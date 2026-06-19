Миллион рублей за кошку и черепаху: Мать потребовала возместить моральный вред ребенку за гибель животных при пожаре

В едком дыму задохнулась шотландская кошка. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт в подъезде обернулся трагедией для семьи из Ростовской области. Подрядчики меняли проводку, но завершили работу грубой ошибкой: в розетки хлынуло высокое напряжение. Искры, дым, а затем — стена огня. По вине мастеров квартира Анны (все имена изменены, — прим. ред.) выгорела дотла. Семья лишилась крыши над головой.

Электрики работали без нарядов-допусков

Осенью 2022 года товарищество собственников жилья наняло компанию для капитального ремонта сетей. Мастера работали в подъезде. Они должны были заменить электрические щитки и безопасно подключить квартиры к новой линии.

Следователи позже выяснили важную деталь. Электрики работали без нарядов-допусков. Они просто перепутали провода. В квартиру Анны пошло напряжение до 380 вольт. Телевизор был включен в режиме ожидания. Он не выдержал огромного скачка и вспыхнул. Огонь мгновенно охватил всю комнату.

По вине мастеров квартира Анны (все имена изменены — прим. ред.) выгорела дотла. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работников ремонтной компании официально признали виновными в нарушении правил безопасности. Суд вынес обвинительный приговор. Из-за их халатности жилье сгорело полностью, вместе со всеми вещами.

Анна подала первый иск. Она потребовала возместить материальный ущерб. Суд обязал компанию выплатить почти три миллиона рублей за сгоревшие вещи и предстоящий ремонт. Женщина также получила компенсацию морального вреда для себя.

Суд оценил переживания ребенка в 35 тысяч рублей

- В результате пожара пострадала одежда, техника, электроника, учебные принадлежности и мебель, — рассказывала Анна в суде. — Мой сын лишился абсолютно всего.

Погибла и черепаха Максима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но вещи всегда можно купить. Настоящим ударом для мальчика стала потеря друзей. В едком дыму задохнулась шотландская кошка. Не выжила и красноухая черепаха. Ребенок тяжело переживал утрату. Привычная жизнь подростка рухнула в один день.

Поэтому в 2025 году мать снова пошла в суд. Теперь она просила один миллион рублей за нравственные страдания Максима из-за гибели питомцев и пережитого ужаса.

Суд оценил переживания ребенка в 35 тысяч рублей. Анна не согласилась и подала апелляцию. Она уверяла, что такая мизерная сумма не покроет глубокие страдания сына. Но областной суд оставил решение в силе. Судьи учли важный факт: семья уже получила крупную денежную выплату по первому иску.

Настоящим ударом для мальчика стала потеря друзей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно ли отсудить миллион?»

Реально ли отсудить один миллион рублей за гибель домашних животных? Ситуацию разъясняет юрист Татьяна Руденко:

- По нашим законам питомцы считаются имуществом. Но суды понимают сильную эмоциональную привязанность людей к своим любимцам. Если кошка погибла по чужой вине, хозяин имеет полное право требовать компенсацию морального вреда. Причем страдания ребенка оцениваются по тем же правилам, что и переживания взрослого.

- Можно ли получить за это миллион?

- В теории можно просить любую сумму, но на практике суды крайне редко назначают такие выплаты. Размер компенсации всегда определяет судья. Обычно итоговая цифра составляет десятки тысяч рублей, как и вышло в этом деле. Судьи всегда оценивают разумность и справедливость требований, а также смотрят, не получала ли семья выплаты по другим искам.

Юрист отмечает, что для получения денег нужно собрать жесткую базу доказательств. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Юрист отмечает, что для получения денег нужно собрать жесткую базу доказательств.

- Сначала необходимо доказать вину компании. В этом случае очень помогла экспертиза и приговор по уголовному делу электриков. Затем нужно подтвердить, что питомец действительно жил в сгоревшей квартире. Просто слов недостаточно. Для этого в суд несут ветеринарные паспорта, чеки на корм и лотки, фотографии животного в домашней обстановке. Очень помогают показания соседей, которые подтвердят, что в семье действительно жил кот или черепаха.

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