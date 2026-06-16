«Когда-то меня ругали в женской консультации»: Жительнице Таганрога, которая подарила жизнь 13 детям, присвоили звание «Мать-героиня»

В семье Пащенко - 13 детей, причем почти все они - погодки. Фото: из архива героя публикации.

Жительница Таганрога Ирина Пащенко стала обладательницей почетного звания «Мать-героиня». Соответствующий указ подписал Президент России. Женщина подарила жизнь транадцати детям, включая «королевскую двойню», и нашла в материнстве свое призвание.

До замужества Ирина трудилась в мастерской Валентина Юдашкина. Фото: из архива героя публикации.

Погодки и двойняшки

До замужества Ирина трудилась мастером по художественной вышивке в модном доме Валентина Юдашкина. Она любила свою работу, но без сожаления рассталась с ней ради большой семьи. Вместе с мужем Дмитрием они решили подарить жизнь всем детям, которых пошлет им Бог.

В 2007 году у пары родились сыновья-одногодки: старший в феврале, младший — в декабре. В 2009 и 2010 годах - еще два мальчика. А потом в жизни семьи наступила «розовая полоса»: одна за другой на свет появились четыре девочки.

Ирина и Дмитрий решили дать жизнь стольким детям, сколько пошлет им Бог. Фото: из архива героя публикации..

Во время новой беременности Ирина узнала на УЗИ, что ждет «королевскую двойню»: сына и дочку. Но как ни берегла себя будущая мама, малыши появились на свет раньше срока — на седьмом месяце беременности. Позже врачи поставили им диагноз - центральное поражение нервной системы, ДЦП.

Родители не опустили руки в борьбе за здоровье двойняшек: окружали их заботой и возили на реабилитацию в Ростов и другие регионы. Однако состояние детей по-прежнему тяжелое: в свои 11 лет они не ходят, не разговаривают и нуждаются в постоянном уходе.

- Почти все родители, с которыми мы познакомились во время лечения, отказались от своих детей. Заведующая одной из больниц даже сказала мужу: «Спасибо, что вы своих не бросили», - вспоминает Ирина.

11 лет назад у супругов родилась «королевская двойня». Фото: из архива героя публикации..

Учатся и музицируют

Сейчас в семье Пащенко 13 детей: Михаилу 19 лет, Даниилу — 18, Денису — 17, Давиду — 16, Лие — 15, Анне — 14, Дженет — 13, Марии — 12, Еве и Диме — 11, Александру — 10, Георгию — 8, Артуру — 4 годика. Два сына учатся в колледже, остальные — в школе, младший ходит в детский садик. Некоторые дети уже окончили музыкальную школу, остальные еще посещают занятия.

Близнецы большую часть времени проводят в кровати, старшие сыновья и дочки помогают родителям за ними ухаживать.

Ирина чувствует, что двойняшки во многом обделены, поэтому часто старается порадовать их чем-то вкусненьким. А еще включает им песенки, световые гирлянды, летом выносит во двор — семья живет в частном доме.

Вся семья заботится о беспомощных двойняшках. Фото: из архива героя публикации.

Все поздравляют

Кроме болезни близнецов на долю семьи выпали и другие тяжелые испытания. В 2020 году умерла от пневмонии дочь Лисавета, которой был всего месяц от роду. А несколько лет назад муж Ирины перенес онкологию. Сейчас Дмитрий не работает и получает пенсию по инвалидности.

Многодетная мама признается, что в самые трудные моменты жизни садится за любимую вышивку, чтобы привести в порядок мысли и чувства, но она ни разу не пожалела о решении создать большую семью.

- Для меня стало неожиданностью присвоение звания «Мать-героиня». Все звонят и поздравляют — воспитатели, учителя, врачи, соцработники... Чувствую, будто меня незаслуженно перехвалили, - со смехом признается Ирина. - Было время, когда за каждую новую беременность меня ругали в женской консультации. Говорили, что надо планировать детей. Но благодаря президенту быть многодетной теперь не стыдно, а почетно. И если получится - я с радостью стану мамой снова.

Ирина нашла в материнстве свое призвание. Фото: из архива героя публикации.

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