«Я посвятила себя работе, а ты нашла счастье»: Женщина позавидовала браку лучшей подруги и лишила ее глаза

В день преступления дончанка позвала давнюю подругу в гости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году в Ростовской области осудили женщину, которая с молотком напала на подругу, с которой дружила много лет с самого детства. Поводом стала зависть по поводу удачного брака пострадавшей.

Родились в одном хуторе, росли на одной улице

Как сообщал источник «КП – Ростов-на-Дону», две подруги - 45-летняя Лариса и 47-летняя Светлана - дружили с раннего детства. Они родились в одном хуторе, росли на одной улице и учились в одной школе.

- Неудивительно, что Лариса и Света были неразлучными подружками — у них столько общего, - говорили их знакомые.

Лариса работала поваром на пароходе, постоянно уходила в рейсы и так и не смогла построить личную жизнь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако в дальнейшем жизнь у подруг складывалась по-разному. Лариса много лет работала поваром на теплоходе, часто бывала в рейсах и так и не вышла замуж. С каждым годом это обстоятельство все сильнее ее огорчало. А вот соцработница Светлана, напротив, быстро нашла своего человека, вышла замуж и была счастлива в браке.

«Нашла женское счастье»

По словам местных жителей, после очередного возвращения из рейса Лариса позвала Светлану к себе домой. Подруги спокойно обсуждали последние новости, пока в какой-то момент не зашел разговор о личной жизни.

Как позже расскажет Светлана правоохранителям, Лариса жаловалась, что до сих пор одинока.

— Я всю себя работе отдала, а ты смогла свое женское счастье найти.

Вскоре беседа переросла в ссору на повышенных тонах. В какой-то момент Лариса настолько разозлилась, что в приступе ярости схватилась за молоток и напала на подругу.

Женщина напала на близкую подругу Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поняла, что натворила, и вызвала врачей

Светлана получила тяжелые травмы. Поняв, что натворила, Лариса сама вызвала бригаду медиков. Пострадавшую госпитализировали: у нее был настолько поврежден глаз, что врачи не смогли его спасти. Позже женщине пришлось устанавливать протез.

В отношении Ларисы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд признал ее виновной и назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.