«Живой не выпущу!»: Как бабушка пошла под суд за строгие методы воспитания внучки

Внучка пожаловалась на бабушку полицейским Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году в Ростовской области 63-летнюю женщину осудили за слишком суровый подход к воспитанию внучки. Пенсионерка угрожала девушке ножом, чтобы та не ушла гулять.

«Темная история в прошлом»

Соседки Ирины Витальевны рассказывали, что у женщины всегда был непростой характер. Она была резкой на язык и даже из-за пустяка могла устроить скандал.

- Никто не удивился, когда выяснилось, что у нее была какая-то темная история в прошлом. Говорили, что когда-то ее отправили в колонию за убийство. Она отсидела шесть лет, потом вышла по УДО, - рассказывала одна из женщин.

Судя по всему, после освобождения Ирина хотела начать жизнь с чистого листа. Только вот спокойствия не добавилось - у нее были сложные отношения с 18-летней внучкой. Женщину возмущал образ жизни девушки: та любила выпить и часто проводила время в сомнительных компаниях. Это часто приводила к ссорам бабушки и внучки.

Поговаривали, что женщина отбывала срок за убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Подумала, что она хочет меня убить»

В тот день между родственницами разгорелся очередной конфликт. По всей вероятности, Ирина пыталась остановить девушку, когда та в очередной раз хотела уйти развлекаться. Однако внучка даже не думала слушать пенсионерку.

Не добившись послушания упреками и криками, Ирина взяла кухонный нож и приставила к животу внучки. После этого девушка вызвала полицию и объяснила оперативникам, что испугалась. Угрозы бабушки она восприняла серьезно.

- Она мне кричала: «Живой из квартиры не выпущу! Завалю!». Конечно, я подумала, что она действительно хочет меня убить, - жаловалась девушка.

После освобождения женщина вернулась домой и хотела начать жизнь с чистого листа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В отношении пенсионерки завели уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». На заседании Ирина Витальевна полностью признала вину и заявила, что всему причиной стал алкоголь.

- В тот вечер я выпила слишком много, поэтому и схватилась за нож.

Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно.