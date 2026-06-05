«Ты — моя женщина»: Из-за роковой красавицы одного друга парализовало, а другой оказался в тюрьме

Конфликт произошел из-за возлюбленной одного из мужчин Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В 2023 году в Новошахтинске вынесли приговор мужчине, который с ножом напал на близкого друга. Поводом послужила ссора из-за женщины.

«Ты ведешь себя неподобающе»

Как сообщал источник «КП – Ростов-на-Дону», Игорь и Олег знали друг друга около года, но успели стать близкими друзьями. Когда у Игоря начались финансовые трудности и он не мог оплатить аренду жилья, Олег предложил ему бесплатно у него пожить.

Однажды избранница Олега решила устроить дома посиделки и позвала друзей. Вечер проходил оживленно — за столом собралось семь человек. В разгар застолья Олегу внезапно почудилось, будто Наталья кокетничает с его приятелем.

В тот день женщина устраивала застолье Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Ты - моя женщина! А ведешь себя неподобающе, — закричал он в присутствии всех гостей.

Пара стала громко выяснять отношения. Тем временем 33-летний Игорь, тайно питавший к Наталье симпатию, решил вступиться за нее и вмешался в конфликт.

Напал со спины

Олег вышел на улицу, но Игорь пошел за ним, захватив с собой кухонный нож. Он подкрался к приятелю со спины и напал на него.

Присутствовавшие на вечеринке гости немедленно вызвали бригаду скорой помощи. А Игорь тем временем схватил куртку и скрылся.

Очевидцы тут же вызвали скорую помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшего доставили в больницу — врачам удалось сохранить ему жизнь. Однако из-за серьезной травмы Олега частично парализовало.

Довольно быстро Игоря задержали сотрудники полиции. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.