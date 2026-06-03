«Нас фактически отрезали от всего»: Под Ростовом жители четырех поселков часами простаивают в пробках из-за отмененного поворота

Люди теперь теряют два часа, добираясь до работы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксайском районе Ростовской области жители нескольких поселков оказались в транспортной изоляции. О случившемся «КП-Ростов-на-Дону» рассказали местные жители. По их словам, без предупреждения были перекрыты повороты на трассу Северного обхода Ростова. И чтобы теперь попасть домой или на работу, дончанам приходится наматывать десятки лишних километров.

«Лишние 26 километров. Это как?!»

Аккурат в первый день лета, 1 июня, выезд из поселка Октябрьский был перегорожен ограждениями, а чтобы исключить объезд, по обочине вырыли канаву.

— Мы столкнулись с огромной проблемой, — возмущена местная жительница Наталья. - Теперь невозможно выехать из Октябрьского на трассу, чтобы доехать до Ростова. Закрыли полностью выезд и въезд. Нас фактически отрезали от всего.

По словам собеседницы издания, не смогут попасть в поселок и те, кто едет со стороны поселков Щепкина, Темерницкого или Гайдара.

— Вчера одному из наших автомобилистов не дали развернуться дорожные рабочие. Так ему пришлось ехать до самого аэропорта «Платов» - лишние 26 километров. Это как?!

Дончанки уверяют: новая схема движения парализовала и общественный транспорт. Автобусный маршрут, который обслуживает поселки Красный, Октябрьский и Щепкин, физически не может собрать людей по расписанию.

«Никто о нас не подумал»

К слову, о том, что дорога перекрыта, люди узнали уже по факту.

— Когда поехали на работу, утром на выезде машина расставляла дорожные знаки, — рассказала другая дончанка Светлана. - Теперь время в пути у многих составляет от полутора до двух часов в одну сторону. Пока взрослые стоят в пробках, детей невозможно вовремя забрать из садов и школ. У кого-то они и вовсе одни дома.

Вместе с тем передвигаться по поселку - стало небезопасно.

— Фуры и тралы груженые по 80 тонн идут через Октябрьский, где стоят в начале детский сад и жилые дома. По сути, через жилой массив сделали теперь самую настоящую трассу.

Но есть и еще один острый вопрос — доступ экстренных служб.

— Как заехать в поселок автомобилю скорой, когда больному плохо и идут секунды в борьбе за жизни? Получается, что никто о нас, коренных жителях, не подумал.

Это навсегда

В министерстве транспорта Ростовской области прокомментировали ситуацию так:.

— Решение о закрытии левого поворота в сторону поселка Октябрьский и левого поворота при выезде из поселка Октябрьский в сторону федеральной автодороги М-4 «Дон» принято нами совместно с Управлением ГАИ по Ростовской области, в связи с высокой интенсивностью движения транспортных средств на Северном обходе города Ростова-на-Дону, а также проведением работ по реконструкции этой автодороги. В настоящее время запрещающие левый поворот дорожные знаки установлены.

По расчетам чиновников, нынешняя ситуация необходима для «повышения безопасности дорожного движения». А жителям просто нужно пользоваться ближайшими развязками.

- Проезд из Щепкино в Октябрьский должен осуществляться с разворотом на 4+700 км автодороги, а для выезда в сторону М-4 «Дон» — через развязку в районе Щепкино.

Кроме того, в минтрансе приводят и свои, отличные от жителей, цифры по расстоянию:

— Перепробег со стороны поселка Щепкин в сторону поселка Октябрьский составит два км, из поселка Октябрьский в сторону федеральной автодороги М-4 «Дон» - семь.

Более того, в ведомстве предупредили, что и после завершения реконструкции Северного обхода Ростова левый поворот ликвидируют капитально, а по оси установят сплошное барьерное ограждение по типу трассы М-4 «Дон».

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