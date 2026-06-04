Павлиний хвост под водой: Как в Таганрогском заливе появился редкий морской петух и как он может повлиять на водоем

Морской петух не только красивый, но еще и очень вкусный. Фото: Южный филиал «ВНИРО».

Азовское море продолжает удивлять изменениями экосистемы. В середине мая в районе поселка Седово в ДНР был зафиксирован уникальный улов. В сети рыбаков попал морской петух — необычная рыба длиной 76 сантиметров и массой 3,2 килограмма. Так далеко на север, в Таганрогский залив, этот теплолюбивый вид никогда еще не заходил. О причинах появления красивого хищника «КП — Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук Сергей Дудкин.

Павлиний хвост и костяные ножки

Морского петуха или желтую триглу невозможно спутать с другими обитателями местных вод. Ее ареал охватывает прибрежье Северо-Восточной Атлантики от Норвегии до Западной Сахары, а также Средиземное, Мраморное и Черное моря.

Крупная треугольная голова рыбы покрыта костными пластинками с острыми отростками, жаберные крышки вооружены колючими краями. Засадного хищника в морском петухе выдает крупный конечный рот, при котором верхняя и нижняя челюсти имеют одну длину. Питается тригла в основном крабами, креветками и мелкой рыбой. Но главное украшение - ее грудные плавники. В раскрытом виде они напоминают хвост павлина — с яркой голубой каймой, изумрудными, синими и красными пятнами. Название же рыба получила благодаря трем изогнутым книзу острым костным лучам, которыми она опирается на дно и неспешно «ходит» в поисках добычи.

При осолонении Азовского моря появление петуха было ожидаемо. Фото: Южный филиал «ВНИРО».

Кормовая база в Азовском море для такой гостьи более чем подходящая.

— Мелких крабов-вселенцев - ритропанопеусов - и креветок для питания триглы хватает, — отмечает Сергей Дудкин.

Появление хищника — морского петуха — может даже пойти на пользу местной ихтиофауне. Эта рыба поедает крабов, которые питаются икрой и личинками бычков.

Рекордная соль и призраки прошлого

Появление триглы в Азовском море уже регистрировалось с 1972 по 1979 годы, когда происходили процессы осолонения. Памятником того периода служит чучело длиной 85 сантиметров, украшающее кабинет Ейской инспекции рыбоохраны.

— После того, как в 1979 году произошел мощнейший паводок, начались многоводные годы - в результате море быстро опреснилось. И тогда морской петух полностью исчез - его больше не регистрировали. За исключением Керченского пролива, — рассказывает Сергей Дудкин.

Морской петух не представляет промыслового значения из-за малых запасов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 70-е годы максимальная средняя соленость Азовского моря находилась на уровне 14,8 промилле. Сейчас соленость ощутимо превысила эти значения и составляет около 16 промилле. Из-за этого меняется и химический состав Таганрогского залива.

— Раньше соленость залива составляла приблизительно 3,5 промилле. Сейчас иногда фиксируется 11 промилле. Поэтому в сюда начинают заходить черноморские рыбы, — объясняет специалист.

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