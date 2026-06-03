«Она тебе никто! Иди ко мне!»: Доярка из Ростовской области после двух лет тюрьмы пытается вернуть детей из приемной семьи

Вышедшая из тюрьмы ростовчанка бьется за детей с опекуном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Девятилетний Илья и 11-летняя Алина (все имена изменены, - прим. ред.) из Ростовской области оказались в центре скандала. Кровные родители пытаются забрать их из приемной семьи. Родная мать заявляет о побоях со стороны опекуна, а та в ответ уверяет, что женщина просто калечит психику детей ради мести. Недавно две семьи встретились в студии телешоу «Мужское / Женское», чтобы высказать друг другу свои претензии в лицо.

Малышей забрали органы опеки

Семейная жизнь Ксении и Владимира с самого начала пошла под откос. Дом сгорел, работы не было. А потом супруг угодил за решетку на восемь лет за драку и вымогательство. Ксения осталась одна с четырехлетней Алиной и трехлетним Ильей.

Семейная жизнь Ксении и Владимира с самого начала пошла под откос. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сначала женщина переехала к отцу и нашла работу. Но в 2021 году забрала у папы банковскую карту и сбежала. Мужчина написал заявление в полицию. Опомнившись, попытался забрать документ, но дело уже пошло в ход. Ксению приговорили к двум годам лишения свободы, а малышей забрали органы опеки.

- Выйдя на свободу, мы с мужем начали новую жизнь, - рассказала в эфире ТВ-программы Ксения. - Купили дом, я устроилась дояркой. В семье родился третий ребенок - сейчас ему год. Хотим вернуть в свою семью старших детей, но суд уже три года оставляет их с опекуном.

«Даже в куклы играть не разрешали»

Сейчас Ксения и Владимир ограничены в правах. У них накопился долг по алиментам — 78 тысяч рублей. Видеться с сыном и дочерью им разрешают всего раз в месяц, и только на территории приемной матери Валерии.

По словам Ксении, эти встречи почти всегда превращаются в скандалы. Опекун якобы попрекает их деньгами и требует благодарности. А 7 марта и вовсе случился кошмар.

- Я пришла из магазина, а у меня дома сидит дочь, — заявила в студии Ксения. — Аленка сбежала от опекуна по холоду - в одних шортиках и майке. Плачет и говорит: «Мам, меня там били. Даже в куклы играть не разрешали».

На домашнем видео девочка действительно жалуется, что приемная сестра таскала ее за волосы, а еще наотрез отказывалась возвращаться.

- После всех этих потрясений у школьницы случился срыв. Сейчас 11-летняя девочка лежит в психиатрической больнице, - озвучили в эфире.

«Подкарауливает детей после школы»

У приемной мамы Валерии своя правда. Вот уже несколько лет . В прошлом году брата с сестрой воспитывает она. Не так давно женщина похоронила мужа.

- Растить стало тяжелее, но отказываться от них я не собираюсь.

Опекун уверена, что Ксения намеренно настраивает дочь против и даже платит за устроенные истерики.

- Ксения подкарауливает детей после школы, — возмущается Валерия. — Однажды она начала кричать Алине: «Она тебе никто! Иди ко мне!». А потом подошла, зарядила мне в глаз и с матом повалила на землю. Заодно хотела разбить мой телефон, но я успела это заснять. Понимаете, и для нее это норма!

Ксения в 2021 отправилась в тюрьму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в эфире, после случившегося приемная мать сняла побои, а суд назначил обидчице административное наказание. Однако сама Ксения факт рукоприкладства категорически отрицает.

«Я хочу жить с ней!»

На передачу пришел и родной отец детей Владимир. Мужчина уверяет, что взялся за ум и хочет воспитывать наследников в полной семье. Журналисты показали кадры их нынешнего быта: сейчас у пары в чистом и уютном доме подрастает годовалый сын Глеб. Соседи супругов тоже просят дать матери шанс: говорят, пара не пьет и ни с кем не ругается.

Правда, слова девятилетнего Ильи махом разрушили картинку исправившихся родителей. Мальчик заявил, что биологическая мать заставляла их скандалить и «показывать характер», чтобы специально довести опекуна до срыва.

- Моя настоящая мама — это Валерия Васильевна, она всегда с нами, — рассуждает маленький Илья. — Я хочу жить с ней!. А на Ксению обиделся: однажды мне от нее тазик в макушку прилетел. Я тогда сильно разбил голову. До сих пор шрамы остались.

«Оказывался эмоциональный прессинг»

Точку в студийном споре поставила ведущий специалист опеки и попечительства по делам несовершеннолетних Ольга Хлебина. Она подтвердила, что супруги не платят алименты на своих детей. Кроме того, когда брат с сестрой только попали в приемную семью, то были педагогически запущены и даже не знали элементарных правил гигиены.

- В отношении опекуна действительно была агрессия со стороны Ксении, а на девочку постоянно оказывался эмоциональный прессинг, — озвучила Ольга Хлебина. — Седьмого марта у ребенка случился тяжелый эмоциональный стресс. Педиатр осмотрел девочку, но не зафиксировал никаких побоев. По направлению психиатра школьницу перевели на лечение в специализированное заведение. Приемная мать очень переживает за этих детей, но держится.

Ксения в 2021 отправилась в тюрьму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущие программы вынесли жесткий вердикт:

- Жаль переломанные судьбы взрослых, но ломать жизнь детям никто не даст. Шанс на исправление у биологических родителей все еще есть, но пока суд и опека безоговорочно остаются на стороне приемной семьи.

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