь жил во дворце, логично изобразить и сами роскошные палаты.

Хотя ясень — дерево плотное и сложное в обработке, Олегу Якубовичу с ним работать легче, чем с акацией, на которой поселился Кот Баюн.

— Акация вообще железная, мало кто за нее берется, — сравнивает скульптор. — А ясень поддается обработке.

Завершить композицию мастер планирует в ближайшие дни, однако сроки диктует погода:

— Погода сейчас переменчивая. Бывают форс-мажоры.

Жар-птица поселится на сосне

Вторым материалом для творчества стала сосна. Она пойдет на создание Жар-птицы. Этот образ будет решен лаконично: никаких дополнительных героев на этом дереве не появится.

— Там ствол тоненький, поэтому поместится только Жар-птица, — объяснил Олег Якубович.

В отличии от сказки о золотом петушке, для которого скульптор сделал эскиз, очертания фантастической птицы полностью задаст полет фантазии.

— Дерево само подскажет, как будет выглядеть Жар-птица.

Выбор сосны имеет свои нюансы, связанные с долговечностью. В отличие от ясеня или дуба, которые на юге могут лопнуть, несмотря на плотность, сосна ведет себя иначе.

— На воздухе сосна простоит долго, но многое зависит от ее корневой системы. Если она заглублена слабо, пень со временем может подгнить снизу, — поделился наблюдениями мастер.

Впрочем, для уличной скульптуры это не приговор: подгнившее основание можно обрезать, установив фигуру на постамент, что и практикуется в подобных проектах.

Единый сказочный маршрут

Новые скульптуры расставят на аллее не хаотично. Олег Якубович продумывает логику размещения, чтобы у прогуливающихся горожан складывалась цельная картина.

— Я стараюсь делать так, чтобы рядом стоящие деревья объединялись в один сюжет или одну сказку, — объяснил скульптор. — Сначала пешеходы увидят «Сказку о золотом петушке», дальше на пути — «Золотая рыбка», а следом за ним «Лукоморье».

Мастер также признался, что не намерен останавливаться. Если на Пушкинской или в других частях города появятся подходящие засохшие деревья, ростовчане могут увидеть и других народных персонажей.

— Хочу посадить на какой-нибудь пень мифических птиц, которые известны как Сирин или Гамаюн, — поделился планами на будущее Олег Якубович.

Так что со временем главная пешеходная улица Ростова может стать живой иллюстрацией к сказкам писателя Пушкина, в честь которого и названа.

