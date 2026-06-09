Донские единороссы обсудили задачи на предстоящие выборы

Ростовская область вошла в число лидеров по явке на предварительном голосовании партии. Фото: Фото: Заксобрание Ростовской области.

В Ростове состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В повестке дня: подведение итогов предварительного голосования, обсуждение задач на избирательные кампании 2026 года и сбор предложений в новую редакцию народной программы. В работе конференции приняли участие губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Юрий Слюсарь и секретарь регионального отделения, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.

«Избиратели поддержали профессионалов»

Глава донского региона Юрий Слюсарь подчеркнул особую роль процедуры предварительного голосования, которая впервые прошла в электронном формате. Явка превысила 11%, конкуренция составила 10 человек на место, а Ростовская область вошла в пятерку лидеров по числу проголосовавших в стране.

— «Единая Россия» — единственная политическая партия, которая, прежде чем выдвинуть своего кандидата, спрашивает мнение людей. Благодаря этой процедуре мы практически заручаемся согласием избирателей на выдвижение той или иной кандидатуры, — заявил Юрий Слюсарь.

Губернатор акцентировал внимание на том, что партия сильна не только конкретными кандидатами, но и программой действий. Публичная отчетность о работе за пять лет и открытое формирование предвыборной программы стали эффективными практиками «Единой России». Новая редакция народной программы будет представлена в августе и станет целевым документом на предстоящий пятилетний цикл.

Особое внимание Юрий Слюсарь уделил участникам специальной военной операции, победившим в предварительном голосовании, — Максиму Геласу и Богдану Бережиани.

— Наш президент не раз подчеркивал, что участники специальной военной операции определенно проявят свои лучшие качества и в том числе в государственном управлении. Избиратели видят в участниках СВО искренность, твердость, надежность, патриотизм, верность Отечеству, — подчеркнул он.

В числе лидеров федерального списка — Владимир Гутенев, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Сергей Бурлаков, Николай Гончаров и другие. Говоря о Виктории Абрамченко, губернатор отметил, что области повезло с человеком такого масштаба и опыта, благодаря которому уже принято несколько федеральных законов по инициативам, выдвинутым на Дону. Среди лидеров в одномандатных округах — Екатерина Стенякина, Дмитрий Сизякин, Сергей Рожков, Артем Величко, Аслан Хуаде и советник губернатора Сергей Медведев.

Юрий Слюсарь отметил, что у партии сильные кандидаты и программа действий. Фото: Заксобрание Ростовской области.

— Все кандидаты тесно связаны с нашей родной областью, все готовы работать на благо России и Донского края. Наш общепартийный наказ донским выдвиженцам — всегда и во всем руководствоваться интересами страны, заботиться о жителях Ростовской области, душой и сердцем оставаться на Дону, — резюмировал Юрий Слюсарь.

Муниципальный уровень и рекордное число участников СВО

Александр Ищенко обозначил масштаб предстоящих выборов. Помимо кампании в Госдуму, в регионе пройдут 400 муниципальных кампаний, где будет замещено более 4000 мандатов. Сейчас партийные фракции на местном уровне насчитывают 82% депутатов, и этот показатель является отправной точкой для оценки будущего результата. При этом секретарь регионального отделения указал на существенное обновление: более 50% кандидатов примут участие в выборах впервые.

Ключевым событием этого электорального цикла стало рекордное представительство ветеранов боевых действий.

— На всех уровнях выборов в числе победителей отбора 200 участников и ветеранов специальной военной операции. Впервые такое число участников спецоперации будут претендовать на депутатские мандаты в Ростовской области. И по этому показателю в этом цикле мы являемся лидерами среди всех субъектов федерации, где проходят избирательные кампании, — сообщил Александр Ищенко. — Защитники Отечества делом доказали на передовой свою решительность и верность Родине. Теперь наша с вами общая обязанность — помочь им также эффективно работать над решением различных задач гражданской жизни.

Народная программа и работа на местах

Значительная часть выступления Александра Ищенко была посвящена формированию новой редакции народной программы. Отчет по действующей программе он назвал честным разговором с избирателями. На данный момент от жителей Ростовской области уже направлено более 150 тысяч предложений.

— Важно не просто фиксировать предложения, а уже сейчас оперативно заниматься решением тех вопросов, которые не требуют принятия закона. К примеру, оказать помощь многодетной семье, отправить ребенка на отдых в детский лагерь, навести порядок в парке или восстановить освещение на территории школы. На сегодня свыше 5000 подобных обращений граждан исполнено нашими общими усилиями, — привел данные Александр Ищенко.

Также Александр Ищенко призвал коллег активнее участвовать во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое завершится 12 июня. В список вошли 124 объекта в 55 городах и районах области.

Командный депутатский треугольник

Подводя итог кадровым решениям, Александр Ищенко отметил высокий профессионализм победителей отбора, представляющих промышленность, медицину, образование и правоохранительные органы.

— С одной стороны, представительство «Единой России» в Государственной Думе существенно обновится. С другой стороны, это все опытные люди, которые прошли школу работы на муниципальном, областном и федеральном уровнях, — сказал он.

Александр Ищенко напомнил о значимости «депутатского треугольника», объединяющего муниципальный, региональный и федеральный уровни власти. Именно такая связка позволяет оперативно формулировать предложения по изменению федеральных законов, исходя из реальных проблем на местах.

Впереди у партии — съезд 28 июня, где утвердят списки кандидатов в Госдуму, и жаркий летний период избирательной кампании.

— Для партии это жаркое время, но не для отдыха, а для интенсивной работы с избирателями. У нас есть конкурентное преимущество: нам есть о чем рассказать и что предъявить за последние пять лет. Наш капитал — поддержка избирателей и их доверие. Мы не можем их подвести, — заключил Александр Ищенко.