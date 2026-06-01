Плиты, компьютеры и путевки в лагерь: Спикер Донского Заксобрания провел прием граждан по вопросам поддержки детства

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Ищенко, провел встречу с гражданами.

В Ростовской области началась тематическая неделя приемов граждан, посвященная вопросам материнства и детства. Первую встречу на площадке региональной общественной приемной партии провел председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Ищенко.

Приоритет региональной политики

Традиция проводить такие встречи в начале июня приурочена к Международному дню защиты детей. По словам Александра Ищенко, в общественные приемные партии во всех городах и районах области ежегодно поступают десятки тысяч обращений, многие из которых касаются именно семейной политики. Спикер Донского парламента подчеркнул, что поддержка детства — приоритет номер один для депутатов всех уровней, избранных от «Единой России».

В качестве примера оперативного реагирования на запросы жителей председатель Заксобрания привел изменения в областном законодательстве:

— Совсем недавно, в середине мая, Законодательное Собрание Ростовской области провело специальное заседание, на котором утвердило поправки в региональное законодательство, позволившие произвести перерасчет десяткам тысяч семей, которые с начала этого года перестали получать ежемесячную выплату при рождении и воспитании ребенка. Это было связано с тем, что их прожиточный минимум немного превысил установленные значения. Для того чтобы устранить эту проблему, депутаты донского парламента собрались и оперативно приняли необходимые изменения, — сообщил председатель Заксобрания региона.

Он также напомнил о принятом в прошлом году областном законе «О наставничестве», который помогает сиротам адаптироваться во взрослой жизни, решать вопросы учебы, трудоустройства и быта. Кроме того, в регионе действует специальный партийный проект, направленный на поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Адресная помощь и инклюзия

Особое внимание на приеме уделили индивидуальным обращениям родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями. В частности, жительница Ростов попросила помочь с покупкой специальной гарнитуры для сына с редким генетическим заболеванием. Устройство развивает внимание, слух, память и навыки общения, но его нельзя приобрести по программе ОМС, поэтому Александр Ищенко пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Жительница Таганрога попросила устроить ее сына с ОВЗ в летний лагерь с дневным пребыванием, и председатель Заксобрания заверил, что для мальчика подберут подходящее место в инклюзивной смене с учетом всех пожеланий семьи.

Поддержка сельских школ и центров

Отдельный блок вопросов касался материально-технического обеспечения образовательных и социальных учреждений в избирательном округе спикера парламента — в северных районах Ростовской области.

По итогам обращений родителей и педагогов было решено закупить новые электрические плиты для Маньково-Березовской школы Милютинского района и социально-реабиликационного центра Тацинского района.

Кроме того, Чистяковскую общеобразовательную школу Советского района обеспечат современными компьютерами, а в Чертковской школе № 1 установят системы кондиционирования воздуха, а для Верхнедонского аграрно-технологического техникума закупят новый спортивный инвентарь.