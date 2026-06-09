«Почему собака без намордника?»: Как хозяин алабая изуродовал пенсионера после замечания на детской площадке

В Ростове из-за собаки между соседями произошел серьезный конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году ростовчанин оказался на скамье подсудимых после ссоры с соседом-пенсионером. Он напал на пожилого человека после того, как тот сделал замечание его детям.

«Кто разрешил придираться к моим детям?»

В тот день хозяин одной из квартир в многоэтажке доверил детям вывести алабая на прогулку на площадке у дома. Пес был крупным, но намордник на него надевать не стали.

Случилось так, что в то же время там гуляли пожилые супруги с внуком. Пока бабушка с дедушкой увлеклись разговором, мальчик отошел в сторону. Внезапно послышались громкий лай и детский плач.

Дед тут же кинулся к ребенку. Выяснилось, что мальчика напугала собака.

— Почему пес без намордника? — спросил пенсионер у ребят, которые присматривали за алабаем.

Конфликт произошел на детской площадке Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Казалось, инцидент исчерпан. Но не тут-то было. Старший сын Ивана рассказал отцу о случившемся. После этого родитель выбежал на улицу, чтобы разобраться с мужчиной.

— Кто вам разрешил придираться к моим детям? — крикнул он соседу.

После этого Иван ударил пенсионера по лицу. Потерпевший рухнул на землю, ударился головой об асфальт и отключился. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

Операция и пластины в лице

Доставленный в больницу мужчина прошел медицинское обследование. Диагноз врачей оказался серьезным: закрытая черепно-мозговая травма и лицевые травмы. У пациента произошла асимметрия лица.

Для исправления последствий потребовалось оперативное вмешательство — в челюсть имплантировали специальные пластины. Позже в суде пострадавший признался: его попросту обезобразили.

Мужчина перенес сложное хирургическое вмешательство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я даже стеснялся выходить и показываться людям, — признавался он.

В отношении владельца собаки и агрессора возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица. Он полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде шести месяцев колонии общего режима. Осужденного обязали выплатить жертве 461 тысячу рублей в качестве компенсации.