Детям нужны не планшеты, а кони: Семья из Ростова бросила комфорт мегаполиса ради старого домика в станице

Ростовчане своими руками строят дом мечты и привыкают к деревенской воле. Фото: из архива героя публикации.

Несколько лет ростовчане Татьяна и Денис Шунькины наслаждались благами города: привычная работа, теплая квартира, торговые центры и кафе. Но после рождения двух сыновей бетонные джунгли стали давить на супругов. Молодая семья купила участок со старым домом в Каменском районе и начала жизнь с чистого листа.

Огород на балконе

- Мы всегда мечтали жить в квартире, — признается 29-летняя Татьяна. — Но с появлением детей поняли: город — это не наше. Нас неудержимо потянуло к земле.

До декрета девушка работала в сфере туризма. А уже после рождения детей отучилась на профессионального фотографа — этому делу Татьяна посвятила семь лет. Сначала супруги разбили мини-огород прямо на балконе многоэтажки. Выращивали огурцы, болгарский перец и томаты. Свежие овощи ели до самого ноября. Благо, сельский быт их не пугал: дончанка выросла в станице Аксайского района, а муж родом из Тарасовского. Свои выходные ростовчане проводили у родителей в деревне.

Искренние записки молодой семьи быстро набрали три тысячи подписчиков. Фото: из архива героя публикации.

Именно оттуда Татьяна часто выкладывала видео с грядок в статусы мессенджеров. Друзьям нравилось смотреть на этот деревенский контраст, они просили снимать еще. Тогда мама в декрете завела блог «Городские-деревенские».

Искренние записки молодой семьи быстро набрали три тысячи подписчиков. А вскоре ростовчане приступили к переделке своей настоящей усадьбы.

Сразу взялись за кувалды

Двухэтажный дом с мансардой оказался очень старым. Поэтому первым делом супруги взялись за кувалды.

- Перед отъездом в город мы сломали коридор и будущую спальню, убрали перегородки, сняли старые деревянные полы. Сейчас у нас там просто землянка. Внутрянку ломаем полностью. Пока идет ремонт, спим в единственной целой комнате. Все делаем сами.

Сельская жизнь быстро изменила желания детей. Фото: из архива героя публикации.

Денис сразу берется за инструмент, а Татьяна работает у него подсобником. Они принципиально делают ремонт без наемных рабочих. Из-за этого стройка идет медленно. Семье приходится жить на два дома: совмещать рабочие дела в городе и тяжелый физический труд в деревне.

Вопрос о том, на что жить в глуши, молодых людей не пугает. Денис продолжает зарабатывать, а Татьяна планирует монетизировать свой быстрорастущий блог. Плюс семья делает ставку на свое натуральное хозяйство: овощи с грядок и будущая живность позволят сильно экономить на покупке продуктов.

В городскую квартиру семья возвращаться сломя голову больше не хочет. Фото: из архива героя публикации.

Ягоды с грядки прямо в кашу

Отсутствие круглосуточных магазинов и модных сервисов доставки их совершенно не беспокоит. В городскую квартиру семья возвращаться сломя голову больше не хочет.

- Каждое утро теперь начинается одинаково, — рассказывает Татьяна. — Я просыпаюсь, варю кофе и иду гулять по своей усадьбе босиком. Наполняюсь энергией. Сегодня вот просто зависла на розах. Ярко, зелено, глаз радуется. Собрала детям ягоды прямо с грядки, положила в кашу. Это настоящий рай. Денис говорит очень точно: здесь устаешь физически, но морально ты расслабляешься. Это совсем другая усталость.

Быстрее всех к новому быту привыкли сыновья. Фото: из архива героя публикации.

Кони вместо планшетов

Быстрее всех к новому быту привыкли сыновья: шестилетний Арсений и трехлетний Савелий. В мегаполисе мальчики маялись от скуки. В деревне про гаджеты они просто забыли. Когда родители собираются в город по делам, дети наотрез отказываются уезжать.

- В квартире им нечем заняться. А тут они вышли во двор — и на воле. Могут поссориться из-за игрушки, но на улице друг за друга стоят горой. Бегают к бабушкам в огород, ходят поить коз. Им просто не нужны телефоны.

Отсутствие круглосуточных магазинов и модных сервисов доставки их совершенно не беспокоит. Фото: из архива героя публикации.

Сельская жизнь быстро изменила желания детей. Недавно старший сын огорошил родителей. На день рождения Арсений попросил подарить ему не крутой квадроцикл или приставку, а живого коня. Младшему брату он заботливо заказал пони.

- Мы ответили: мечтай, сынок, все сбывается, — улыбается Татьяна. — Если мы не купим, сам вырастешь и заведешь целую конюшню.

Но знаки судьбы работают быстро. Недавно Татьяна с детьми и мужем случайно встретила стадо лошадей. Супруги разговорились с хозяйкой и узнали цены. Оказалось, что у пони скоро пополнение. Теперь молодые родители думают, как заработать на детскую мечту. Пока же они планируют поставить обычный курятник и завести кур..

10 лет Татьяна и Денис Шунькины наслаждались благами Ростова. Фото: из архива героя публикации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Мама в панике спрашивала, живы ли мы»: Жители Таганрога рассказали, как улетели из аэропорта Дубая, который подвергся атаке

«Это мой папочка полетел»: Так встречает военные вертолеты четырехлетняя дочь погибшего на СВО бойца из Ростовской области