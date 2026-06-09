Донские единороссы обсудили задачи на предстоящие выборы

В Ростове состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В повестке дня: подведение итогов предварительного голосования, обсуждение задач на избирательные кампании 2026 года и сбор предложений в новую редакцию народной программы. В работе конференции приняли участие губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Юрий Слюсарь и секретарь регионального отделения, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.
Глава донского региона Юрий Слюсарь подчеркнул особую роль процедуры предварительного голосования, которая впервые прошла в электронном формате. Явка превысила 11%, конкуренция составила 10 человек на место, а Ростовская область вошла в пятерку лидеров по числу проголосовавших в стране.
— «Единая Россия» — единственная политическая партия, которая, прежде чем выдвинуть своего кандидата, спрашивает мнение людей. Благодаря этой процедуре мы практически заручаемся согласием избирателей на выдвижение той или иной кандидатуры, — заявил Юрий Слюсарь.
Губернатор акцентировал внимание на том, что партия сильна не только конкретными кандидатами, но и программой действий. Публичная отчетность о работе за пять лет и открытое формирование предвыборной программы стали эффективными практиками «Единой России». Новая редакция народной программы будет представлена в августе и станет целевым документом на предстоящий пятилетний цикл.
Особое внимание Юрий Слюсарь уделил участникам специальной военной операции, победившим в предварительном голосовании, — Максиму Геласу и Богдану Бережиани.
— Наш президент не раз подчеркивал, что участники специальной военной операции определенно проявят свои лучшие качества и в том числе в государственном управлении. Избиратели видят в участниках СВО искренность, твердость, надежность, патриотизм, верность Отечеству, — подчеркнул он.
В числе лидеров федерального списка — Владимир Гутенев, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Сергей Бурлаков, Николай Гончаров и другие. Говоря о Виктории Абрамченко, губернатор отметил, что области повезло с человеком такого масштаба и опыта, благодаря которому уже принято несколько федеральных законов по инициативам, выдвинутым на Дону. Среди лидеров в одномандатных округах — Екатерина Стенякина, Дмитрий Сизякин, Сергей Рожков, Артем Величко, Аслан Хуаде и советник губернатора Сергей Медведев.
— Все кандидаты тесно связаны с нашей родной областью, все готовы работать на благо России и Донского края. Наш общепартийный наказ донским выдвиженцам — всегда и во всем руководствоваться интересами страны, заботиться о жителях Ростовской области, душой и сердцем оставаться на Дону, — резюмировал Юрий Слюсарь.
Александр Ищенко обозначил масштаб предстоящих выборов. Помимо кампании в Госдуму, в регионе пройдут 400 муниципальных кампаний, где будет замещено более 4000 мандатов. Сейчас партийные фракции на местном уровне насчитывают 82% депутатов, и этот показатель является отправной точкой для оценки будущего результата. При этом секретарь регионального отделения указал на существенное обновление: более 50% кандидатов примут участие в выборах впервые.
Ключевым событием этого электорального цикла стало рекордное представительство ветеранов боевых действий.
— На всех уровнях выборов в числе победителей отбора 200 участников и ветеранов специальной военной операции. Впервые такое число участников спецоперации будут претендовать на депутатские мандаты в Ростовской области. И по этому показателю в этом цикле мы являемся лидерами среди всех субъектов федерации, где проходят избирательные кампании, — сообщил Александр Ищенко. — Защитники Отечества делом доказали на передовой свою решительность и верность Родине. Теперь наша с вами общая обязанность — помочь им также эффективно работать над решением различных задач гражданской жизни.
Значительная часть выступления Александра Ищенко была посвящена формированию новой редакции народной программы. Отчет по действующей программе он назвал честным разговором с избирателями. На данный момент от жителей Ростовской области уже направлено более 150 тысяч предложений.
— Важно не просто фиксировать предложения, а уже сейчас оперативно заниматься решением тех вопросов, которые не требуют принятия закона. К примеру, оказать помощь многодетной семье, отправить ребенка на отдых в детский лагерь, навести порядок в парке или восстановить освещение на территории школы. На сегодня свыше 5000 подобных обращений граждан исполнено нашими общими усилиями, — привел данные Александр Ищенко.
Также Александр Ищенко призвал коллег активнее участвовать во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое завершится 12 июня. В список вошли 124 объекта в 55 городах и районах области.
Подводя итог кадровым решениям, Александр Ищенко отметил высокий профессионализм победителей отбора, представляющих промышленность, медицину, образование и правоохранительные органы.
— С одной стороны, представительство «Единой России» в Государственной Думе существенно обновится. С другой стороны, это все опытные люди, которые прошли школу работы на муниципальном, областном и федеральном уровнях, — сказал он.
Александр Ищенко напомнил о значимости «депутатского треугольника», объединяющего муниципальный, региональный и федеральный уровни власти. Именно такая связка позволяет оперативно формулировать предложения по изменению федеральных законов, исходя из реальных проблем на местах.
Впереди у партии — съезд 28 июня, где утвердят списки кандидатов в Госдуму, и жаркий летний период избирательной кампании.
— Для партии это жаркое время, но не для отдыха, а для интенсивной работы с избирателями. У нас есть конкурентное преимущество: нам есть о чем рассказать и что предъявить за последние пять лет. Наш капитал — поддержка избирателей и их доверие. Мы не можем их подвести, — заключил Александр Ищенко.