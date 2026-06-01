Ростов-на-Дону
Общество1 июня 2026 13:45

«Я просто хотела замуж!»: Как женатый альфонс за год обманул семь любовниц и получил 10 миллионов

Людмила СТРИЖЕВА
Житель Ростовской области вначале влюблял в себя женщин, а потом обманывал их

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году в одном из городов Ростовской области вынесли приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в мошенничестве. Николай знакомился с женщинами и влюблял их в себя, а потом — выманивал деньги и исчезал навсегда.

Поразил обаянием и серьезными намерениями

Все, кто знал 36-летнего Николая (имя изменено — прим. ред.), считали его человеком порядочным. Для коллег он был ответственным сотрудником, для жены-красавицы — образцовым супругом, а для двоих сыновей четырех и шести лет — заботливым отцом.

Правда знакомых иногда удивляло, откуда у жены обычного офисного служащего вещи от люксовых брендов. Да и сам Николай одевался с иголочки. Как выяснилось, за своей внешностью мужчина следил не просто так.

Каждой жертве мужчина обещал свадьбу и счастливый брак

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Образ мужественного и состоятельного человека помогал дончанину заводить романы с женщинами и неплохо на этом зарабатывать.

Как рассказывал «КП — Ростов-на-Дону» источник, за год жертвами альфонса стали семь женщин, а также отец одной из них. Общая сумма его «заработка» составила около десяти миллионов рублей. Так, по версии оперативников, у одной женщины он выманил 970 тысяч рублей, у второй — 2 миллиона 185 тысяч, у третьей — 2 миллиона 150 тысяч. Наименее «прибыльный» роман принес мошеннику чуть более 600 тысяч рублей.

Позже потерпевшие расскажут, что Николай покорил их своей уверенностью, обаянием и кажущейся серьезностью намерений. Каждой он обещал жениться, кому-то - на следующий после знакомства день.

«Была словно под гипнозом»

Ирина стала первой, кого обманул Николай. Их знакомство произошло в обычном продуктовом магазине: на кассе мужчина сделал ей комплимент, после чего попросил номер телефона. При этом он назвался вымышленным именем и придумал себе должность — представился майором ФСБ, который якобы ловит контрабандистов.

Уже на следующий день он позвонил новой знакомой и пригласил выпить кофе. Женщина, которая в тот момент была на грани развода, согласилась.

- Николай подъехал на большой машине. Я спросила, зачем холостяку такой автомобиль. Его ответ меня покорил: «Чтобы возить будущую семью».

Все это время Николай состоял в браке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со слов Ирины, Николай оплатил мойку автомобиля и тут же заявил: «Ты станешь моей женой». При это сказал, что не хочет видеть будущую супругу на старенькой «Киа».

- Тебе нужен «Мерседес»! Я помогу продать твою машину и купить новую, — улыбался он.

В тот же день Ирина и Николай отправились на авторынок в Ростове. Автомобиль Ирины быстро продали за наличные, а деньги спрятали в бардачок.

- Он казался таким искренним, обещал жениться. Я словно под гипнозом была — не соображала, - признавалась правоохранителям женщина.

Однако очарование рассеялось быстро. Вечером она не нашла денег от продажи машины. «Майора ФСБ» она больше не видела.

От больной спины до кредитов

Еще одна потерпевшая — Оксана, которая работала поваром в ресторане. С Николаем они встретились в кафе: он ей представился уже не майором, а подполковником. С самого начала мужчина сделал ставку на жалость.

- Он подошел просто поболтать. Сказал, что служит в органах и ловит мошенников, которые воруют деньги с банковских карт. А потом пожаловался на сильную боль в спине и на то, что ему бы не помешал массажист.

Спустя пару дней Николай якобы случайно встретил Оксану на улице и предложил подвезти ее до дома. С этого момента, по словам дончанки, она оказалась у него на крючке.

- День или два спустя он постучался ко мне в квартиру. Я впустила его, мы разговорились. Я верила ему как самой себе, — вспоминает Оксана.

Вскоре Николай попросил ее помочь в поимке преступников. Для этого, пояснил он, требовалось купить ему смартфон за 96 тысяч рублей и оформить несколько кредитных карт. В итоге телефон и доступ к кредиткам достались Николаю, а все долги перед банком - Оксане. Позже она оценит причиненный ей ущерб примерно в 600 с небольшим тысяч рублей.

С женщинами Николай знакомился везде - даже на кассе в магазине

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крутые связи и счета в Румынии

Каждый раз, при знакомстве с новой жертвой, Николай придумывал все новые детали о себе. Одной он рассказывал о многомиллионных счетах, якобы открытых в Румынии. Другой обещал устроить будущее ее сына благодаря «связям». Третьей — подарить автомобиль «Тойота».

Мошеннику удалось втереться в доверие к отцу одной из его многочисленных «невест». Николай пообещал сделать ремонт в доме своей женщины, после чего ее папа перевел новому знакомому около двух миллионов рублей.

Дончанин утверждал, что женщины оговорили его, но факты были против

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Говорил, что ревнуют и мстят

В какой-то момент оперативники все-таки задержали мужчину. Поначалу он начал убеждать правоохранителей, что женщины оговорили его - якобы не смогли смириться с расставанием, а потом ревнуют и мстят. Но все факты говорили об обратном.

В отношении Николая было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кстати, во время судебных заседаний потерпевшие больше удивлялись не тому, что Николай обманул столько человек, а тому, что он женат. Супруга афериста даже приходила на заседания и утверждала, что не знала о неверности мужа и его источниках дохода.

Суд приговорил дончанина к семи годам колонии общего режима.