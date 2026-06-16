На поддержку АПК Ростовской области в 2026 году направят 3,6 млрд рублей

В Ростовской области к жатве подготовлено почти 13 тысяч зерноуборочных комбайнов. Фото: Заксобрание Ростовской области.

В Ростовской области завершается подготовка к масштабной уборочной страде. На 33-м заседании Законодательного собрания региона парламентарии совместно с представителями исполнительной власти обсудили текущее положение дел в аграрном секторе и готовность хозяйств к жатве. Ключевой темой «правительственного часа» стал ход весенне-полевых работ, а также перспективы сбора урожая в 2026 году. Лейтмотивом обсуждения стал озвученный объем предстоящих работ — донским хлеборобам этим летом необходимо убрать порядка 3,3 миллиона гектаров ранних зерновых культур.

Александр Ищенко, председатель донского парламента, открывая обсуждение, подчеркнул стратегическую важность повестки. Он напомнил, что аграрный комплекс области, несмотря на серьезные климатические вызовы последних лет, демонстрирует запас прочности, однако нуждается в дополнительных мерах поддержки для наращивания показателей.

— Тема эта очень актуальная. Два года подряд, в позапрошлом и в прошлом годах, заморозки и засуха сильно ударили по донским сельхозпроизводителям. В очень сложный период донские селяне, наш аграрный комплекс показали достаточно серьезную устойчивость. И мы очень надеемся, что дела в сельском хозяйстве в этом году вновь пойдут в гору, пойдут в рост. Мы обсудили, как обстоят дела в отрасли на сегодняшний момент, какие есть сложности и какие меры необходимо еще принять, чтобы повысить урожайность, чтобы поддержать экономическую устойчивость сельхозпредприятий, фермерских и крестьянских хозяйств, — прокомментировал спикер донского парламента.

Ставка на озимый клин и технологии

Фундамент будущего каравая, как было отмечено в ходе доклада профильного ведомства, был заложен еще осенью 2025 года. Озимые культуры, размещенные на площади почти 2,9 миллиона гектаров, сумели выйти из зимовки в хорошем и удовлетворительном состоянии. Весенний период, имеющий решающее значение для вегетации, позволил аграриям провести весь необходимый комплекс полевых работ практически в оптимальные агротехнические сроки.

В текущем году подкормка была произведена на 93% площадей озимого клина, причем значительная часть полей получила питание повторно. Параллельно с этим велась интенсивная химическая прополка и обработка посевов от болезней и вредителей, благодаря чему фитосанитарная обстановка на угодьях сохраняется стабильной.

Ресурсная готовность к рекордным площадям

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросу технической оснащенности, без которой невозможно качественно и быстро убрать столь внушительный клин в 3,3 миллиона гектаров. Парк сельскохозяйственных машин в регионе практически полностью готов к выходу в поля. В уборочной кампании планируется задействовать порядка 12,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, почти 28,1 тысячи тракторов и более полутора тысяч косилок.

В отчете указывается, что планомерное обновление машинно-тракторного парка в предыдущие годы позволило достичь одного из лучших показателей в стране по нагрузке на единицу техники. Сегодня на один донской комбайн приходится в среднем 275 гектаров, что значительно ниже среднероссийского норматива и позволяет проводить жатву без лишней спешки и потерь. Инструменты льготного лизинга продолжают пользоваться популярностью у селян, помогая модернизировать производство.

Обеспечение топливом и вектор на развитие

Существенный блок вопросов касался обеспечения горюче-смазочными материалами. Для бесперебойного проведения кампании донским хозяйствам в период с июня по август требуется 132 тысячи тонн дизельного топлива и 26,6 тысячи тонн бензина. На данный момент в резерве аграриев уже находится более 57% от потребности в дизтопливе и свыше 56% от необходимого объема бензина, при этом приобретение ГСМ продолжается.

В целом на текущий год бюджетная поддержка аграрного сектора Дона составит порядка 3,6 миллиарда рублей. В ходе обсуждения было отмечено, что зернохранилища региона полностью готовы к приемке зерна нового урожая. Для оперативного взаимодействия между областным минсельхозом и сельхозтоваропроизводителями задействован национальный мессенджер. Отдельно подчеркивалось, что в агропромышленном комплексе сохраняется инвестиционная активность: только в растениеводстве сегодня реализуется семь проектов с общим объемом вложений, превышающим 32 миллиарда рублей.