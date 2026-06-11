Четыре раза умирала вместе с ним: Мать бойца СВО рассказала, как чувствовала каждое ранение сына

Андрея на передовой звали просто - Физрук. Фото: из архива семьи

Обычная учительница из села Развильное Ростовской области за два года четырежды оказывалась на грани жизни и смерти. Давление скакало и казалось, что сердце останавливалось. Ее бросало то в жар, то в холод. Дышать было нечем, хотелось лечь на землю.

Вот только причина была не в болезни. Каждый раз, когда старший сын – командир штурмового взвода с позывным «Физрук» – получал ранение, мать чувствовала это за сотни километров. Она вызывала «скорую», а потом понимала, когда ей плохо — сыну тяжело как никогда.

Дочери души не чаяли в отце.

«Парты пестрили признаниями в любви»

В семье Тутовых было двое детей: дочь Екатерина и старший сын Андрей, сейчас ему было бы уже 43 года. Родители – педагоги по образованию. Отец, Василий Михайлович приехал из Курской области, работал в школе, потом стал фермером. Мать Ирина Егоровна трудилась учителем пока не ушла на пенсию.

- Андрей рос общительным, честным и справедливым, - рассказывает мама. - В школе его любили учителя, но еще больше девчонки-ровесницы – парты пестрили признаниями.

Еще маленьким мальчиком Андрей знал, что будет военным, и бегал к солдатам угощать их пирожками, что мама испекла. Фото: из архива семьи

С ранних лет он любил бегать по двору в пилотке и с игрушечным автоматом. А, когда летом на уборку урожая приезжали солдаты, бегал на поле и раздавал им пирожки, которые напекла мама.

- Те с улыбкой дарили ему свои пилотки. С тех пор он мечтал стать военным и защищать Родину.

Мужчина был заядлым охотником. Фото: из архива семьи

«Всем уделял много внимания»

Когда Андрей учился в 11 классе, в разгаре была вторая чеченская компания.

- Я пойду в армию, поеду в Чечню, - заявил он матери.

Ирина Егоровна тогда уговорила его сначала получить образование. Он поступил в Ростовский педуниверситет на физкультурное отделение, окончил военную кафедру, получил звание лейтенанта мотострелковых войск.

Андрей стал учителем физкультуры и тренером по плаванию. Фото: из архива семьи

Вернувшись в родное село, преподавал физкультуру и ОБЖ, тренировал детей по плаванию – и здоровых пловцов, и ребят с ДЦП. Всем уделял много внимания. Потом занялся сельским хозяйством с отцом, затем работал на мясокомбинате – там платили больше, а мужчине нужно было кормить семью.

Папа четырех детей и пяти крестников

К тому моменту Андрей был уже во втором браке. В первом родился сын Федор, ему сейчас 21 год, и он курсант Краснодарского военного училища имени С.М. Штеменко. Парень выбрал военную карьеру, как когда-то мечтал отец, несмотря на уговоры бабушки.

Сын Федор выбрал военную карьеру, как когда-то мечтал отец. Фото: из архива семьи

– Родину надо защищать, – повторил Федор слова отца.

Во втором браке Андрей стал отцом для двух дочерей супруги Алены – Карины и Алины, а затем родилась общая дочь Аленка. Девчонки, когда выросли, взяли фамилию отчима и его отчество.

– У меня один папа, – сказала Алина, меняя паспорт.

Помимо сына и трех дочек Андрея звали отцом еще пятеро крестников.

Андрея называют отцом не только кровные сын и дочка, но и дочери супруги от первого брака, а еще пятеро крестников. Фото: из архива семьи

«До Победы!»

Жизнь шла своим чередом, но Андрей не забыл детскую мечту. Душа рвалась в бой. И, когда началась спецоперация, собрал рюкзак и стал ждать повестку. Не дождался, и написал заявление на «Госуслугах».

– На какой срок контракт заключаете? – спросили его в военкомате.

Дочери души не чаяли в отце.

– До Победы! – уверенно ответил он.

Мать снова пыталась отговорить, но тщетно.

– Мам, я не могу смотреть, как пацаны, которые даже не целовались по-настоящему, защищают нас, а я здоровый мужик сижу дома, - сказал Андрей. – Не убивай во мне воина.

Андрей был заботливым отцом. Фото: из архива семьи

19 января 2023 года, на Крещение, Тутовы устроили проводы.

– Андрей поставил на музыкальной колонке песню «Вставай, страна огромная!», и мы все вместе ее пели, – вспоминает мама.

«Каска лопнула, но Андрей остался жив»

Позывной «Физрук» ему дали бойцы, узнав, что он учитель физкультуры.

– Андрей служил в 150 дивизии, в 102 полку, казачьем штурмовом батальоне «Шторм». Командовал взводом, затем ротой. Связь вначале была редкой, иногда пропадала на две недели.

Андрей с боевыми товарищами. Фото: из архива семьи

Первое ранение было в Марьинке. В начале марта Физрук с товарищами выносил из-под огня раненого бойца, и сам стал целью вражеского пулемета.

– Пуля попала сыну в каску – та лопнула, но Андрей остался жив. Ее на память после гибели сына забрал политрук в музей Шахт.

В другой раз по бойцам открыли огонь из миномета. Андрей получил осколочные ранения ног. Лежал в госпиталях Ростова, Камышин и Саратова.

Нечасто удавалось выходить на связь с семьей. Фото: из архива семьи

- Главная беда долго была незаметна: сын получил тяжелую травму правой руки. Но врачи нашли причину случайно через три месяца, когда она уже начала усыхать. Оказывается, был порван нерв и мышцы. После долгого лечения Андрей вернулся к боевым товарищам.

«Ковер с ликом Божией Матери»

А во время отпусков обязательно приходил в родную школу и детский садик к ребятам.

- Однажды после беседы с малышами воспитательница сказала, что Андрей сейчас пожмет всем мальчикам руку. Девочки обиженно поджали губки, и сын добавил: «А девочек и всех-всех ребят я обниму!». До сих пор храню фото с той встречи.

Детвора бежала скорее обнять героя. Фото: из архива семьи

Еще один случай, от которого Ирина Егоровна за малым не попрощалась с жизнью, произошел, когда сын сражался в Максимильяновке.

– Его преследовал вражеский дрон-камикадзе. Андрей забежал в разваленный дом. Беспилотник взорвался, и здание загорелось, но сына лишь слегка посекло.

В другом бою он с товарищами пережил обстрел.

– Парни прижались к стене и уже ни на что не надеялись. Только молились. А, когда все закончилось, огляделись и увидели, что вся комната расстреляна, а их не задело. Посмотрели наверх, а над ними висел ковер с ликом Божией Матери.

Стена превратилась в решето, а бойцы чудом остались живы. Фото: из архива семьи

«Со мной все будет хорошо»

Обо всем этом мама узнавала от сына в коротких отпусках.

– Он, всегда улыбчивый и веселый, приезжал совсем другим: исхудавшим как тень, не мог нормально спать – просыпался каждые полчаса, чтобы послушать рацию как на передовой. И очень переживал о каждом бойце, которого не удалось спасти.

Он не хотел этим делиться, никому больше не рассказывал, но, оставаясь с сыном один на один, мать убеждала его поведать о том, что на душе.

– А потом он успокаивал меня, говорил: «Мам, я намоленный. Со мной все будет хорошо». Правда, о его геройстве узнала лишь от сослуживцев. Бойцы рассказывали, как Андрей вытаскивал раненых из-под огня, как подорвался на мине, как спасал товарищей, рискуя собой.

– За два года, что сын был на передовой, я четыре раза едва не умирала вместе с ним. И четвертый, самый страшный, – 29 мая прошлого года, в праздник Вознесения Господня.

Супруга Алена провожала мужа после каждого отпуска и считала дни до следующего. Фото: из архива семьи

Смс с ангелом-хранителем

Утром того дня мама отправила сыну смс с ангелом-хранителем. Он успел ее прочесть. Вражеский танк бил по населенному пункту Новая Полтавка несколько дней. А в 11 часов подвал, где находился Андрей с бойцами, накрыл танковый снаряд. Четверых в укрытии завалило.

– Один из них - Андрей. Он был привален бетонной плитой, смерть наступила мгновенно, – маме неимоверно тяжело это говорить, но она не пытается смягчить боль и рассказывает все, как было. – Его друг и медбрат с позывным «Барсик», сам тяжелораненый, разгребал завал и нащупал голову командира – она была теплой, но жизни в ней уже не было.

В тот день Ирину Егоровну буквально выкручивало, стало тяжело дышать. Она обливалась холодной водой, не понимая, что происходит. О гибели сына она официально узнала только через два дня. Еще две недели из-за постоянных обстрелов тело не могли достать. Опознали только по ДНК.

В редких отпусках Андрей нехотя рассказывал о буднях на передовой, скорбел о потерянных товарищах. Фото: из архива семьи

«Ты самый лучший командир в моей жизни»

Андрея похоронили 29 августа прошлого года. На похоронах в Развильном звучали песни, которые он любил: «Родина-мать», штурмовые марши... В родном селе установили баннер,а в школе открыли «Парту Героя» – первой за нее села младшая дочка в юнармейском берете и со слезами на глазах. В спорткомплексе теперь проводят турнир по плаванию его имени. Его бойцы – те, кто выжил, – приезжают, звонят, благодарят.

– После гибели сына нам отдали его вещи и телефон. В нем было непрослушанное голосовое сообщение от бойца с позывным Чир, подорвавшимся на мине и лежавшим тогда в госпитале. Он прислал Андрею голосовое: «Ты самый лучший командир в моей жизни».

Жена Алена и дети хранят дома жетон, нательный крест и подвеску Андрея, с которыми он шел в бой. А вот его любимый перстень так и остался под завалами.

Младшая дочь Андрея - Алена - за партой Героя, открытой в ее школе в честь отца. Фото: из архива семьи

«Я успокаиваю себя тем, что его мечта сбылась»

Сама же мама Ирина Егоровна вместе с семьей и волонтерами продолжает собирать гуманитарную помощь для бойцов на передовой, как сын говорил «До Победы».

– Я успокаиваю себя тем, что его мечта сбылась, – говорит Ирина Егоровна. – Он прожил жизнь не напрасно, спас многих ребят. И стал примером для своих детей. Для всех, кто его знал, – говорит женщина и с гордостью перечисляет точки на карте. – Он участвовал в освобождении Марьинки, Бахмута, Часового Яра, Георгиевки, Максимильяновки, Курахово, Дальнего, Дачного, Торецка. Был удостоен нескольких наград, в том числе медалями Суворова, «За отвагу», а орденом Мужества - уже посмертно.

В ответ на все переживания Андрей успокаивал: "Мам, я намоленный!" Фото: из архива семьи

Оказалось, за год до гибели Андрей принял участие в кадровой программе «Время героев». В анкете он написал о себе одной строкой: «Учитель по жизни, воин от Бога». Эти слова теперь – на баннере с его портретом и в сердцах земляков и сослуживцев.

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