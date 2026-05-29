Системная помощь участникам СВО от предприятий и депутатов

Системная поддержка участников специальной военной операции в Ростовской области выстраивается на принципах адресности и прямого взаимодействия тыла с передовой. Одним из ключевых участников этой работы выступает АО «Донэнерго», которое на постоянной основе закрывает конкретные запросы подразделений, выполняющих боевые задачи. Сюда входит поставка техники и строительных материалов, доставка гуманитарных грузов, а также координация действий с депутатским корпусом, волонтерскими движениями и медицинскими учреждениями.
КОГДА ОПОРА СТАНОВИТСЯ ЩИТОМ
Адресная поддержка подразделений, которую оказывает предприятие, включает не только поставку техники и экипировки, но и передачу материалов для инженерного укрепления полевых позиций.
Так, для войсковой части 14720, выполняющей задачи на территории ЛНР, были переданы демонтированные в ходе плановых ремонтов опоры линий электропередачи. Этот материал стал основой для возведения защитных сооружений, что напрямую влияет на безопасность личного состава в полевых условиях. Командование части официально отметило своевременность и практическую ценность переданного груза.
Не менее важна мобильность тактических и штурмовых групп. Наряду со специализированным оборудованием АО «Донэнерго» передало в зону специальной военной операции несколько автомобилей УАЗ. Один из них был куплен за счет средств профсоюзных комитетов всех филиалов Общества. В числе подразделений, которым была оказана поддержка, - 57-ая отдельная гвардейская мотострелковая бригада, рота радиоэлектронной борьбы 163-го танкового полка, добровольческие формирования, включая 17-й Донской казачий полк. Специалисты службы механизации Общества провели полную подготовку и адаптацию машин к эксплуатации в сложных полевых условиях, обеспечив их надёжность на бездорожье. В комплекте с техникой бойцы получили продукты питания и предметы первой необходимости.
ПО ЗАЯВКАМ С ПЕРЕДОВОЙ
Гуманитарная доставка работает строго по заявкам с фронта. Генеральный директор АО «Донэнерго» Мурат Харцызов совместно с директором и заместителем директора филиала Общества Азовские МЭС Денисом Бурыка и Николаем Бурыка, которые также являются коллегами по депутатскому корпусу, регулярно выезжают в зону спецоперации. Работая напрямую с бойцами интернациональной бригады «Пятнашка» и другими подразделениями, они передают продукты питания, техническое снаряжение и бытовые товары, запрошенные командирами на местах. В состав гуманитарных грузов на регулярной основе входят средства РЭБ, тепловизоры, прицелы, дроны, маскировочные сети, рации, генераторы, обеспечивающие энергоснабжение подразделений, газовые баллоны, медицинские препараты, одежда, спецодежда, предметы личной гигиены и продукты питания. Такой подход позволяет закрывать актуальные потребности без задержек и поддерживает рабочий ритм подразделений.
Кроме того, поддержка военнослужащим оказывается не только в виде гуманитарной помощи. Мероприятия по восстановлению энергоснабжения на объектах Министерства обороны или увеличению мощности военных объектов выполняются в кратчайшие сроки.
Обратная связь из зоны СВО подтверждает эффективность этой работы: военнослужащие направляют благодарственные письма и видеообращения, отмечая, что переданная техника и материалы напрямую способствуют выполнению боевых задач. Координация между тылом и фронтом остается системной, а каждый переданный энергетиками груз — это часть общей работы по обеспечению безопасности наших защитников и их уверенности в том, что поддержка идет непрерывно.
При этом данные от бойцов с передовой позволяют корректировать перечень закупаемого снаряжения: от средств радиоэлектронной борьбы до элементов защиты позиций.
— Практика показывает: когда помощь формируется на основе реальных данных с фронта, она быстрее закрывает потребности и повышает эффективность работы подразделений. Поддержка бойцов, которые сегодня сражаются за будущее нашей страны, — гражданский долг каждого из нас. Именно сплоченность и взаимовыручка обеспечат нашу общую Победу. Только плечом к плечу, единым фронтом мы победим, — подчеркнул генеральный директор АО «Донэнерго» Мурат Харцызов, добавив, что такая практика будет продолжена до полного завершения специальной военной операции.
ПОДДЕРЖКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сохранение связи с работниками, ушедшими на фронт, помощь их семьям и официальное признание боевых заслуг остаются постоянным приоритетом в работе АО «Донэнерго» по поддержке участников СВО. Руководство предприятия регулярно проводит личные встречи с работниками, которые проходят службу в различных воинских подразделениях. На них определяются актуальные потребности военнослужащих и их семей, а также вопросы дальнейшего взаимодействия с предприятием.
Подобная работа с мобилизованными сотрудниками ведется на постоянной основе: предприятие фиксирует данные о работниках, находящихся в зоне СВО, поддерживает связь с их семьями и оказывает содействие в решении возникающих вопросов.
ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Работа предприятия по поддержке участников специальной военной операции получила высокую оценку на разных уровнях. В адрес генерального директора и коллектива АО «Донэнерго», а также руководства филиалов Общества поступили официальные благодарности от командования войсковых частей 14720 и 11659 (22-я бригада спецназа ГРУ), 34-й гвардейской мотострелковой бригады, 135-го штурмового полка, 17-й бригады армейской авиации, подразделения «Велес» и 17-го Донского казачьего полка. Были отмечены личный вклад в укрепление боевого духа, адресная материальная помощь и участие в благоустройстве военных объектов.
На региональном уровне вручены: грамоты и благодарности Командования Южного военного округа, благодарственные письма от депутатов Госдумы, гуманитарного движения «Своих не бросаем». Особо отмечена работа сотрудников Миллеровских МЭС (А. Ковалёв, В. Колесников, Е. Лысов, М. Муратов), направленных в Белгород для восстановления электроснабжения после обстрелов — их труд удостоен благодарности главы губернатора Юрия Слюсаря.
Среди федеральных наград, которые получили предприятие и его работники, медаль Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», медаль Всероссийского Союза ветеранов СВО за поддержку бойцов и их семей, почетная грамота Главы ДНР Дениса Пушилина, благодарность Министерства энергетики России и другие.
Такая многоуровневая оценка свидетельствует: поддержка участников СВО выстроена не как разовая акция, а как часть общей государственной и общественной стратегии, где вклад каждого — от рядового сотрудника до руководителя — направлен на приближение Победы.
Помощь участникам СВО опирается на простой, но эффективный принцип: слышать нужды военнослужащих и реагировать на них без задержек. Передача техники, экипировки, материалов для укреплений, поддержка госпиталей и адресная работа с семьями бойцов показывают, как государственные структуры, бизнес, предприятия и общественные организации объединяют ресурсы для одной цели – нашей общей Победы!