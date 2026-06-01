Вернула детство пяти ребятам: Как следователь в Ростовской области помогла спасти школьников от жестоких опекунов

«КП — Ростов-на-Дону» совместно со Следственным управлением СК по Ростовской области проводит конкурс «Честь, долг, красота». За звание лучшей борются десять сотрудниц ведомства. Дорогие читатели, сегодня мы знакомим вас с новой участницей — старшим следователем следственного отдела по Новочеркасску, старшим лейтенантом юстиции Ольгой Карпишиной. Она рассказывает о самом сложном деле в своей практике.
— Выбрать профессию следователя я решила в сознательном возрасте, однако работа в правоохранительных органах заинтересовала меня еще в детстве. Все благодаря многочисленным фильмам про сотрудников милиции, которые тогда показывали по телевизору. К моменту окончания школы я уже понимала, что хочу работать в СК.
В 2012 году Ольга поступила в правовой колледж при Ростовском институте Всероссийского государственного университета юстиции. По программе непрерывного обучения перешла в институт и магистратуру, которую окончила в 2019 году.
— Еще за три года до окончания учебы уже практиковалась — помогала в Советском межрайонном следственном отделе Ростова, — вспоминает ростовчанка. — А в ноябре 2020 года меня назначили старшим следователем Сальском отделе, где я и проработала почти пять лет. В прошлом октябре меня повысили до старшего следователя в следственном отделе по Новочеркасску.
За годы работы Ольга столкнулась с десятками уголовных дел.
— Это преступления против личности, должностные, коррупционные, ятрогенные, то есть связанные с врачебными ошибками, а также дела против собственности и с участием несовершеннолетних. Были в практике и дела с многими эпизодами, суды по ним проходили на областном уровне. Благодаря наставлениям руководителей, которые объясняли все тонкости следствия, я получила огромный опыт — и жизненный, и профессиональный. Он помогает мне справляться с любыми задачами.
Самым сложным делом для Ольги стало расследование в отношении супружеской пары.
— Муж и жена оформили опеку над сиротами. Дети содержались в семье как бесплатная рабочая сила. Условия были ужасны: просроченные продукты, изношенная одежда. Ни развлечений, ни подарков, ни заботы, ни ласки. За малейшие проступки опекуны жестоко наказывали детей. Даже в туалет ребятам приходилось бегать тайком — в уличную уборную или на городской пляж недалеко от дома.
Супругов задержали.
— Весь период предварительного следствия и суда они находились под стражей и оказывали сильное сопротивление расследованию. Но в июле 2024 года суд приговорил обоих к пяти с половиной годам лишения свободы. В этом деле следствие проделало колоссальную работу вместе с сотрудниками ПДН, управлением образования и новыми опекунами.
После того как всех пятерых детей-сирот передали в другие опекунские семьи, перемены стали заметны сразу.
— Было видно, как дети изменились. Ушел испуг из глаз, пропал затравленный вид. Они набрали вес, начали улыбаться и спокойно общаться с другими людьми. В результате пятеро детей все-таки обрели настоящее детство, — уверена старший лейтенант. — Я вижу результаты своего труда и горжусь выбранной мною профессией и тем делом, которым занимаюсь. Стоя на страже закона, я приношу реальную пользу простым людям и нашему обществу.
