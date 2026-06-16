«Только не терзай себя»: Боец СВО приснился жене в день рождения и рассказал о своей гибели, а позже эти слова подтвердились

Сергей приснился Оксане в день ее рождения и описал свою гибель. Фото: личный архив героев.

- Ксюшенька, ты только не терзай себя, - такое сообщение от мужа Оксана Баграева увидела после его гибели. Оно было не последним, но почему-то высвечивалось как новое. Женщина верит, что это Сергей пытался ее утешить.

Любила с детского сада

Оксана признается, что симпатия к Сергею зародилась, когда она еще ходила в садик — он был приятелем ее старшего брата и частенько бывал у них дома.

- Я буквально не могла оторвать от него взгляда, — вспоминала Оксана.

Оксана и Сергей жили душа в душу. Фото: Личный архив героя публикации.

Разница в возрасте у нее и Сергея составляла 11 лет. Поэтому Сергей долгое время воспринимал Оксану как младшую сестру.

Со временем их жизненные пути разошлись: каждый получил образование, обзавелся семьей. У Сергея родилось трое детей, у Оксаны — двое. Однако судьба вновь свела их, когда оба остались в одиночестве: он потерял жену, она пережила развод. Женщина решилась на первый шаг и отправила Сергею сообщение в соцсетях - поинтересовалась его жизнью и предложила встретиться. Как выяснилось, даже будучи замужем, она бережно хранила дома фотографии первой любви.

Жили душа в душу

К тому моменту Оксане исполнилось 32 года, и Сергей впервые разглядел в ней не прежнюю девчушку, а привлекательную, состоявшуюся женщину. Между ними завязались отношения, которые вскоре переросли в официальный брак.

Супруги жили на редкость дружно — ссор в их доме практически не было, вместе воспитывали детей. Оксана трудилась медицинской сестрой в военном госпитале, а Сергей работал водителем фуры, хотя до этого целых семь лет отдал службе в ОМОН. Коллеги и друзья запомнили его как неунывающего балагура, душой любой компании.

Когда началась специальная военная операция, пара активно занялась сбором и доставкой гуманитарных грузов для военнослужащих. В лечебное учреждение, где служила Оксана, все чаще стали поступать раненые бойцы. Женщина была уверена: муж долго думал о том, чтобы отправиться на СВО. Однажды он собрал всю семью в комнате, попросил детей и жену сесть и объявил о своем решении. Билеты были уже на руках, отъезд назначался через трое суток.

После армии Сергей служил в ОМОНе, а позже устроился работать водителем. Фото: Личный архив героя публикации.

«Море — это не мое»

Оксана по-разному пыталась отговорить 51-летнего супруга от этого шага: умоляла, не сдерживала слез и даже угрожала подать на развод. Однако Сергей, который раньше всегда терялся при виде ее слез, в этот раз остался тверд. Он обнял жену и объяснил, что иначе поступить не в силах, просил ее взять пока воспитание детей на себя.

На вокзал Сергея провожали отец, Оксана и ее сын. Мальчик плакал. Сергей обнял всех, а уже отвернувшись, украдкой смахнул слезу. Это было 4 ноября 2024 года — с того дня женщина больше не видела мужа живым.

Влюбленные поженились уже в зрелом возрасте. Фото: Личный архив героя публикации.

После боевой подготовки на полигоне Сергея определили в 155-ю Курскую бригаду морской пехоты, и он искренне гордился этим. Оксана вспоминает, что они даже подшучивали над ситуацией.

- В молодости его отец, служивший на флоте, уговаривал Сережу пойти по его пути. Но тот бросил мореходку, сказал: «Море — это не мое».

В декабре 2024 года мужчина отправился выполнять боевую задачу, и связь с ним прервалась.

Двойной удар

В тот же период Оксана потеряла и бывшего супруга — он скончался от онкологии. Вместе с детьми она ухаживала за ним в последние месяцы, а затем взяла на себя организацию похорон. Именно в тот день, когда она направлялась в морг за документами, раздался звонок с известием о том, что Сергей числится пропавшим без вести. На женщину обрушился двойной удар.

Вместе с близкими Оксана принялась разыскивать мужа: просматривала волонтерские сводки, обзванивала госпитали, но о его судьбе не было никаких новостей. В феврале, в свой день рождения, она мысленно к нему обратилась: «Подскажи, где ты? Где тебя искать?» И в ту же ночь Сергей приснился ей. Во сне он рассказал, что их с товарищем отправили на усиление другим подразделениям, и с горечью добавил: «Ты даже не представляешь, что там творится!» После развернулся развернулся и исчез.

В юности Сергей не хотел быть моряком, но пошел защищать Родину в качестве морского пехотинца. Фото: Личный архив героя публикации.

В начале июня сотрудник военкомата сообщил Оксане, что тело ее мужа доставлено в морг - нужно его опознать. Женщина до последнего цеплялась за надежду, что Сергей мог попасть в плен, что него просто нет связи. Надежда рухнула, когда она увидела крестик на шее мужа и обручальное кольцо на его пальце.

По крупицам восстановив картину последних дней Сергея, Оксана поняла: он погиб именно так, как она увидела во сне. Их группу вместе с другими штурмовиками отправили на подмогу бойцам, освобождавшим Новомихайловку. В живых никто не остался.

«Ты пойдешь со мной?»

Сергея проводили в последний путь в форме морского пехотинца. Проходили недели и месяцы, но Оксана не могла принять утрату. Она носила на могилу мужа его любимые сладости — шоколадки. Дом буквально утопал в его портретах: она обвешала стены фотографиями Сергея, вела с ним мысленные беседы, бесконечно перечитывала старые переписки, слушала военные песни. Плакала и с каждым разом все больше утопала в отчаянии.

Даже священник в храме мягко советовал ей отпустить Сергея. Однако помог ей в этом совсем иной случай. Однажды в гости к Оксане приехала старшая дочь. Они прилегли отдохнуть на ту самую кровать, где когда-то спали с мужем. Оксана задремала и внезапно увидела себя со стороны. Рядом с ней появилось светлое облако, и она осознала, что это душа Сергея. Внутри прозвучал его голос: «Готова ли ты уйти со мной?». Взгляд Оксаны упал на дочь, которая увлеченно смотрела в телефон, и она ответила, что не может оставить детей. Она попыталась закричать, чтобы проснуться, но из горла не вырвалось ни звука...

В память о своем герое родственники высадили дерево. Фото: Личный архив героя публикации.

Очнувшись, Оксана увидела перепуганное лицо дочери: «Мама, ты меня напугала! Ты лежала с широко открытыми глазами, не двигалась, а по щеке текла одна-единственная слеза».

Этот эпизод стал переломным — Оксана обрела силы двигаться дальше. Вместе с семьями других павших бойцов она высадила туйку на Аллее славы в Большекрепинском поселении. На табличке выбито: «Баграев Сергей Николаевич. Матрос. Мы помним. Мы гордимся». И каждый, чей близкий пал на поле боя, мысленно добавляет к этим словам: «Мы любим».