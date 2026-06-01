Вернула детство пяти ребятам: Как следователь в Ростовской области помогла спасти школьников от жестоких опекунов

Ольга Карпишина задумалась о мечте стать следователем еще в детстве. Фото: СУ СК по Ростовской области

«КП — Ростов-на-Дону» совместно со Следственным управлением СК по Ростовской области проводит конкурс «Честь, долг, красота». За звание лучшей борются десять сотрудниц ведомства. Дорогие читатели, сегодня мы знакомим вас с новой участницей — старшим следователем следственного отдела по Новочеркасску, старшим лейтенантом юстиции Ольгой Карпишиной. Она рассказывает о самом сложном деле в своей практике.

От детских фильмов до погон

— Выбрать профессию следователя я решила в сознательном возрасте, однако работа в правоохранительных органах заинтересовала меня еще в детстве. Все благодаря многочисленным фильмам про сотрудников милиции, которые тогда показывали по телевизору. К моменту окончания школы я уже понимала, что хочу работать в СК.

В 2012 году Ольга поступила в правовой колледж при Ростовском институте Всероссийского государственного университета юстиции. По программе непрерывного обучения перешла в институт и магистратуру, которую окончила в 2019 году.

— Еще за три года до окончания учебы уже практиковалась — помогала в Советском межрайонном следственном отделе Ростова, — вспоминает ростовчанка. — А в ноябре 2020 года меня назначили старшим следователем Сальском отделе, где я и проработала почти пять лет. В прошлом октябре меня повысили до старшего следователя в следственном отделе по Новочеркасску.

Уникальный опыт и самые разные задачи

За годы работы Ольга столкнулась с десятками уголовных дел.

— Это преступления против личности, должностные, коррупционные, ятрогенные, то есть связанные с врачебными ошибками, а также дела против собственности и с участием несовершеннолетних. Были в практике и дела с многими эпизодами, суды по ним проходили на областном уровне. Благодаря наставлениям руководителей, которые объясняли все тонкости следствия, я получила огромный опыт — и жизненный, и профессиональный. Он помогает мне справляться с любыми задачами.

Самое тяжелое дело

Самым сложным делом для Ольги стало расследование в отношении супружеской пары.

— Муж и жена оформили опеку над сиротами. Дети содержались в семье как бесплатная рабочая сила. Условия были ужасны: просроченные продукты, изношенная одежда. Ни развлечений, ни подарков, ни заботы, ни ласки. За малейшие проступки опекуны жестоко наказывали детей. Даже в туалет ребятам приходилось бегать тайком — в уличную уборную или на городской пляж недалеко от дома.

Супругов задержали.

— Весь период предварительного следствия и суда они находились под стражей и оказывали сильное сопротивление расследованию. Но в июле 2024 года суд приговорил обоих к пяти с половиной годам лишения свободы. В этом деле следствие проделало колоссальную работу вместе с сотрудниками ПДН, управлением образования и новыми опекунами.

Старший следователь следственного отдела по Новочеркасску Ольга Карпишина. Фото: СУ СК по Ростовской области

После того как всех пятерых детей-сирот передали в другие опекунские семьи, перемены стали заметны сразу.

— Было видно, как дети изменились. Ушел испуг из глаз, пропал затравленный вид. Они набрали вес, начали улыбаться и спокойно общаться с другими людьми. В результате пятеро детей все-таки обрели настоящее детство, — уверена старший лейтенант. — Я вижу результаты своего труда и горжусь выбранной мною профессией и тем делом, которым занимаюсь. Стоя на страже закона, я приношу реальную пользу простым людям и нашему обществу.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Условия конкурса «Честь, долг, красота» максимально прозрачны. Каждые сутки вы можете поддержать одну или сразу нескольких участниц. Прием голосов завершится 14 июня. Итоги мы объявим на сайте «КП — Ростов-на-Дону» 15 июня.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Честь, долг, красота»: Выбираем самую очаровательную сотрудницу ростовского следкома