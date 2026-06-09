От кузницы кадров к драйверу экономики: как вузы формируют будущее страны

Ректор ЮФУ рассказывает об итогах ПМЭФ-2026 Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Университеты больше не просто «кузницы кадров». Они стали полноправными драйверами экономической повестки. На ПМЭФ-2026 высшая школа заявила о себе во весь голос: от стратегических партнерств с крупными компаниями до вопросов формирования технологического суверенитета страны. Как развивается передовая инженерная школа? Какие задачи сейчас должны решать вузы? Продолжает ли вуз сохранять культурные ценности? На эти и другие вопросы в открытой студии «Комсомольской правды» ответила ректор Южного Федерального университета Инна Шевченко.

- Мы все знаем, что ЮФУ на площадке ПМЭФ подписал соглашения с разными партнерами – Фондом перспективных исследований, ГК «Титан». Какие задачи будет решать вуз, выполняя эти соглашения?

- Да, верно. Было подписано много соглашений, в том числе, с губернаторами Ростовской и Омской областей. Мы сейчас объединяем усилия для запуска так называемого второго этапа развития партнерских отношений в области материаловедения, наукоматериалах. Будет развиваться Центр микро и малотонажной химии, который мы создаем с компанией «Титан». Первая наша задача – работать над расширением линейки тех материалов, которые могут быть синтезированы, спроектированы и произведены. Для этого в Ростовской области мы будем расширять необходимые компетенции. А в Омской области уже пилотировать их производственную линейку с учётом того химического кластера, который там размещен. Это уже следующий шаг в реализации нашей программы «Приоритет 2030».

Также с этого года мы начинаем набор на направление по химическим технологиям.

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАЧИ

- На форуме вы участвовали в панельной дискуссии о трансформации проекта «Передовые инженерные школы». Я знаю, что ЮФУ уже четвертый год развивает свою школу. С какими барьерами вы столкнулись, и какие ориентиры ставите перед инженерной школой?

- Да, дискуссия получилась очень интересной о роли университетов в достижении технологического лидерства. А инженерная школа – это очень важный проект для ЮФУ. Сейчас Таганрог, где базируется передовая инженерная школа, вошел в пятерку городов, где развивается современная микроэлектроника, оптоэлектроника, киберфизические системы. И я бы говорила не столько о барьерах, сколько о задачах, которые мы решаем. Первое – это развитие кадрового потенциала, повышение квалификации преподавателей, привлечение индустрии непосредственно к ведению образовательного процесса. Это очень важно. А второе – необходимо правильно формулировать задачи для инженерной школы. Это не под силу только одному университету. Тут нужно работать в кооперации с академическими институтами и индустрией. Также в числе задач стратегическая коммуникация – это даст большой импульс для развития.

- Если говорить о стратегии взаимодействия с индустриальными партнерами, мне кажется, что задачи для инженерной школы должны основываться на реальной практике, которая есть у компаний. И, соответственно, наука должна помогать в решение конкретных производственных задач. Как у вас выстроена такая работа?

- Я бы посмотрела на это с другого ракурса. Сам университет, конечно, не может поставить такие задачи и прийти в производство со словами, что мы что-то умеем. С одной стороны, вуз должен выполнять поставленные производственные задачи. Особенно, в условиях санкций. С другой стороны, важно уметь ставить те научно-технические задачи, которые на сегодняшний день для индустрии неочевидны. Это можно сделать только, если развивать свой научно-исследовательский потенциал. Для нас самым важным оказалось, что мы смогли поменять язык взаимодействия с академического на тот, в котором мы понимаем законы бизнеса. Обязательно нужно налаживать интерфейсы, чтобы совместно ставить задачи и их решать.

СЛЫШАТЬ И РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

- Тогда вопрос – за счет чего это реализуется? Такие специалисты будущего должны иметь компетенции, которые позволят и в отрасли работать, и задачи фундаментальной науки решать. Это сейчас так?

- Конечно, нельзя сказать, что все легко реализуется. Если говорить об инженерных или естественно-научных направлениях, то здесь формы взаимодействия уже отработаны. Наблюдательные советы, базовые кафедры, лаборатории, научно-технические задачи, экспертиза. А, если говорить о политологии, то кто здесь будет выступать заказчиком? И там, где рынка еще нет, приходится работать в совершенно другой логике. Или выстраивать взаимодействие там, где рынок только зарождается, например, в биоинженерии. Тут важно уметь слышать и работать, прежде всего, на результат.

Инна Шевченко в открытой студии «Комсомольской правды» Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

РАБОТАЕМ НА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

- Я знаю, что в рамках форума вы подписываете соглашение с президентской библиотекой имени Ельцина, с Росмолодежью в рамках проекта «Больше, чем работа». Как вы будете развивать этот и подобные проекты?

- У вуза есть отдельная миссия – сохранять культурные ценности. Поэтому все, что связано с библиотеками, это очень важно. Соглашение с президентской библиотекой направлено на развитие информационных основ, связанных с исторической памятью.

Поэтому мы рассчитываем, что в рамках этого соглашения на площадке Южного Федерального Университета откроется представительство в президентской библиотеке, и все университеты юга страны, получат доступ к этим национальным ресурсам, смогут изучать материалы библиотеки. И, конечно, мы не забываем о молодежной политике. Мы получаем от Росмолодежи гранты на развитие студенческих инициатив и проекты в области молодежной политики. И подписываемое соглашение направлено на расширение таких инструментов.

В завершение разговора Инна Шевченко подчеркнула, что успех современного университета во многом зависит от умения адаптироваться к вызовам времени и налаживать эффективное сотрудничество с индустрией.