«В два года у нее стала внезапно пропадать речь»: Многодетная мать рассказала, как воспитывает особенную дочь, и покорила подиум в 42 года

Мама особенного ребенка из Ростовской области в 42 года стала королевой подиума. Фото: предоставлено Ксенией Усолкиной.

В свои 42 года жительница города Каменска-Шахтинского Ростовской области Илона Михайлова успевает столько, сколько обычному человеку не под силу и за несколько жизней. Она — востребованный фитнес-инструктор международного уровня, обладательница титулов «Краса России» и «Миссис Юга России», мама троих детей и жена военнослужащего.

Но, глядя на эту яркую, улыбающуюся женщину, трудно представить, через какие испытания ей пришлось пройти на пути к успеху.

Мама и дочь - прекрасный тандем! Фото: из архива семьи.

После прививки стала пропадать речь???

Железный стержень ковался в Илоне с самого детства. Будучи полным ребенком, в 14 лет она приняла взрослое решение — сама записалась на аэробику, а чуть позже пришла в тренажерный зал. Спорт и хореография стали ее главной страстью. Именно эта закалка помогла женщине не сломаться, когда привычный мир рухнул.

В свои 42 года жительница Каменска-Шахтинского Илона Михайлова успевает столько, сколько обычному человеку не под силу и за несколько жизней.Фото: из архива семьи.

С мужем Александром они построили крепкую семью, в которой сейчас подрастают двое сыновей и красавица-дочь. С Миланой, которой сейчас 22 года, супруги прошли через огромные трудности. Девочка появилась на свет в положенный срок и развивалась, как и все дети. Но в два с половиной года у нее внезапно начала пропадать речь и деформировалась стопы. Вскоре врачи поставили диагноз — органическое поражение центральной нервной системы, к которому позже добавилась тяжелая эпилепсия.

— Мы пережили настоящий ад, — делится Илона. — Бесконечные больницы, судорожные попытки подобрать таблетки. Мое моральное состояние было на пределе. Ночью я плакала от бессилия, а днем брала себя в руки.

Муж Александр - военный. Фото: из архива семьи.

Выстоять помог надежный костяк — супруг, родители Илоны, разделившие с ней эту боль, и близкие друзья.

Илона и Милана вместе покоряют сцену. Фото: из архива семьи.

«На подиум шла не за призами»

Но затем началась специальная военная операция. Александра, кадрового военного, сразу отправили «за ленточку».

— Именно тогда у меня начались панические атаки. Было очень страшно. Без ранений у мужа, к сожалению, не обошлось. Сейчас он по-прежнему служит, но уже не на передовой, — продолжает Илона. — Благодаря этому у меня появилось больше времени на любимое дело. Я прошла обучение и теперь работаю фитнес-тренером.

Илона завоевала много престижных титулов. Фото: из архива семьи.

А затем в жизни Михайловых случился «Мир без границ» — конкурс красоты для особенных детей, который ежегодно организует модель плюс-сайз и руководитель модельной школы Ксения Усолкина.

— Милане предложили принять участие в этом красивом шоу. Мы согласились. Оказалось, что мамы тоже могут попробовать свои силы наравне с детьми.

Так, Илона и Милана в первый, но далеко не в последний раз, вышли вместе на сцену.

— На подиум я шла не за призами, а за живыми эмоциями, — вспоминает многодетная мама.

Мама и дочь очень близки. Фото: из архива семьи.

В итоге обе заняли первые места. Это стало для обоих прекрасным стартом.

Чуть позже Илона выиграла престижный титул «Краса России». А этой весной награды и вовсе посыпались одна за другой. Сначала Милана стала «Звездой Блеск России», а затем Илона получила звания «Леди Блеск России», «Королева Евразии» и гран-при «Миссис Юга России».

На каждом конкурсе их всегда поддерживают любимые мужчины. Впрочем, для главы семьи и сыновей они обе уже давно и без всяких титулов стали главными королевами в жизни.

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Танцы - еще одно из увлечений Илоны. Фото: из личного архива.

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