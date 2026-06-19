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19 июня 2026 10:55

Миллион рублей за кошку и черепаху: Мать потребовала возместить моральный вред ребенку за гибель животных при пожаре

Ростовская семья потребовала миллион рублей за сгоревших в огне по вине электриков домашних животных
Екатерина РУДЕНКО
В едком дыму задохнулась шотландская кошка.

В едком дыму задохнулась шотландская кошка.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт в подъезде обернулся трагедией для семьи из Ростовской области. Подрядчики меняли проводку, но завершили работу грубой ошибкой: в розетки хлынуло высокое напряжение. Искры, дым, а затем — стена огня. По вине мастеров квартира Анны (все имена изменены, — прим. ред.) выгорела дотла. Семья лишилась крыши над головой.

Электрики работали без нарядов-допусков

Осенью 2022 года товарищество собственников жилья наняло компанию для капитального ремонта сетей. Мастера работали в подъезде. Они должны были заменить электрические щитки и безопасно подключить квартиры к новой линии.

Следователи позже выяснили важную деталь. Электрики работали без нарядов-допусков. Они просто перепутали провода. В квартиру Анны пошло напряжение до 380 вольт. Телевизор был включен в режиме ожидания. Он не выдержал огромного скачка и вспыхнул. Огонь мгновенно охватил всю комнату.

По вине мастеров квартира Анны (все имена изменены — прим. ред.) выгорела дотла.

По вине мастеров квартира Анны (все имена изменены — прим. ред.) выгорела дотла.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работников ремонтной компании официально признали виновными в нарушении правил безопасности. Суд вынес обвинительный приговор. Из-за их халатности жилье сгорело полностью, вместе со всеми вещами.

Анна подала первый иск. Она потребовала возместить материальный ущерб. Суд обязал компанию выплатить почти три миллиона рублей за сгоревшие вещи и предстоящий ремонт. Женщина также получила компенсацию морального вреда для себя.

Суд оценил переживания ребенка в 35 тысяч рублей

- В результате пожара пострадала одежда, техника, электроника, учебные принадлежности и мебель, — рассказывала Анна в суде. — Мой сын лишился абсолютно всего.

Погибла и черепаха Максима.

Погибла и черепаха Максима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но вещи всегда можно купить. Настоящим ударом для мальчика стала потеря друзей. В едком дыму задохнулась шотландская кошка. Не выжила и красноухая черепаха. Ребенок тяжело переживал утрату. Привычная жизнь подростка рухнула в один день.

Поэтому в 2025 году мать снова пошла в суд. Теперь она просила один миллион рублей за нравственные страдания Максима из-за гибели питомцев и пережитого ужаса.

Суд оценил переживания ребенка в 35 тысяч рублей. Анна не согласилась и подала апелляцию. Она уверяла, что такая мизерная сумма не покроет глубокие страдания сына. Но областной суд оставил решение в силе. Судьи учли важный факт: семья уже получила крупную денежную выплату по первому иску.

Настоящим ударом для мальчика стала потеря друзей.

Настоящим ударом для мальчика стала потеря друзей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно ли отсудить миллион?»

Реально ли отсудить один миллион рублей за гибель домашних животных? Ситуацию разъясняет юрист Татьяна Руденко:

- По нашим законам питомцы считаются имуществом. Но суды понимают сильную эмоциональную привязанность людей к своим любимцам. Если кошка погибла по чужой вине, хозяин имеет полное право требовать компенсацию морального вреда. Причем страдания ребенка оцениваются по тем же правилам, что и переживания взрослого.

- Можно ли получить за это миллион?

- В теории можно просить любую сумму, но на практике суды крайне редко назначают такие выплаты. Размер компенсации всегда определяет судья. Обычно итоговая цифра составляет десятки тысяч рублей, как и вышло в этом деле. Судьи всегда оценивают разумность и справедливость требований, а также смотрят, не получала ли семья выплаты по другим искам.

Юрист отмечает, что для получения денег нужно собрать жесткую базу доказательств.

Юрист отмечает, что для получения денег нужно собрать жесткую базу доказательств.

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Юрист отмечает, что для получения денег нужно собрать жесткую базу доказательств.

- Сначала необходимо доказать вину компании. В этом случае очень помогла экспертиза и приговор по уголовному делу электриков. Затем нужно подтвердить, что питомец действительно жил в сгоревшей квартире. Просто слов недостаточно. Для этого в суд несут ветеринарные паспорта, чеки на корм и лотки, фотографии животного в домашней обстановке. Очень помогают показания соседей, которые подтвердят, что в семье действительно жил кот или черепаха.

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