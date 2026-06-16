Дорожный фонд Ростовской области получил новый источник пополнения

Полученные средства пойдут на ремонт и содержание дорог. Фото: Заксобрание Ростовской области.

На 33-м заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты утвердили изменения в региональное законодательство, открывающие дополнительный канал финансирования для областного Дорожного фонда. Принятый закон устанавливает, что теперь владельцы объектов придорожного сервиса будут вносить плату за присоединение к магистралям регионального и межмуниципального значения.

Речь идет о целой инфраструктуре, которая привычно сопровождает любую оживленную трассу: автозаправочные станции, пункты технического обслуживания автомобилей, мотели и гостиницы, небольшие кафе, кофейни и различные торговые павильоны. Все эти объекты, расположенные вдоль областных дорог, становятся участниками новой системы отчислений.

Федеральная норма приходит на областные магистрали

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко пояснил логику, стоящую за этим решением. Парламентарий отметил, что подобная практика не является новшеством, изобретенным на региональном уровне, — она прямо предусмотрена федеральным законодательством и уже успешно применяется в отношении объектов, стоящих вдоль трасс федерального значения.

— Сегодня вводится норма, касающаяся расположения подобных объектов вдоль дорог областного значения, — рассказал Александр Ищенко.

Таким образом, донской парламент привел местные правовые механизмы в соответствие с уже действующими общефедеральными принципами.

Средства пойдут на ремонт и содержание

Спикер донского парламента подчеркнул, что все средства, аккумулируемые на счетах Дорожного фонда, носят строго целевой характер. Они не растворяются в общей массе бюджетных расходов, а направляются исключительно на приведение в порядок и содержание автомобильных дорог.

— Состояние дорожной инфраструктуры — это то, что волнует людей, что непосредственно оказывает влияние на экономическую активность донских предприятий, — акцентировал внимание Александр Ищенко.

Теперь, когда законодательная база сформирована, дальнейшие шаги предстоит сделать региональному правительству. Они должны утвердить пакет нормативных документов, в которых будут детально прописаны условия, размер и порядок уплаты налога.