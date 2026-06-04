Запрещал смотреть в лицо: Осужденный за изнасилование освободился, а через пару месяцев надругался над тремя женщинами

Преступник нападал на жертв рано утром или поздно вечером Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году суд вынес приговор 34-летнему насильнику, который держал в страхе один из городов в Каменском районе Ростовской области. Жертвами преступника стали молодая женщина, юная девушка и девочка-подросток.

Запугивал и уводил в заброшенное здание

Первое преступление произошло в октябре 2022 года - жертвой стала 34-летняя местная жительница. Уже в ноябре насильник напал на 16-летнюю школьницу, а спустя всего несколько дней после на 19-летнюю девушку.

Как рассказывал источник «КП-Ростов-на-Дону», во всех случаях преступник действовал похожим образом. Он нападал рано утром или поздно вечером, когда улицы города пустели. Увидев привлекательных женщину или девушку, насильник натягивал на лицо капюшон, незаметно приближался со спины и слегка сдавливал шею. Далее, по словам источника, он, запугивая, уводил пострадавшую в заброшенное здание либо за гаражи.

Ни одна из жертв не смогла рассмотреть внешность напавшего - он запрещал им смотреть ему в лицо. Женщины были настолько напуганы, что даже не пытались его ослушаться.

Жертвами преступника стали три женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Освободился и взялся за старое

Позже правоохранителям удалось установить личность преступника и задержать его. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Он отбыл срок, освободился, а через пару месяцев вновь взялся за старое.

Подсудимого признали виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

Серийного насильника отправили в тюрьму на 18 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Зашел за женщиной в лифт и набросился

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как в Донской столице учительница смогла дать отпор насильнику. Все произошло в 2023 году. Женщина зашла в лифт в собственном доме, а следом за ней заскочил незнакомый мужчина.

Незнакомец почти тут же набросился на несчастную и начал срывать с нее одежду. Однако пострадавшая не растерялась и стала активно сопротивляться. Преступник явно не ожидал такого от хрупкой с виду женщины, испугался и убежал.

Другой случай нападения случился в одном из домов в Ростове в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчанка вызвала полицию - правоохранители быстро вычислили подозреваемого и задержали.