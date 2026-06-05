Седьмое кесарево сечение: В Ростове врачи спасли многодетную мать, потерявшую при родах семь литров крови

В Ростове врачи спасли мать и ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Ростовского перинатального центра провели уникальную операцию и спасли жизнь многодетной мамы и ее седьмого малыша. 33-летняя женщина готовилась снова испытать радость материнства, но ситуация изначально была непростой: все предыдущие шесть раз она рожала с помощью кесарева сечения. Седьмые по счету роды не стали исключением из этого правила.

Две жизни на кону

Главная трудность заключалась в том, что беременность развивалась с тяжелым осложнением. Медики столкнулись с редкой и крайне опасной патологией — обширным врастанием плаценты в старый рубец. Ткани успели прорасти и в соседний орган. При таком диагнозе малейшее промедление грозит мгновенным кровотечением, которое способно стать фатальным за считанные минуты. Чтобы не рисковать жизнями мамы и ребенка, операцию решили провести на восьмом месяце беременности.

В операционной развернулась настоящая спасательная операция, длившаяся около пяти часов. За две жизни боролась большая команда из восьми специалистов, включая уролога, хирургов и реанимационную бригаду.

В Ростове женщина чуть не погибла во время седьмых родов. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главной задачей врачей было остановить мощный поток крови и получить возможность ювелирно разделить сросшиеся органы. Для этого хирурги применили высокотехнологичный метод: через крошечный прокол в аорту ввели тонкий катетер со сдутым баллончиком на конце и раздули его прямо внутри сосуда. Баллон, словно пробка, временно перекрыл приток крови к малому тазу. Благодаря этому медики смогли работать в практически «сухом» операционном поле, что уберегло пациентку от немедленной критической кровопотери.

Во время операции влили четыре литра крови

Тем не менее из-за масштаба повреждений общая кровопотеря за время операции составила семь литров. В обычных условиях такой объем смертелен, но ростовские врачи применили специальный аппарат. Прямо во время операции система собирала кровь женщины, очищала ее и сразу возвращала обратно в организм. Таким способом пациентке влили почти четыре литра ее собственной крови, что и спасло ей жизнь.

По словам главного врача Максима Уманского, на свет появилась девочка весом два килограмма 350 граммов и ростом 46 см.

Дома маму и малыша ждет большая семья. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Сегодня все самое страшное уже позади. После операции мама провела четверо суток под контролем в отделении реанимации, где ее состояние полностью стабилизировали. Сейчас женщину перевели в обычную послеродовую палату, она активно восстанавливается и готовится к долгожданной встрече с большой семьей, — поделились хорошими новостями в перинатальном центре.

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