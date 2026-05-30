Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 мая 2026 18:31

Золотой петушок и Жар-птица: Художник с бензопилой украшает улицу Пушкина в Ростове сказочными персонажами из засохших деревьев

На Пушкинской в Ростове появятся Золотой петушок и Жар-птица, сделанные из деревьев бензопилой
Дмитрий КУТЕПОВ
Все скульптуры Олега Якубовича на улице Пушкинской сделаны по мотивам сказок Александра Сергеевича.

Все скульптуры Олега Якубовича на улице Пушкинской сделаны по мотивам сказок Александра Сергеевича.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная пешеходная улица Ростова — Пушкинская — продолжает обретать уникальный сказочный облик. К уже полюбившимся горожанам Коту Баюну и Золотой рыбке, вырезанным из засохших деревьев, в ближайшее время добавятся еще два персонажа по мотивам произведений Александра Сергеевича. Новые скульптуры вновь создает азовский самобытный мастер Олег Якубович, подаривший вторую жизнь сухому дереву.

Царские палаты и Золотой петушок

Работа над новыми арт-объектами уже кипит. Прохожие останавливаются, видя мастера с бензопилами, которыми он создает свои шедевры. Кто-то фотографирует, кто-то благодарит за работу или даже хочет узнать секреты мастерства.

Многие прохожие останавливались, чтобы посмотреть на работу скульптора.

Многие прохожие останавливались, чтобы посмотреть на работу скульптора.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этот раз в руках скульптора два разных дерева: ясень и сосна. Первое из них, ясень, превращается в иллюстрацию к «Сказке о золотом петушке». В отличие от прежних работ, здесь мастер решил не перегружать композицию обилием деталей, а сосредоточиться на главном.

— Стараюсь не перегружать скульптуру, иначе глаз «замыливается». Мне нужно выделить основной сюжет: царя и петушка, — рассказал Олег Якубович.

Рядом с венценосной фигурой появится архитектурное дополнение. Как пояснил мастер, раз царь жил во дворце, логично изобразить и сами роскошные палаты.

Хотя ясень — дерево плотное и сложное в обработке, Олегу Якубовичу с ним работать легче, чем с акацией, на которой поселился Кот Баюн.

— Акация вообще железная, мало кто за нее берется, — сравнивает скульптор. — А ясень поддается обработке.

Ясень превращается в иллюстрацию к «Сказке о золотом петушке».

Ясень превращается в иллюстрацию к «Сказке о золотом петушке».

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершить композицию мастер планирует в ближайшие дни, однако сроки диктует погода:

— Погода сейчас переменчивая. Бывают форс-мажоры.

Жар-птица поселится на сосне

Вторым материалом для творчества стала сосна. Она пойдет на создание Жар-птицы. Этот образ будет решен лаконично: никаких дополнительных героев на этом дереве не появится.

— Там ствол тоненький, поэтому поместится только Жар-птица, — объяснил Олег Якубович.

В отличии от сказки о золотом петушке, для которого скульптор сделал эскиз, очертания фантастической птицы полностью задаст полет фантазии.

Для сказки о золотом петушке Олег сделал эскиз. А вот при изготовлении Жар-птицы будет только полет фантазии.

Для сказки о золотом петушке Олег сделал эскиз. А вот при изготовлении Жар-птицы будет только полет фантазии.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Дерево само подскажет, как будет выглядеть Жар-птица.

Выбор сосны имеет свои нюансы, связанные с долговечностью. В отличие от ясеня или дуба, которые на юге могут лопнуть, несмотря на плотность, сосна ведет себя иначе.

— На воздухе сосна простоит долго, но многое зависит от ее корневой системы. Если она заглублена слабо, пень со временем может подгнить снизу, — поделился наблюдениями мастер.

Олег Якубович старался не перегружать скульптуру, иначе глаз «замыливается»

Олег Якубович старался не перегружать скульптуру, иначе глаз «замыливается»

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, для уличной скульптуры это не приговор: подгнившее основание можно обрезать, установив фигуру на постамент, что и практикуется в подобных проектах.

Единый сказочный маршрут

Новые скульптуры расставят на аллее не хаотично. Олег Якубович продумывает логику размещения, чтобы у прогуливающихся горожан складывалась цельная картина.

— Я стараюсь делать так, чтобы рядом стоящие деревья объединялись в один сюжет или одну сказку, — объяснил скульптор. — Сначала пешеходы увидят «Сказку о золотом петушке», дальше на пути — «Золотая рыбка», а следом за ним «Лукоморье».

Дерево само подскажет, как будет выглядеть Жар-птица.

Дерево само подскажет, как будет выглядеть Жар-птица.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мастер также признался, что не намерен останавливаться. Если на Пушкинской или в других частях города появятся подходящие засохшие деревья, ростовчане могут увидеть и других народных персонажей.

— Хочу посадить на какой-нибудь пень мифических птиц, которые известны как Сирин или Гамаюн, — поделился планами на будущее Олег Якубович.

Так что со временем главная пешеходная улица Ростова может стать живой иллюстрацией к сказкам писателя Пушкина, в честь которого и названа.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

«Хочешь 100 лет сидеть на Садовой?»: Как ростовская школьница стала прототипом для скульптуры Цветочницы