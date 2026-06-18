Смертельное сальто: Стала известная причина гибели 39-летнего мужчины в батутном центре Ростова

Прыгать на батуте может быть смертельно опасно. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стала известна причина смерти 39-летнего мужчины в батутном центре Донской столицы. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Упал вниз головой

Трагедия случилась 7 августа 2025 года в батутном парке одного из торговых центров Ростова. По словам очевидцев, мужчина прыгал на надувных подушках, а потом вдруг упал и больше не поднялся. На место вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть посетителя.

Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства инцидента.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение,— говорилось в сообщении Следственного Управления СК России по РО.

Прибывшие медики констатировали смерть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте батутного центра было написано, что посещать зону для прыжков можно как детям, так и взрослым. Однако существовал запрет на такого рода развлечение для беременных женщин, людей с отклонениями по состоянию здоровья и тех, чей вес превышает 90 килограммов. Очевидцы предполагали, что погибший мужчина был здоров, но неудачно приземлился и свернул шею...

В ходе проверки было установлено, что посетитель выполнял на батуте сальто, после чего упал вниз головой, получив травму шеи с повреждением спинного мозга. Одним словом, смерть наступила из-за неудачно выполненного акробатического трюка.

- Согласно заключению экспертизы причиной явились нарушение техники безопасности, допущенные самим посетителем. Он самовольно выполнил сальто вопреки запрету инструктора. Нарушений со стороны сотрудника и индивидуального предпринимателя не выявлено. Оказываемая услуга отвечала требованиям безопасности. Уголовное дело было прекращено из-за отсутствия события преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Проверка показала, что смерть посетителя наступила из-за неудачного акробатического трюка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Вика упала и не встает»

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала про девочку, у которой во время прыжков на батуте случился обширный инсульт. Беда случилась несколько лет назад, когда родители отвезли шестилетнюю дочь в развлекательный центр — на день рождения к подружке по детскому саду. Спустя полчаса им позвонила мама именинницы и сказала, что Вика упала и не встает...

На «скорой» ребенка увезли в больницу — прямиком в реанимацию. Когда у девочки начались судороги, ее пришлось ввести в искусственную кому. Врачи поставили маленькой пациентке грозный диагноз — обширный инсульт. По одной из версий, причиной стала мальформация — врожденная патология сосудов. По второй — скрыто перенесенный ковид. Он мог повредить сосуд, который лопнул после нагрузки на батуте.

Спустя 10 дней девочка вышла из комы и начала путь к восстановлению. Со временем препараты, физиотерапия, ЛФК, массаж, занятия с психологом и логопедом принесли плоды: самочувствие ребенка значительно улучшилось. Но о прыжках на батуте теперь не может быть и речи.

У шестилетней ростовчанки после прыжков на батуте случился инсульт. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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