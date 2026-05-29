Системная помощь участникам СВО от предприятий и депутатов

Генеральный директор предприятия Мурат Харцызов. Фото: пресс-служба АО «Донэнерго»

Системная поддержка участников специальной военной операции в Ростовской области выстраивается на принципах адресности и прямого взаимодействия тыла с передовой. Одним из ключевых участников этой работы выступает АО «Донэнерго», которое на постоянной основе закрывает конкретные запросы подразделений, выполняющих боевые задачи. Сюда входит поставка техники и строительных материалов, доставка гуманитарных грузов, а также координация действий с депутатским корпусом, волонтерскими движениями и медицинскими учреждениями.

КОГДА ОПОРА СТАНОВИТСЯ ЩИТОМ

Адресная поддержка подразделений, которую оказывает предприятие, включает не только поставку техники и экипировки, но и передачу материалов для инженерного укрепления полевых позиций.

Так, для войсковой части 14720, выполняющей задачи на территории ЛНР, были переданы демонтированные в ходе плановых ремонтов опоры линий электропередачи. Этот материал стал основой для возведения защитных сооружений, что напрямую влияет на безопасность личного состава в полевых условиях. Командование части официально отметило своевременность и практическую ценность переданного груза.

Гуманитарная помощь идет напрямую бойцам интернациональной бригады «Пятнашка» и других подразделений. Фото: пресс-служба АО «Донэнерго».

Не менее важна мобильность тактических и штурмовых групп. Наряду со специализированным оборудованием АО «Донэнерго» передало в зону специальной военной операции несколько автомобилей УАЗ. Один из них был куплен за счет средств профсоюзных комитетов всех филиалов Общества. В числе подразделений, которым была оказана поддержка, - 57-ая отдельная гвардейская мотострелковая бригада, рота радиоэлектронной борьбы 163-го танкового полка, добровольческие формирования, включая 17-й Донской казачий полк. Специалисты службы механизации Общества провели полную подготовку и адаптацию машин к эксплуатации в сложных полевых условиях, обеспечив их надёжность на бездорожье. В комплекте с техникой бойцы получили продукты питания и предметы первой необходимости.

ПО ЗАЯВКАМ С ПЕРЕДОВОЙ

Гуманитарная доставка работает строго по заявкам с фронта. Генеральный директор АО «Донэнерго» Мурат Харцызов совместно с директором и заместителем директора филиала Общества Азовские МЭС Денисом Бурыка и Николаем Бурыка, которые также являются коллегами по депутатскому корпусу, регулярно выезжают в зону спецоперации. Работая напрямую с бойцами интернациональной бригады «Пятнашка» и другими подразделениями, они передают продукты питания, техническое снаряжение и бытовые товары, запрошенные командирами на местах. В состав гуманитарных грузов на регулярной основе входят средства РЭБ, тепловизоры, прицелы, дроны, маскировочные сети, рации, генераторы, обеспечивающие энергоснабжение подразделений, газовые баллоны, медицинские препараты, одежда, спецодежда, предметы личной гигиены и продукты питания. Такой подход позволяет закрывать актуальные потребности без задержек и поддерживает рабочий ритм подразделений.

Кроме того, поддержка военнослужащим оказывается не только в виде гуманитарной помощи. Мероприятия по восстановлению энергоснабжения на объектах Министерства обороны или увеличению мощности военных объектов выполняются в кратчайшие сроки.

Обратная связь из зоны СВО подтверждает эффективность этой работы: военнослужащие направляют благодарственные письма и видеообращения, отмечая, что переданная техника и материалы напрямую способствуют выполнению боевых задач. Координация между тылом и фронтом остается системной, а каждый переданный энергетиками груз — это часть общей работы по обеспечению безопасности наших защитников и их уверенности в том, что поддержка идет непрерывно.

При этом данные от бойцов с передовой позволяют корректировать перечень закупаемого снаряжения: от средств радиоэлектронной борьбы до элементов защиты позиций.

— Практика показывает: когда помощь формируется на основе реальных данных с фронта, она быстрее закрывает потребности и повышает эффективность работы подразделений. Поддержка бойцов, которые сегодня сражаются за будущее нашей страны, — гражданский долг каждого из нас. Именно сплоченность и взаимовыручка обеспечат нашу общую Победу. Только плечом к плечу, единым фронтом мы победим, — подчеркнул генеральный директор АО «Донэнерго» Мурат Харцызов, добавив, что такая практика будет продолжена до полного завершения специальной военной операции.

Адресная поддержка подразделений, которую оказывает АО «Донэнерго» бойцам на передовой, включает поставку не только техники и экипировки, но и передачу материалов для инженерного укрепления полевых позиций. Фото: пресс-служба АО «Донэнерго»

ПОДДЕРЖКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сохранение связи с работниками, ушедшими на фронт, помощь их семьям и официальное признание боевых заслуг остаются постоянным приоритетом в работе АО «Донэнерго» по поддержке участников СВО. Руководство предприятия регулярно проводит личные встречи с работниками, которые проходят службу в различных воинских подразделениях. На них определяются актуальные потребности военнослужащих и их семей, а также вопросы дальнейшего взаимодействия с предприятием.

Подобная работа с мобилизованными сотрудниками ведется на постоянной основе: предприятие фиксирует данные о работниках, находящихся в зоне СВО, поддерживает связь с их семьями и оказывает содействие в решении возникающих вопросов.

ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Работа предприятия по поддержке участников специальной военной операции получила высокую оценку на разных уровнях. В адрес генерального директора и коллектива АО «Донэнерго», а также руководства филиалов Общества поступили официальные благодарности от командования войсковых частей 14720 и 11659 (22-я бригада спецназа ГРУ), 34-й гвардейской мотострелковой бригады, 135-го штурмового полка, 17-й бригады армейской авиации, подразделения «Велес» и 17-го Донского казачьего полка. Были отмечены личный вклад в укрепление боевого духа, адресная материальная помощь и участие в благоустройстве военных объектов.

На региональном уровне вручены: грамоты и благодарности Командования Южного военного округа, благодарственные письма от депутатов Госдумы, гуманитарного движения «Своих не бросаем». Особо отмечена работа сотрудников Миллеровских МЭС (А. Ковалёв, В. Колесников, Е. Лысов, М. Муратов), направленных в Белгород для восстановления электроснабжения после обстрелов — их труд удостоен благодарности главы губернатора Юрия Слюсаря.

Среди федеральных наград, которые получили предприятие и его работники, медаль Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», медаль Всероссийского Союза ветеранов СВО за поддержку бойцов и их семей, почетная грамота Главы ДНР Дениса Пушилина, благодарность Министерства энергетики России и другие.

Такая многоуровневая оценка свидетельствует: поддержка участников СВО выстроена не как разовая акция, а как часть общей государственной и общественной стратегии, где вклад каждого — от рядового сотрудника до руководителя — направлен на приближение Победы.

Помощь участникам СВО опирается на простой, но эффективный принцип: слышать нужды военнослужащих и реагировать на них без задержек. Передача техники, экипировки, материалов для укреплений, поддержка госпиталей и адресная работа с семьями бойцов показывают, как государственные структуры, бизнес, предприятия и общественные организации объединяют ресурсы для одной цели – нашей общей Победы!