На Дону матери-героини смогут бесплатно посещать областные музеи

На Дону расширили меры поддержки матерей-героинь. Фото: Заксобрание Ростовской области.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в ходе очередного 33-го заседания приняли решение, направленное на поддержку женщин, удостоенных высшего государственного звания. Региональное законодательство пополнилось нормой, открывающей для матерей-героинь двери областных музеев на безвозмездной основе.

Решение на уровне региона

Изменения были внесены в действующий областной закон «О культуре». До настоящего момента правом бесплатного посещения государственных музеев региона обладали несовершеннолетние, школьники, а также члены многодетных семей. Теперь этот перечень официально дополнен женщинами, носящими звание «Мать-героиня». Важно отметить, что данная инициатива стала еще одним шагом в целой системе мер, разработанных для поддержки этой категории жительниц Дона.

Смогут воспользоваться льготой после взросления детей

Комментируя поправки к закону, председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко пояснил, что ранее льгота охватывала семьи в период, пока они официально считаются многодетными. Теперь же подход стал более индивидуальным и долгосрочным.

— Предоставляя льготу женщинам, удостоенным звания «Мать – героиня», мы тем самым подчеркиваем, что это право сохранится за ними и тогда, когда вырастут дети, и семьи перестанут считаться многодетными. Тем более что, наверняка, эти женщины захотят привести в музеи своих внуков, — сказал Александр Ищенко.

Парламентарий акцентировал, что нововведение является логичным продолжением уже действующей в регионе системы преференций. Ранее в Ростовской области матери-героини были полностью освобождены от уплаты транспортного налога, получили право на бесплатный земельный участок в собственность, а также на бесплатную юридическую помощь. Таким образом, новый закон закрепляет за женщинами бессрочную привилегию на культурный досуг вне зависимости от текущего статуса семьи.