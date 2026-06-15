Судьбу выбрала еще в пять лет: Читатели «КП – Ростов-на-Дону» определили победительницу конкурса «Честь, долг, красота»

Ксения Чередниченко набрала больше всего голосов наших читателей. Фото: СУ СК по Ростовской области

Они выбрали работу, где права на ошибку просто нет, ведь за каждой страницей дела — чужие судьбы и слезы близких. Десять ярких представительниц донского следкома приняли участие в конкурсе «Честь, долг, красота», организованном «КП — Ростов-на-Дону» и СУ СК по Ростовской области. Четыре недели, с 19 мая по 14 июня, наши читатели отдавали голоса за участниц, и сегодня мы подводим итоги.

В конкурсе участвовали десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Третье место: исполнила мечту детства

Старший следователь отдела по Кировскому району Ростова Юлия Кравцова набрала 328 голосов и заняла третье место.

Юлия признается: сомнений при выборе специальности у нее не было. С раннего детства она знала, что жизнь будет связана с правдой и справедливостью. Детективы про Холмса, Пуаро и Каменскую воспитали любовь к разгадыванию тайн. Когда девушка окончила университет, близкие отговаривали — мол, не женское это дело. Но она вспоминала слоган «следователь — существо бесполое» и от мечты не отказалась.

Старший следователь следственного отдела по Кировскому району Ростова-на-Дону. Фото: СУ СК по Ростовской области

Свой путь Юлия начала в Миллеровском межрайонном следственном отделе. Та работа закалила — трудиться приходилось ударно. Она помнит первый осмотр места происшествия, первого задержанного, первое уголовное дело. Случаев, когда она гордилась профессией, было много: когда удавалось спасти от насилия женщин и детей, беспомощных стариков, помочь людям, лишившихся близких по врачебной халатности.

— Самая лучшая награда — когда отчаявшийся снова начинает верить, а к детям, вынужденным рано повзрослеть, возвращается детство, — говорит Юлия.

Второе место: продолжатель династии

Помощник следователя из Батайска, лейтенант юстиции Анна Омельченко получила 755 голосов и стала второй.

Анна служит в следственном управлении уже 15 лет. В ее задачи входит регистрация сообщений о преступлениях, учет дел, работа с почтой и статистика. В профессию ее привела семья: отец служил в правоохранительных органах, другие родственники тоже выбрали этот путь. Анна решила продолжить династию.

Помощник следователя следственного отдела по Батайску Анна Омельченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

— Окончила Ростовский юридический институт МВД и сразу приступила к обязанностям. Первое время было тяжело, но спустя полгода поняла: это действительно мое.

Сегодня у Анны три ведомственные награды Следственного комитета и благодарности от администрации. Но настоящая гордость — когда работа приносит реальную пользу людям.

Она запомнила случай: в отделе возбудили дело против человека, подозреваемого в серии убийств с помощью самодельных взрывных устройств и старинного французского дуэльного пистолета. Преступник лично знал сотрудников отдела, включая Анну. Тот случай она запомнила на долгие годы.

— Если бы можно было вернуть время назад, я выбрала бы свою профессию снова, — признается Анна.

Победительница: с пяти лет решила, кем станет

Заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Ростова Ксения Чередниченко набрала 839 голосов и стала победительницей конкурса.

Ксения решила стать следователем еще в пять лет. Она смотрела фильмы про сотрудников правоохранительных органов и хотела быть как героиня сериала «Тайны следствия» Мария Швецова. При этом в семье никто не был связан с органами: отец — военный летчик, мама — банковский служащий. Примером для девушки стал прадед — участник Великой Отечественной войны, обычный крестьянин, который не побоялся смерти и с оружием защищал Родину.

Заместитель руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Ростова-на-Дону Ксения Чередниченко. Фото: СУ СК по Ростовской области

— За семь лет в профессии воспитала не одного достойного следователя. Горжусь тем, что подчиненные знают: двери моего кабинета всегда открыты, и спустя столько лет я все еще искренне сопереживаю людскому горю.

Самый запоминающийся случай случился в ее первый же рабочий день.

— В тот день я, 21-летняя девушка, в платье, каблуках и шубе поехала на пожар. Чтобы шуба не пропиталась запахом гари, у входа в жилье отдала ее подержать незнакомцу в штатском, подумав, что это оперативник. Через два часа забрала и уехала. На следующее утро руководитель со смехом спросил: «Ну что, познакомилась с новым начальником отдела полиции?» Оказалось, что именно его я заставила два часа сторожить мою одежду. Тогда мне стало очень стыдно… Но сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой, — признается победительница.

Редакция «КП – Ростов-на-Дону» поздравляет Ксению Чередниченко с победой и благодарит всех участниц за смелость, профессионализм и искренний рассказ о своем пути в следствии.

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