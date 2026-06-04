Эффект 90-х, забытый «Команчерро» и находки с барахолки: Как в Ростове снимали фильм про Басту

Главные роли в фильме исполнили Слава Копейкин и Ксения Трейстер. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону завершилась основная часть съемок фильма о рэпере Василии Вакуленко, чьи детство и юность прошли в донской столице. Режиссер и актеры обещают, что это будет непридуманная история о том, как человек шел за мечтой до конца — «зрительское кино, которое звучит как классная песня Басты». А еще рассказали — какой увидели донскую столицу 90-х, что сохранилось в городе до сих пор, и почему без него эта картина была бы неполной.

«Слушал песню «Мама» и плакал»

Создатели фильма признаются: такого отношения к кино как на Юге нечасто встретишь.

Режиссера Стаса Иванова порадовали ростовчане, которые бесплатно поделились реквизитом для съемок. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Это удивительно, потому что весь город знал, что мы снимаем, — делится режиссер Стас Иванов. — Люди были готовы на все: от подметания улиц до многочасовой работы со шлангом для того, чтобы создать на асфальте нужные для кадра отражения и рельефы. Это напоминает в чем-то студенческое кино, где каждому важно соприкоснуться. И в съемочной группе постоянно работали десятки волонтеров, хотя если бы мы взяли всех желающих, их было бы «несколько тысяч».

Исполнитель главной роли Слава Копейкин (зрители помнят его по сериалу «Слово пацана» — прим. ред.) полностью согласен с режиссером:

— Ростов принял вообще супер. И люди — больше всего я проникся именно людьми: они живые, настоящие. Мне очень тут понравилось.

Съемки фильма проходили во многих местах, где бывал Баста. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще Слава признался, что знаком с творчеством Басты с детства:

— Лет в девять я сидел в ванной, слушал песню «Мама» и плакал. Вот такое мое первое воспоминание.

Эффект 90-х

Однако сюрприз ждал кинематографистов и на улицах. Когда команда начала подбирать костюмы для актеров, то выяснилась неожиданная вещь: современные ростовские парни и девчонки выглядят так, будто только-только вышли из машины времени. Благодаря этому грань между артистами и случайными прохожими буквально стерлась.

Слава Копейкин исполнил в картине самого Басту. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Мода на спортивные костюмы, на винтаж, на эту ламповость очень сильно перекликается с эпохой 90-х, — рассказывает Стас Иванов. – Многие и сейчас здесь так ходят.

С этим согласна и сыгравшая девушку Басты актриса Ксения Трейстер:

— Наши родители буквально в этом проживали свою юность. Мода циклична, и все тренды нулевых сейчас возвращаются, — рассуждает актриса.

Актер Юрий Насонов, исполняющий роль лучшего друга Басты, погружался в эпоху наравне с коллегами и со всей серьезностью.

Наряды той эпохи и сейчас выглядят стильно. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Мой персонаж какую-то часть жизни прожил в Америке, привез стиль, моду, отношение к рэпу. И, возможно, именно с его подачи Ростов и стал столицей русского рэпа.

Охота за артефактами

А еще столичные гости познакомились с местными «барахольщиками» — теми, у кого дома хранятся горы аутентичных вещей той эпохи. По воскресеньям многие из них разворачивают свои импровизированные прилавки в главном парке Ростова-на-Дону — имени Горького — и ждут покупателей.

Юрию Насонову досталась роль лучшего друга Басты. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Если бы мы были в Москве и Питере, то это надо было бы что-то купить или взять в аренду. А здесь люди просто были готовы дать, просто потому, что это – для фильма про Басту, — улыбается режиссер. — К примеру, мы нашли материал, который никто никогда не видел. Я отправил запись Василию, и он узнал на ней себя 17-летнего. Хотя до этого конкретно это видео с собой в главной роли никогда не видел.

А еще съемочная группа нашла нетронутую святыню ростовского рэпа — клуб «Команчерро» в ДК «Энергетик», где выступал молодой Баста.

В Ростове оказался нетронутым клуб «Команчерро» в ДК «Энергетик», где выступал молодой Баста. Фото: пресс-служба Gazgolder.

— Сейчас он закрыт. Помню, когда мы зашли и открыли дверь, то очевидец тех далеких событий так и ахнул: «Надо же, столько лет прошло, а тут ничего не поменялось!» В итоге прямо там и на том самом паркете мы сняли сцену, где выступал Василий, — поделился режиссер.

Съемочная группа нашла даже запись выступления 17-летнего Басты. Фото: пресс-служба Gazgolder.

Но, к слову, это не единственный сюрприз. В фильме, выход в прокат которого запланирован на 24 декабря, также покажут выступление реальных исполнителей, которые в те годы читали рэп на сцене «Команчерры» вместе с молодым Вакуленко. Но вот их имена создатели пока решили не разглашать. Поживем – сами увидим.