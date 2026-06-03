«Списывала на стресс или возраст»: Как банкирша стала лечащей пациенткой из-за редких болезней — ее выхаживала 85-летняя мать

Состояние женщины ухудшилось настолько, что она попала в реанимацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

51-летняя Анна из Ростова-на-Дону всегда вела активный образ жизни и много работала. Она занимала высокую должность в банке, регулярно занималась спортом и не планировала снижать темп. Но однажды все резко изменилось - Анна попала в реанимацию.

«То ли возраст, то ли стресс»

- Судя по всему, сильный стресс буквально валил меня с ног, — рассказывала Анна «КП-Ростов-на-Дону». — С каждым днем усталость нарастала. Раньше ложилась в 23:00, а в 7:00 вставала бодрой и выспавшейся. В последнее время даже ранний отбой в восемь вечера не приносил результата. Я просыпалась и чувствовала себя так, будто всю ночь носила грузы.

Постепенно ей стало трудно выносить даже стандартный восьмичасовой рабочий день. В итоге в мае прошлого года женщине пришлось уволиться с высокооплачиваемой должности.

- Я не понимала, в чем дело: то ли возраст берет свое, то ли причина - в стрессе. Стала соглашаться на менее квалифицированную работу. В последнее время вообще убирала в помещениях. Но однажды не смогла выйти даже на смену уборщицей. Предупредила начальство, что заболела, и мне нужно несколько дней отлежаться.

День за днем женщине становилось все хуже. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

За лежачей дочерью стала ухаживать 85-летняя мама

Через четыре дня облегчение так и не наступило. Более того, у женщины отказали ноги.

- Я вызвала скорую помощь. Медики предположили воспаление легких и выписали антибиотики. Однако лечение не дало результата. Напротив, я начала замечать, что с трудом глотаю еду, дышать становится все тяжелее. Речь стала неразборчивой, веки как будто наливались свинцом. В глазах все двоилось.

Когда ростовчанка обратилась за помощью в очередной раз, все анализы оказались в норме. Со стороны могло показаться, что предъявлять жалобы не на что.

- Мне даже советовали обратиться к психиатру, — с горечью вспоминала женщина.

В какой-то момент Анна ослабла настолько, что больше не справлялась без поддержки. Помочь ей могла только ее 85-летняя мама - пенсионерка стала ухаживать за прикованной к кровати дочерью.

- Это продолжалось до тех пор, пока однажды я не оказалась на грани гибели. Я уже не могла даже глотать.

«Тестовый» укол

Пациентку доставили в больницу на «скорой». Там врачи почти сразу решили проверить предварительный диагноз с помощью фармакологического теста.

- Спустя 20 минут после инъекции я уже спокойно открывала глаза, дышала без затруднений и могла пить воду.

Этот пробный укол позволил выявить миастению — редкое аутоиммунное заболевание. По словам медиков, при таком недуге собственная иммунная система человека атакует его же клетки. Первый признак — патологическая мышечная утомляемость. Кроме того, может наблюдаться нависание верхних век, возникают трудности с глотанием. В тяжелых случаях слабеют дыхательные мышцы, что может привести даже к смерти.

Спустя несколько месяцев лечения ростовчанка сама смогла добраться до врача на автобусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анну положили в неврологическое отделение одной из ростовских больниц. Однако уже через три дня состояние женщины настолько ухудшилось, что ее перевели в реанимацию.

- За десять дней я сбросила десять килограммов — до 43 кг при росте 167 см. Питание поступало через нос. Я не могла передвигаться даже с ходунками, более того — поднять руку, чтобы расчесаться, тоже было не под силу. Удерживать голову прямо — тоже проблема. Речь стала невнятной, будто во рту песок.

Нашли еще один недуг

В ноябре 2024 года Анну на каталке доставили в приемный покой неврологического центра Ростовского медуниверситета.

- Врачи назначили ряд тестов, чтобы понять, почему мышцы продолжают истончаться, хотя я уже получаю терапию от миастении, — рассказывала женщина, которая за месяцы обследований и лечения успела освоить медицинскую терминологию. - Мне сделали биопсию, провели игольчатую электромиографию для оценки электрической активности мышц. В результате обнаружили еще одно заболевание — миозит.

Миозит представляет собой воспаление мышечной ткани. При этой патологии мышцы становятся болезненными и слабыми, плохо сокращаются, а человек утрачивает способность активно двигаться.

После завершения диагностики пациентке назначили патогенетическую терапию — то есть лечение, направленное не на временное снятие симптомов, как это чаще всего бывает, а на подавление ключевых механизмов развития болезни. Такой подход помог держать недуг под контролем.

К сожалению, сегодня заболевание считается неизлечимым. Но существуют препараты, которые позволяют добиться устойчивой ремиссии.

Ходить, есть и спокойно дышать

Врачи точно подобрали схему лечения: некоторые лекарства нужно принимать несколько месяцев, другие — на протяжении всей жизни. Но самый важный итог — Анна способна жить полноценно. К ней вернулись четкая речь, нормальный аппетит, привычный вес и возможность заниматься домашними делами.

- Меня поставили на ноги! Теперь я передвигаюсь сама, без ходунков. Без проблем хожу в магазин. Конечно, полностью силы еще не восстановились: примерно каждые 15 минут приходится останавливаться и отдыхать, прежде чем идти дальше, да и подниматься по лестнице по прежнему трудно. Но на очередной прием к врачу я добралась самостоятельно — на автобусе, а живу я далеко от центра. Для меня это большой прогресс, - делилась женщина.

Миастению, как и другие редкие аутоиммунные заболевания нервной системы, трудно распознать самостоятельно. Не стоит доводить себя до полного упадка сил — обращаться к врачу нужно как можно раньше. Если вы заметили у себя мышечную слабость, которая меняется в течение дня, особенно если она сопровождается опущением век и трудностями в пережевывании пищи, необходимо тут же обратиться к специалисту.

Пациентке нужно пожизненно принимать препараты, чтобы сохранить возможность двигаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мечтает снова работать и заниматься в спортзале

Анна продолжила лечение и понемногу стала преодолевать слабость. Правда появились еще два ограничения - походы в баню долгое пребывание под солнцем. Она купила множество головных уборов, но после пережитой беспомощности все это кажется ей мелочами.

— Пока работать полноценно я не могу — мне оформили вторую группу инвалидности. Однако верю, что дальнейшая терапия даст результаты, и я смогу трудиться хотя бы удаленно. А еще я мечтаю вернуться в тренажерный зал: спорт был важной частью моей жизни с 16 лет. Пока ограничиваюсь посильными упражнениями во время утренней зарядки.