Поезда задерживаются до 7,5 часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О массовой задержке поездов, идущих через Ростов 4 июня 2026, предупредила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Она связана с временным прекращением движения по Крымскому мосту, действовавшем утром. Рассказываем, как изменилось время движения составов.

Причина массовой задержки поездов, идущих через Ростов, 4 июня 2026

Причиной массовой задержки поездов, идущих через Ростов, 4 июня 2026, стало временное перекрытие движения на Крымском мосту.

В связи с авиационной опасностью на полуострове, ограничения ввели рано утром, но через несколько часов сняли. Поезда постепенно нагоняют график, но еще идут с отставанием.

Причиной массовой задержки поездов стало временное перекрытие движения на Крымском мосту. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовая задержка поездов, идущих через Ростов, 4 июня 2026: список составов

По информации компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», пассажиры составов, находящихся на закрытых участках железной дороги, возвращаются в свои вагоны. По состоянию на 10:30, с опозданием следуют поезда «Таврия»:

В Крым:

- № 092 Москва — Севастополь, он выехал еще 2 июня и опаздывает на 6 часов;

- № 463 Москва — Феодосия, стартовавший 2 июня, отстает от расписания на 7 часов;

- №028 Москва — Симферополь, отправившийся 3 июня, выбился из графика на 4,5 часа;

- № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, который начал поездку еще 2 июня, отстает на 4,5 часа;

- № 474 Смоленск — Симферополь, выехавший 2 июня, задерживается на 2 часа;

- № 097 Москва — Симферополь, который стартовал 3 июня, опаздывает на 2 часа.

Кроме того, пассажиры поезда № 316 Адлер — Симферополь, который выехал 3 июня, отправлены в Симферополь автобусом.

Поезда постепенно нагоняют график, но еще идут с отставанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Крыма:

- № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, что стартовал 3 июня, опаздывает на 7 часов;

- № 174 Евпатория — Москва, который выехал 3 июня, выбился из графика на 6 часов;

- № 092 Симферополь — Москва, что отправился 3 июня, задерживается на 7,5 часов;

- № 098 Симферополь — Москва, который начал движение 4 июня, отстает на 7,5 часов;

- № 076 Симферополь — Омск, выехавший 4 июня, тоже задерживается на 7,5 часов.

— Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой, — заверил перевозчик. — Если вам нужна помощь в вагоне, нужно обращаться к начальнику поезда и проводникам.

Также в компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

— Подробную информацию по ситуации могут озвучить по телефону горячей линии 8-800-775-54-53.

Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках железной дороги, возвращаются в свои вагоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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