«Она всегда кого-то спасала!»: Под Ростовом больше ста человек простились с депутатом и волонтером, которая погибла в зоне СВО

42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне СВО во время вражеской атаки. Фото: из архива героя публикации.

На днях, 14 июня, под Ростовом простились с Ангелиной Подкопаевой, которая погибла в ДНР при исполнении воинского долга. Она успевала везде. Работа в Доме культуры, депутатский мандат, волонтерские поездки на передовую, концерты для бойцов. А потом — добровольный контракт, который заканчивался 12 июня, но она уже согласовала второй. Ночная атака БПЛА оборвала жизнь 42-летней отважной женщины. Дома ее ждали сын и дочка.

«Мы поражались ее неуемной энергии»

Ангелина Подкопаева родом из Усть-Донецкого района. Она лишилась родителей рано, всего в десять лет, - после этого ее воспитывала тетя. В поселок Октябрьский Аксайского района Ангелина переехала 18 лет назад: работала режиссером в местном ДК, потом стала заведующей Дома культуры в поселке Щепкин. В 2021-м ее избрали депутатом сельского поселения, а через год она перешла на должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии, руководила приемной губернатора.

Вместе с коллегой Ангелина, еще будучи волонтером, отправлялась с концертами в зону СВО.

— Мы поражались ее неуемной энергии. Она возрождала народные ремесла, проводила спортивный фестиваль «Самый сильный на селе», создала волонтерский клуб «Бумеранг добра», победила в районном конкурсе на звание лучшего работника культуры, — рассказывают бывшие коллеги.

С началом СВО Ангелина создала в соцсетях волонтерскую группу. Собирала гуманитарку, организовала плетение маскировочных сетей в нескольких сельских ДК, сама возила все на передовую — минимум раз в месяц. А еще ездила с концертами к бойцам вместе с коллегой.

«Повисла на обломках и вытаскивала людей из воды»

Подруга Ирина Зерщикова познакомилась с Ангелиной семь лет назад на работе в ДК. Говорит: с первой встречи почувствовала в ней родственную душу. А больше всего ей запомнился случай на слете работников культуры в Белой Калитве.

— После мероприятия мы ждали салют, и все вышли на деревянный понтон. В какой-то момент конструкция провалилась. Я успела убежать: перепрыгнула через ограждение, осталась стоять на земле и поняла, что Ангелины рядом нет. Стала ее искать, а она уже была в самой гуще событий: повисла на обломках и вытаскивала людей из воды, — вспоминает Ирина. — Она всегда кого-то спасала!

Незадолго до Дня Победы Ангелина выступила на праздничном концерте - душа просила петь. Фото: ДК поселка Щепкин

А вот еще случай. В поселке появился незнакомый мужчина — растерянный, грязный, будто без определенного места жительства.

— Никто не решался к нему подойти. Ангелина выяснила, что он из Новочеркасска, посадила в машину, отвезла домой. Для нее это было в порядке нормы — без лишних раздумий спасти незнакомого человека.

«Это мое, я буду там!»

В этом январе Ангелина подписала первый шестимесячный контракт с добровольческим формированием, служила на Славянско-Краматорском направлении. Для этого специально прошла поварские курсы — хотела быть на передовой максимально полезной. Но ее навыки общения и организаторский талант быстро заметили. Вскоре ей поручили военно-политическую работу.

— Мы говорили ей: «Ангелина Юрьевна, давайте домой!» А она отвечала: «Нет, это мое, я буду там», — вспоминает директор СДК поселка Щепкин Галина Литвинова. — И так спокойно рассказывала о случаях, когда была на волосок от гибели: как, например, везла начальника, а за их машиной гнался беспилотник.

Ангелина долгое время трудилась в сфере культуры. Фото: ДК поселка Щепкин

Ангелина не боялась. В этом апреле, приехав в очередной раз за гуманитаркой, зашла в родной ДК, предложила выступить на концерте — душа просила петь.

— Она так красиво и пронзительно пела — как и всегда!

12 июня завершался ее первый контракт. Но дончанка уже успела согласовать второй.

— Мы уговаривали: «Вернись, ты же не подпишешь!» Она отвечала: «Подпишу, все будет нормально, не переживайте».

Дончанка собирала и лично отвозила бойцам гуманитарные грузы. Фото: из архива героя публикации.

Ангелина погибла ночью в июне при обстреле штаба в ДНР. Незадолго до этого, в половине двенадцатого ночи она связалась с родными:

— Все нормально, сейчас уже буду спать.

«Такого мы не помним»

Похороны прошли 14 июня в поселке Октябрьский Аксайского района. Проститься с женщиной пришли больше ста человек.

— На кладбище было очень многолюдно. Мы и не помним, чтобы столько людей когда-либо собирались, чтобы с кем-то проститься, — рассказали жители поселка.

Пришли коллеги, депутаты, волонтеры — все, кто знал Ангелину. Люди старались держаться, быть стойкими. Десятилетняя дочка заплакала лишь дважды. 16-летний сын старался не показывать слез. Рядом с детьми был папа, бывший муж погибшей. Приехали из другого региона ее сестра и брат с племянниками.

Много лет Ангелина Подкопаева посвятила работе в сфере культуры. Фото: ДК поселка Щепкин

«Не ждите «своего» горя»

Коллеги, друзья, единомышленники в один голос говорят, что Ангелина успела столько, что дел хватило бы на три жизни. И когда в День волонтера вручали награды, ее имя всегда было в списке.

— Знаете, о чем я думаю? — писала Ангелина в своей волонтерской группе. — Многие уже научились пролистывать новости об СВО так же привычно, как прогноз погоды. Мы живем в иллюзии, что «меня это не касается». Равнодушие — это тихая иллюзия безопасности. Пожалуйста, не черствейте. Не ждите «своего» горя, чтобы научиться ценить чужой подвиг и чужую боль.

Ее клуб «Бумеранг добра» продолжает работать. Потому что она успела научить других не быть равнодушными.

Казалось, Ангелина успевала сделать столько, сколько другим не под силу. Фото: ДК поселка Щепкин

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Хоронили как героя: Под Ростовом простились с волонтером и королевой красоты, которая погибла, доставляя помощь на СВО